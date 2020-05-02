特朗普何以斷言病毒來自武漢實驗室

美國公布的最新Covid-19統計數字顯示，至2020年5月2日周六已發現超過113萬個確診病例，近6萬6千人死亡。總統特朗普兩天前2020年4月30日周四宣稱，他已掌握了證據，造成本次疫情全球流行的新型冠狀病毒來自武漢的一座實驗室。華盛頓因此可能對中國強制實行新的懲罰性關稅。

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本台法廣RFI法文報道提到，造成本次疫情的冠狀病毒Covid-19，其名稱於2019年底首次出現在中國湖北省，加劇了中美關係的惡化。4月30日周四在白宮，特朗普總統面對新聞界人士致辭中把這種冠狀病毒與武漢的中國實驗室聯繫到一起，重新挑起外交敵意。當一名記者向他詢問，是否有證據時，美國總統毫不遲疑地做出了肯定回答，並補充說他不能談論更多。

在此之前，美國總統只是指責中國缺乏透明 ˎ 隱瞞信息，但這次特朗普邁出了一步。

美國威脅採取懲罰性關稅

特朗普表示，這事原本可以控制在發源地。特朗普還認為那原本可能是很容易控制的，但他沒有說其證據的細節。有記者提問，這是否在暗示中國散布病毒。特朗普回答說，可能他們這麼做了；可能發生了一 ˎ 兩樁事情；或者可能他們沒有能力去阻止，或者可能他們任其傳播；他們原本可能阻止，但他們沒有做。特朗普提到，之前沒有人像他一樣強硬的對中國。特朗普說，幾個月前中美簽署了一項貿易協議，那是一份很好的協議；但之後遇上了病毒，它來自中國；此後所發生的無法接受；現在要試着去確定它是如何傳播的，應該在最近就有答案，那將決定他的中國政策。

現總統特朗普，作為今年11月份美國大選中尋求連任的參選人，正面對一次因疫情造成的新的經濟危機，想要以某種方式懲罰中國。當被問到美國是否會以不還債來作為懲罰，特朗普反駁說，他可能採取其它做法，比如設置關稅，這種在2019年美中貿易戰時已經採用過的做法。

美國情報說病毒自然起源

特朗普總統的上述表態，在美國情報部門的一份聲明發布後數小時之際。聲明表示，經調查，得出結論“Covid-19病毒並非人造或經過基因改造”，與某些傳聞說法相左。但這並不妨礙美國總統暗示，Covid-19可能是北京因貿易戰的一種報復性做法。本台法廣駐舊金山法語記者艾里克認為，北京尋求讓特朗普的競選對手在11月的大選中處於優勢。特朗普自己也說，中國不想他當選。

本台法文報道提到，北京駁斥上述指責，在反擊的同時指責特朗普耍戰術，旨在轉移人們對其衛生危機管理的注意力，中國當局對此的評判是災難性的。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平 2019年6月29日 攝於 日本 大阪 Le Président américain Donald Trump et le Président chinois XI Jinping à Osaka, 29/06/2019. © REUTERS - Kevin Lamarque 路透社

Covid-19 一種會引發爭執的病毒

兩個超級大國之間的關係緊張不斷加劇，本台法廣在北京法語記者Zhifan LIU強調。中國宣傳也沒閑着，不停地抨擊華盛頓。周三，當中國宣布“兩會”將於5月22日召開之際，官媒藉此機會同時強調美國的確診人數已超過百萬。

在媒體中，特朗普並非中國打擊的唯一目標。在電視新聞里，官媒連續多日轟蓬佩奧及其冷戰思維。美國國務卿在抓住機會使用“中國病毒”提法的同時，也對香港多名親民主派活動人士在去年反中國影響力的示威後被捕提高了音調。

特朗普總統與習近平主席兩人的最後一次直接對話是在三月底，兩國領導人展示了他們團結一致面對疫情。這種表面上的團結，自特朗普入主白宮以來，中美關係起伏波動，並存在主要絆腳石-貿易戰。

最新統計顯示，巴黎時間2020年5月2日周六18點30分本文截稿時，Covid-19在全球已造成近24萬人病亡，其中美國死亡人數最高，接近6萬6千人。

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