中聯辦批「黃色經濟圈」是政治攬炒 民主派責失控 學者憂消費自由被剝奪

3.5 一批「黃店」5月1日具名在備受中方打壓而廣告缺缺的《蘋果日報》刊登廣告，以示支持及呼籲市民支持黃色經濟圈(麥燕庭提供)

聲稱對香港有「監督權」的中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)，再次發文，批評有年輕抗爭者汽油彈和反對修訂逃犯條例後期出現、呼籲市民光顧理念相同商店的「黃色經濟圈」，指責「反對派」推動「黃色經濟圈」是一種「政治綁架經濟的『政治攬炒』」。這是中聯辦三星期內第四度就香港內部事務開腔批評，立法會泛民議員召集人陳淑莊批評中聯辦連開店也要管，質疑是失控表現；而法律學者戴耀廷則指責中聯辦是要剝奪港人的消費自由，想當所有港人的「大阿哥」。

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中聯辦昨(2日)天發出的發言人談話，主要批評「5.1」勞動節有人發起在沙田一個商場發起「和你唱」活動和晚上有四人在旺角向警車投擲汽油彈及綁有鐵釘的膠喉管一事。警方在處理「和你唱」活動時，投擲事件中，警方拘捕現場一名15歲少年和懷疑用作製造汽油彈場所的46歲女業主。

中聯辦發言人表示，「嚴厲譴責極端激進分子在『五一』假期再次發動違法聚集、滋擾商鋪和擲汽油彈等違法活動」，指這些人「暴力攬炒」(以暴力達到玉石俱焚的意思)，「喪盡天良」。發言人又針對被捕人士中有15歲少年，質疑蠱惑「有案底人生更精彩」的政客，是以犧牲一代人美好前程為「政治燃料」，「居心何在、於心何忍」。

發言人又批評，反對派政客為在立法會選舉中「多撈席位」，罔顧利伯維爾場，炒作「黃色經濟圈」，人為製造社會撕裂，「不擇手段滋擾、破壞無辜商戶」，形容是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」。

「黃色經濟圈」是反修例運動後期產物，主要是呼籲反修例的民主派人士(統稱「黃絲」)光顧同為「黃絲」開設的商店，抵制親建制或支持警隊的「藍店」，以便獲得資金支持運動和集氣，並期望藉此打破親共財團的經濟壟斷，故有人稱之為消費逆權。不過，當中沒有包括中聯辦所說的滋擾和破壞無辜商戶的建議，破壞「藍店」的是部分抗爭者的行為，但並非「黃色經濟圈」的概念。而網民發起在「5.1」勞動節「進攻黃店」，指的是到「黃店」消費，當天亦確實有不少市民響應，主要是小店的「黃店」，門外大排長龍。

港府支持中聯辦就香港事務發言

民主黨主席胡志偉駁斥中聯辦的批評時說，中央政府介入香港內部事務已是無孔不入，而中聯辦在「監督」時顯然向北京提供了「全方位錯誤意見」。他解釋，年輕人抗爭的原因是爭取社會公道，中聯辦所說的原因與事實不符。民主派會議召集人陳淑莊批評，中聯辦連港人光顧哪間餐廳都要管，是「過了位」，亦不符監督權。她估計，中聯辨在「黃色經濟圈」概念出現多時後的現在來批評，是要為建制派在九月立法會選舉造勢。

2014年佔領運動發起人之一的香港大學法律學院副教授戴耀廷在個人臉書上表示，「黃色經濟圈」是消費者的自由，是資本主義精神的體現，而資本主義制度是獲《基本法》第5條保證「五十年不變」的，中聯辦現在威嚇港人慾剝奪其消費自由，「是要把香港的資本主義制度和生活方式也要消滅」。

他質疑，日後是否一切都要由中聯辦說了算？是否不順從的商店和貨品都要關門或下架？這反映了中聯辦不單止要當港府的「太上皇」，更想成為所有港人的「大阿哥 Big Brother。

在中聯辦的批評被泛民主派人士反駁後，港府發言人晚上發稿回應，指中聯辦代表中央政府專責處理香港事務，對涉及一國兩制和基本法的落實，表達意見和關注，是理所當然，責之所在。

中聯辦於上月中自稱不是基本法22條的中央部門，對香港有管轄權，港府六小時內三易其稿來確認中聯辦的說法，被指為「跪低」和放棄高度自治。