駐澳中國總領事突襲衛生部記者會惹爭議 更被揭主管網諜工作

為消弭武漢肺炎在全球引發疫情的負面影響，中國近期大力推銷中國在對抗疫情的貢獻，但主動跑到所在國的官員記者會上自我表揚，效果未必如願。有關情況就在澳洲衛生部長宣布獲富商為該國取得一千萬份武肺病毒試劑的全澳轉播記者會上發生，中國駐墨爾本總領事龍舟在未知會澳洲官員的情況下進入會場，並在富商邀請下發言。當局據報對此感到驚訝，其後取消另一個由富商捐贈物資的記者會，以免事件重演。

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龍舟出任駐墨爾本總領事之前，是中國外交部軍控司副司長，該司職責是調研國際軍控、防擴散以及全球和地區安全等問題，並負責談判及指導駐外外交機構有關業務等，當中包括與外國舉行網絡安全工作會議，中歐網絡會議便是由軍控司負責。英媒《每日郵報》引述澳洲的《澳洲人報》形容他當時是北京的網諜頭子，主要工作是為中共發起針對西方政府的網上攻擊和宣傳中國。

綜合澳洲媒體報道，聯邦衛生部長亨特(Greg Hunt)前(4月30日)天舉行記者招待會，宣布西澳礦業大亨福雷斯特 (Andrew Forrest) 的基金會為澳洲從中國購得一千萬分新型冠狀病毒試劑，令澳州測試武肺的能力提升二十倍。在此之前，澳洲為國民進行了50萬次病毒測試。

龍舟在記者會前與福雷斯特一同入場，但當地官員表示，龍舟不在當局邀請名單之內。亨特在記者會發言後，沒有邀請龍舟發言，但令人驚訝的是，福雷斯特邀請龍舟上台發言。龍舟隨即以英語發表講話，讚揚中國應對武肺的反應，指「中國政府已經以公開、透明及負責的態度公布了有關新冠病毒的資料，…並在力所能及的範圍內提供協助，（1000萬個檢測試劑盒）這個項目是兩國及兩國人民之間友誼與合作的又一明證。」他強調，面對疫情，各國互相扣連，大家必須共同努力，除此別無他法。

事件發生後，媒體以「不請自來」、「伏擊」、「突襲」、「意外」、「騎劫」、「措手不及」來形容中方官員在記者會上出現一事，但亦有媒體指出，中國此舉有「遞出橄欖枝」來為日益緊張的中澳關係降溫。澳洲總理莫里森日前公開呼籲就新冠病毒的來源展開獨立調查，而中國則稱澳洲在「製造麻煩」，有澳媒形容，兩國關係處於四十多年來的最低點。

福雷斯特的舉動其後大受抨擊，但他指出，事前已知會澳洲當局，龍舟會出席會議，而中國外交官員出席記者會是「兩個偉大國家之間，互相理解及友好的姿態」，更何況中國在抗疫方面真的幫了澳洲，他認為，相關指責是無的放矢。但福雷斯特早有前科，在未知會主持人之前，與中國駐當地領事出席電台節目。

而更好顯示澳洲政府對自己被「擺了一道」心存芥蒂的例證是，當局取消其後原訂在兒童癌症中心舉行的記者會，改以新聞稱來宣布富商投資6700萬澳元以提升中心設施的計畫。亨特新聞發言人表示，這發布方式可以確保計畫足可拯救兒童生命這重要信息不會被干擾。