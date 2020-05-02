菲駐台代表班納友指責總統發言人羅奎不應刻意提一中原則挑釁台灣

菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）1日晚間接受菲律賓媒體ABS-CBN新聞台訪問時說，菲律賓和台灣友誼悠久，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）不該刻意提起「一中原則」，挑釁台灣。

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菲律賓勞動部4月25日曾發布聲明，指控一位在台灣工作的菲律賓看護工歐迪朵（Elanel Egot Ordidor）辱罵菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），並強調正在協調要把這位看護工遞解出境，遣返菲律賓。

但無論是「遞解出境」或「遣返」都是地主國的權利，菲律賓勞動部的措辭顯然不當，因此菲國駐台代表班納友29日表示，他已向台灣外交部表達歉意，強調菲律賓無權插手。

本來這件事已可大事化小，但菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）緊接着公開表示，「遞解出境」實際上是由台灣當局做決定。然後他又補了一句說，台灣是中國的一部分。

這句話在台灣可炸了鍋，台灣外交部立即公開要求菲律賓政府道歉，強調台灣從來不是中國的一部分；外交部更強調，台灣不會在這位看護工沒有違反台灣法令時，直接把當事人遣送出境。

現在輪到班納友再度出面收拾爛攤子。他透過ABS-CBN新聞台公開表示，他要提醒羅奎，發言人的發言必須永遠有它的目的，當他的上司是國家元首時更是如此。

班納友說，羅奎接受將看護工遞解出境是地主國特權這一事實是好事，「但無謂地發言指台灣是中國的一部分，涉入兩國內部事務，有什麼正式目的」？

班納友說，如果羅奎的目的是傷害一個「公平公正對待16萬名菲律賓勞工的國家」的敏感神經，做出這種政治上不合邏輯的行為，擴大敵意的目的又是什麼？

他還說，台灣人在菲律賓投資數十億美元，在菲台兩國僱用成千上萬的菲律賓人。菲台友誼悠久，台灣向來願意在菲律賓遭遇危害和災難時伸出援手，他說，「為什麼我們非得激怒他們，刺激他們的敏感神經」？

班納友強調，菲籍勞工遞解出境風波已經結束，希望繼續增進、加強與台灣的雙邊關係。

那麼羅奎是否應向台灣道歉呢，班納友說，這取決於羅奎，但如果他是羅奎，他會道歉。

台灣外交部日前表示，如果菲律賓司法機關依適當法律程序，認定這位看護工有違法事實並宣布通緝，可以循外交途徑向台灣政府提出司法互助請求，台灣可依據相關協議，與菲律賓政府協商處理。