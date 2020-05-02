澳門4月賭收大減97% 歷史最大跌幅

香港昨在勞動節迎來史上第一個沒有中國旅行團的「五.一」假期，不少酒店大幅減價五成仍然沒能招來多少遊客入住，而與香港只有一江之隔的澳門，情況相若，而靠旅客入場才能進行的賭博，收入自然大受影響，官方數據顯示，澳門4月分博彩毛收入較去年同期暴跌96.8%，只有7.54億澳門元（下同，摺合約8505萬歐元），創有紀錄以來最大跌幅。

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博彩稅佔澳門政府稅收八成，但受到武漢肺炎疫情影響，賭博收入自1月起已一直下跌，博彩監察協調局公布，賭博毛收入由1月疫情初起時的22億餘元跌至4月的7.54億，2月時因關閉賭場半個月而錄得破紀錄的88%按年跌幅，3月時稍為好轉，但仍然跌80%，誰料防疫工作良好仍不能吸引賭客入場，4月時出現紀錄新高的97%跌幅。

累計而言，澳門頭四個月的賭博毛收入只有997.4億澳門元，較去年同期下跌69%。若減去賭場的營運成本，澳門政府的稅收肯定更少。

彭博更引述新濠博亞娛樂主席何猷龍本周所寫的內部備忘錄指出，自賭場恢復營業以來，上門顧客的數量「幾乎是零」；何猷龍因此決定，今年餘下時間將不再領薪，並裁減多位高管或要求他們減薪。

不過，報道同時引述首季凈收入銳減63%的美高梅國際度假集團代理執行長霍恩巴克（Bill Hornbuckle）說，澳門賭場有望在今年夏初復蘇。有分析師預期，旅行限制可望在5月起開始鬆綁，澳門賭收會有所改善。