中國疫情清零徘徊 僅一外入一本土

中國官方公布的新冠病毒新增確診數近日在低點徘徊。中國國家衛生健康委員會今天在官網通報，2日新增2例確診，1例為境外移入，1例為山西的本土病例。

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據中央社今天報道稱，中國新增確診2例，1例本土來自山西。

據中國國家衛生健康委員會今天通報，昨天2日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，其中1例為境外移入病例（上海），1例為本土病例（山西），沒有新增死亡病例與新增疑似病例。當日新增治癒出院病例28例，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例減少3例。

境外移入現有確診病例451例（含重症病例6例），現有疑似病例9例。累計確診病例1672例，累計治癒出院病例1221例，無死亡病例。

截至5月2日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例531例（其中重症病例34例），累計治癒出院病例7萬7713例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2877例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者73萬4281人，尚在醫學觀察的密切接觸者7539人。

帶有病毒但尚未發現癥狀的無癥狀感染者新增12例（境外移入2例）。當日解除醫學觀察33例（境外移入16例），尚在醫學觀察有968例（境外移入98例）。

該報道稱，港澳方面，香港特別行政區累計確診1039例（出院864例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院38例）。