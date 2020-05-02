美國教育部已要求得克薩斯大學系統提供關於其與一個中國實驗室之間往來的文件。美國官員正把該實驗室作為新冠病毒大流行的一個潛在源頭來調查。華爾街日報的報道透露，該調查還要求得克薩斯大學系統提供與中國其他機構，包括中國黨政機構以及與華為和中石油等20多家企業的往來資料。該報道稱，所涉機構均沒有回應評論請求。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報消息，美國調查得克薩斯大學系統與武漢病毒研究所之間的關聯。美國官員正把該實驗室作為新冠病毒大流行的一個潛在源頭來調查。

美國教育部正就得克薩斯大學系統披露外國資金相關財務資訊時可能存在的過失進行一項更為廣泛的調查，要求提供與來自武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)及其研究員石正麗的禮贈或合約有關的記錄是調查的一部分。石正麗以蝙蝠研究工作聞名。

美國教育部所發信函還要求得克薩斯大學系統分享涉及其與中共及二十多家中國大學和公司之間潛在關聯的文件，其中包括華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)以及中國石油天然氣集團公司，在線視頻軟件Zoom等名企。

該報道稱，這是美國教育部對德克薩斯大學系統在披露外國資金相關財務信息上，可能存在的過失進行廣泛調查內容的一部分。美國教育部要求德克薩斯大學系統提供其與武漢病毒研究所及其研究員石正麗之間的禮贈或合約內容。

石正麗一直研究蝙蝠病毒，而這次席捲全球的病毒基因序列跟已知的一種蝙蝠病毒高度相似，且實驗室位於武漢，也正好是病毒源頭所在地。

據報道，德克薩斯大學系統的一名管理人員表示，該大學計畫及時回應美國教育部的要求，但不願就其與教育部信函中提到的實體之間的任何潛在聯繫提供更多信息。

據華爾街日報說，上述涉及議題機構尚沒有回應評論請求。