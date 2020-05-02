美加州一大學關閉孔子學院 林培瑞說太好了

美國加州大學戴維斯分校宣布從今年8月15日開始，關閉其孔子學院；聲明說，戴維斯分校將與中國教育部的漢辦分離，漢辦此前重申要側重語言教學。加州大學戴維斯分校稱，這裡的孔子學院從來沒有開設過語言課程；除了一個學分的中國文化實習課之外，也沒有開過其他學分課。

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據美國之音今天報道稱，戴維斯加大加入關孔院，中共軟實力攻勢步步崩潰。

這個星期(4月28日)，加州大學戴維斯分校(UC Davis)發表聲明，宣布從今年8月15日開始，關閉其孔子學院；聲明說，戴維斯分校將與中國教育部的漢辦分離。校長加里·梅(Gary S. May)在星期二(4月28日)寫給中國漢辦負責人的信中說，戴維斯加大會考慮能夠建立在孔院成果基礎上的新的合作方式。加里·梅校長說：“現在是以我們的孔子學院培育的文化交流計畫為基礎，考慮新途徑的時候了。”

報道稱，著名漢學家、加州大學河濱分校校長林培瑞教授聽到這個消息時的反應是“太好了！”據林培瑞對美國之音說：“關孔子學院與新冠疫情的大氣候有關係。共產黨在美國政府、商界、學界、報界的影響力都在下降，而且最近兩三個月尤其是最近一個月以來的逆轉是很明顯的。”林培瑞說，孔子學院被關閉有很多因素，其中包括要提到去年的NBA插曲。火箭隊總經理莫雷力挺香港，中國於是暫停轉播NBA季前賽。這讓美國一般的百姓意識到中國共產黨的性質是什麼。

據報道，戴維斯加州大學的孔子學院於2013年成立，是第一家側重中國食品和飲料文化的同類學院，合作方是位於江蘇無錫的江南大學。這裡受歡迎的活動是廚藝實驗課、飲茶活動、年度創新烹飪比賽和中秋慶祝活動。

該報道採訪經濟學家、前北大教授夏業良博士說，中共孔子學院是模仿德國的歌德學院。歌德學院進行語言教學和傳播德國文化和歷史，在世界取得很大的成功。但是，歌德學院的目的不是滲透別國，也不是由國家出資，也沒有辦多少家的目標。就是民間教育機構，跟政府沒有關係。據夏業良說：“中共的孔子學院是官辦，而且規畫要進行全球滲透，事實上要在每所主要大學都辦。其模式聽起來是教孔子哲學、中國文化、語言，但實際並非如此；中共對儒家學說深惡痛絕，不過是掛羊頭賣狗肉，販賣中共的意識形態，即便教授一些所謂的中國文化也是被肢解的。學生學不到中國人文、歷史、文化。孔子學院說嚴重點是間諜機構，說輕點是販賣中共私貨的場所，是提供假國學、假傳統的機構。”

夏業良說，一家很普通的孔子學院投資是100萬美元起步，再加上修建教室等設施，平均每家投資150萬美元。如果是重要的大學，比方說哈佛大學，中共會不惜代價，大量投入。

美國之音說，數據顯示，美國有超過100家孔子學院，其中大約40家已經關閉。美國“全國學者聯合會”(National Association of Scholars)說，自從2004年以來，中國政府開始出資在世界各地的大學建造孔子學院；教師、教材和運作資金由中國教育部旗下的漢辦來提供。

近年來，孔子學院遭受的詬病不斷升級。2018年，德克薩斯州聯邦眾議員麥克考爾(Michael McCaul)和庫埃拉(Henry Cuellar)發表聲明，稱中國“從事破壞行動，蓄意壓製表達自由、言論自由和辯論自由等美國價值”。他們以此為由，要求德州的教育機構停止與孔子學院的合作。

同時，國會參議員魯比奧(Marco Rubio)也敦促他的家鄉，弗羅里達州的幾所大學和一所中學，結束與孔子學院的合作。他說：“人們越來越擔心中國政府利用‘孔子學院’以及其它手段，越來越咄咄逼人的企圖影響外國學術機構，並影響對中國以往歷史和當今政策批判性的分析。”

據該報道稱，2017年底，《紐約時報》在題為《中國伸向西方的手伸得太長了》的評論文章中寫道，在美國的大學校園裡，孔子學院資助的語言和文化中心禁止討論用批判性眼光看待中國的議題，已經帶來了失去學術自由的代價。