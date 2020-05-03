人大常委譚耀宗：望明年8月前完成香港的國家安全立法

在美國國務卿蓬佩奧表明反對香港製定嚴苛的國家安全法例後，香港的親北京團體連日到美國駐港總領事館抗議，而過往一直只談香港有憲政責任落實《基本法》23條的國家安全立法工作的建制派，放言為立法訂定時間表。香港區人民代表大會常務委員會委員譚耀宗表示，《基本法》23條立法有迫切性，期望在明年8月前完成。

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民主派則強調，未落實真正普選前，香港不宜處理23條立法工作，尤其是中央政府對香港「事事管」，現時立法將比十七年前第一次嘗試立法時更令人擔心。

港區人大常委譚耀宗昨(2日)晚在《大鳴大放》節目中表示，現時有很多人「搞(香)港獨(立)」，須有法例保障國家安全、發展利益和領土完整，但今屆立法會只餘數個月，不夠時間為23條立法，期望下一屆立法會處理，在明年8月前完成。他今早在一個電台節目後表示，這是個人願望，不是中央政府提出的死線。

他透露，有港區全國人大代表向領導人提出討論23條立法亦不出奇。據了解，有意在下月的全國人大會議上提出以新方法在港就23條立法的，是與譚耀宗同屬左派工聯會的會長兼港區人大吳秋北，但具體方法未明。至於會否以全國性法例放入《基本法》附件三內在港實施，譚耀宗表示，這也是一個處理辦法，但最終由港府決定。

至於現時立法會否比去年的反修例風波和2003年首次立法時引起更大反彈，譚耀宗沒有正面回應，只是說，港府應解釋相關條例是針對港獨或煽動叛亂的人，一般市民毋須擔心。

《基本法》23條規定，香港「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」，港府在2003年時曾就此訂定《國家安全（立法條文）條例草案》，但由於7月1日有約一成市民上街抗議，港府最終撤回草案，時任特首董建華兩年後以「腳痛」為由下台。自始，港府未有就此進行立法。

譚耀宗提出的時間表，首要是建制派在9月的立法會選舉中取得過半數議席，民主派的公民黨議員楊岳橋指出，譚的說法令泛民爭取在立法會70席中取得「35+(即35席以上議席)更形重要。

日前曾帶領市民到美國駐港總領事館抗議蓬佩奧說法的工聯會會長吳秋北指出，泛民主派人士可在來屆立法會取得過半數議席只是假設，而修訂逃犯條例風波引發不少暴力事件及外國勢力干預，更說明23條立法的迫切性。他強調，23條立法對香港長治久安十分重要，港府不應因為擔心民意反彈便不展開立法工作。