關稅戰沒停 特朗普遭批未能限制中國鋁產能過剩

美國總統特朗普總統的貿易政策遭到國內批評，一封寫給特朗普的批評信件，指責總統未能解決中國鋁市場產能過剩問題，批評認為這使美國工人失去工作。信件敦促商務部停止對232條款鋁關稅的豁免，這些豁免目前遠遠超過美國的進口水平，並鼓勵政府與盟國合作，“打擊中國的掠奪性貿易行為”。

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據路透社報道，美國議員批評特朗普未能限制中國鋁產能過剩，引致美國工人失業。四名來自華盛頓州的民主黨資深議員周五嚴厲批評了特朗普總統的貿易政策，稱其未能解決中國鋁市場產能過剩問題，他們認為這使美國工人失去工作。

在寫給總統的一封信中，參議員Patty Murray和Maria Cantwell以及兩名眾議員表示，無論是與中國的第一階段貿易協議，還是特朗普2018年單獨對進口鋁徵收10%的關稅，都沒有解決根本問題，需要做出更多努力。

據該報道稱，此前數日，美國最大的鋁生產商美國鋁業(AA.N)表示，疲弱的價格和不斷增加的全球供應過剩迫使其關閉了位於華盛頓州Ferndale的Intalco冶煉廠，並解僱了700名員工中的大部分人。

他們敦促商務部停止對232條款鋁關稅的豁免，這些豁免目前遠遠超過美國的進口水平，並鼓勵政府與盟國合作，“打擊中國的掠奪性貿易行為”。據批評指出，“比以往任何時候都清楚的是，特朗普總統讓我們陷入了一場貿易戰，而美國並沒有取得勝利，”美國鋁業工廠所在地的眾議員Suzan DelBene說。“儘管特朗普總統架勢很大，但他未能解決中國鋁市場產能過剩的根本問題。”

路透社說，美國商務部沒有立即發表評論。