人民日報批向中國“追責索賠”是文明之恥

中國官方媒體《人民日報》署名“鐘聲”昨日（2日）再發文批評美國將新型冠狀病毒肺炎疫情政治化、污名化，又稱向中國“追責索賠”是文明之恥，破壞合作天理不容。

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據香港01今天報道，新冠肺炎，人民日報指追責索賠鬧劇是文明之恥，破壞合作天理不容。

該報道稱，據了解，“鐘聲”是“中國之聲”的簡稱，《人民日報》以此為筆名發表國際評論。文章以《追責索賠鬧劇是文明之恥》為題，批評美國演出一幕又一幕的政治醜劇，讓世界各國人民和有識之士大跌眼鏡，當今協作抗疫是大勢，其破壞合作的行動是“天理不容”。

據該文章批評，美國一些政客把新冠病毒誣稱“中國病毒”、“武漢病毒”，熱衷於拉幫結夥、敲詐勒索。並指出，就疫情追責索賠是對國際法理的公然挑戰，國際法中國家主權豁免的法則明確規定，國家的行為和財產不受他國立法、司法、行政的管轄。而突發大規模流行疾病疫情屬於世界公共衛生事件，在法律上屬於“不可抗力”。

該文章強調，中國首先報告疫情，並不等於病毒源自中國。病毒源頭是嚴肅的科學問題，只能交給科學家和醫學專家研究。事實亦證明，中國的防疫抗疫與美國疫情大規模爆發之間沒有任何因果關係。“美國一些人的政治操弄，既滑出了道義的底線，也偏離了人性的軌道。”

據文章反問，“美國2019年8月爆發‘電子煙肺炎’，為何肺部CT影像與新冠病毒造成的肺部影像如此類似？美國德特立克堡軍事基地究竟發生了什麼？美國2月6日就有人因新冠肺炎病亡，而且沒有中國旅行史，究竟美國最早是在什麼時候發現的新冠肺炎病例？科學家公開新冠病毒的研究成果，為何遭處罰禁聲？美國為何遲遲不敢公布基因測序溯源成果？”文章又批評，美方公然以霸權踐踏他國主權、破壞國際法治，完全踐踏了全世界公認的國際道義，“奉勸美國一些政客，聽聽文明世界的忠告，追責索賠鬧劇繼續演下去，只會失道寡助，自取其辱。”

香港01報道說，《人民日報》近期曾多次發文批評美國，稱美方“甩鍋”（卸責）中國無助抗疫，又批評美國政客將病毒當作政治武器“污名化”中國。