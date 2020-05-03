中國“病毒往事”兵馬俑“杠美國”自由女神

中國製作了一個名為“病毒往事”（Once Upon a Virus）的動畫短片，片中以樂高形象的兵馬俑與自由女神對話，來嘲笑美國對新冠肺炎病毒疫情的反應。美國之音說，這個短片得到廣大關注，給美中針對新冠病毒來源的言辭戰再掀波瀾。

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據美國之音今天報道，首先在中國武漢爆發的新冠肺炎病毒疫情，蔓延為全球大災難，並重創全球經濟。美國指責中國沒有及時如實通報新冠病毒疫情。中國則指稱美國疫情嚴重，試圖向中國“甩鍋”，推卸疫情處理不當的責任。就在美中雙方相互言辭指責對方之際，中國官媒新華社4月30日試圖通過發表動畫短片“病毒往事”，來嘲笑美國不理中國的警告，一直抹黑中國。這個短片在推特上獲得150 多萬次觀看，美國、法國以及澳大利亞等西方主流媒體也都進行了報道。

短片中代表中國的樂高兵馬俑戴着口罩，向代表美國的樂高自由女神細數中國自去年12月起至今年4月中國向世界發布有關這場病毒疫情的信息，以及美國如何不斷否認。短片最後顯示，自由女神漲紅了臉，戴起口罩，吊著點滴，但還表示“我們一直是正確的，即使我們的說法自相矛盾”。兵馬俑則結尾說“這就是我最愛你們美國人的地方-你們的一貫性。”

據該報道，美國政府最近加大力度指責中國要為新冠肺炎疫情的蔓延承擔責任。特朗普轉推星期四（4月30日）表示，他相信新冠病毒來自武漢病毒實驗室，他對中國不滿意，已經要求美國情報機構調查新冠病毒的起源。美國國務卿蓬佩奧也表示，世界有權調查病毒起源。美國情報部門則發出聲明，認為病毒並非人造，將繼續對新冠病毒起源進行嚴謹的調查。美國國會要求中國為全球疫情失控承擔責任的聲浪也在持續升高。與此同時，包括澳大利亞等一些國家指責中國誤導新冠肺炎疫情的嚴重性，國際間要求調查新冠病毒起源的呼聲越來越高。