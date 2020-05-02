美國媒體報道白宮正在制定向中國索賠方案

特朗普政府高級官員透露，由於中國政府隱瞞新冠病毒爆發的真相，導致病毒在美國蔓延造成嚴重人命死亡和經濟損失，目前白宮正在制訂懲罰北京的方案，包括向中國提出經濟索賠。

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據《華盛頓郵報》、CNN等美國媒體報道，政府多部門從4月30日開始舉行會議，制定對中國的懲罰方案，情報部門也參與了這一工作。方案包括取消中國所持有的美國國債、制定新的美中貿易政策等。

報道說，總統特朗普近日對中國憤怒不已，批評中國隱瞞疫情給美國和世界造成災難。特朗普在白宮疫情簡報會上表示，美國將會向中國索取數以千億美元計的賠償，並說他正在考慮其他懲罰中國的措施。特朗普和助理私下已討論過取消中國的主權豁免，以便讓美國政府和疫情受害人可以起訴中國索賠。官員也討論了取消對中國所持部分美國國債的償付，但白宮官員表示這些初步想法變成正式工作還沒開始。

在4月30日會議召開前，特朗普4月29日接受媒體採訪，被問到他是否正考慮使用關稅甚至勾銷中國所持美債時，特朗普沒有具體說明，只說“我可以做很多事情，我們正在調查發生了甚麼。”白宮高級顧問庫什納當天亮相福克斯（Fox）電視“福克斯和朋友”節目，強調特朗普“他要求我們認真調查來龍去脈，病毒如何傳到美國，並保證他將採取任何必要的措施向造成問題的人追責。”