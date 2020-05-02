美國華人有奮起向中國等問責索賠

本星期早些時候，數個華人團體採取行動，分別要求就新冠病毒大流行問責相關組織，以及聯合起來向中國索賠，已於4月28日正式進入法律程序。

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據美國之音今天報道稱，在美華人團體就新冠病毒問責和向中共索賠。本星期早些時候，數個華人團體採取行動，分別要求就新冠病毒大流行問責相關組織，以及聯合起來向中共索賠。

位於加州的“洛杉磯視覺藝術家協會”向世界衛生組織提出，為什麼該組織與中國合作、於今年2月發布的“2019新冠病毒報告”沒有提到中國的零號病人；而權威醫學雜誌《柳葉刀》今年1月刊載的文章指出，中國的零號病人在2019年12月1日發病。該協會指出，世界衛生組織需要回答這個問題。

與此同時，在美華人發起成立的“華人控告習共病毒索賠集團”，已於4月28日正式進入法律程序。這個團隊稱，他們起訴“以習近平為首的中國共產黨及其統治的政府”，要求他們“為欺騙中外人民、掩蓋事實真相、造成不可彌補的生命和經濟損失”負責，並向他們進行索賠。該團隊還指出，“國人無言論自由，中共逮捕醫生‘闢謠’，導致習共病毒擴散”，他們要求“結束中共一黨專政”。

該報道說，這個索賠團隊目前已經有超過一百人加入，他們的法律合作方是“伯曼法律集團”(The Berman Law Group)。