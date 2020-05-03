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兵馬俑對自由女神 中國拍樂高短片“病毒往事”諷美甩鍋

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«C'est uniquement une grippe», rétorque la Statue de la Liberté dans la vidéo
«C'est uniquement une grippe», rétorque la Statue de la Liberté dans la vidéo © Capture d'écran Twitter
作者： 法廣

新華社日前在推特上發布一段名為“病毒往事”（Once upon a Virus）的短片，代表中國的兵馬俑樂高稱，中國從新型疫情之初，就不斷向世界作出警告，但短片中代表美國的自由女神像，則是從頭到尾無視警告，短片藉此暗諷美國出事就甩鍋給中國。此短片在推特已獲得超過150萬次觀看。

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綜合媒體報導，這段名為“病毒往事”的短片，一開始就稱中國在12月時就有通報世衛組織出現不明肺炎，世衛也表示收到。至1月，中國表示發現一種新型病毒，然後美國就回應稱“那又如何”（SO WHAT？）。

短片中，中國不斷向美國作出警告，表明有危險、要戴上口罩、要留在家中等。但美國仍回應稱只是流感、不用戴口罩、隔離是侵犯人權等；當中國醫護染病，美國還嘲諷中國落後、是第三世界國家。

3月，中國的確診個案下降，畫面中出現的意大利比薩斜塔表明，疫情的震央從中國轉向歐洲，此時“自由女神”開始抹黑中國“撒謊”，最後“自由女神”變紅還吊起鹽水來，“兵馬俑”諷刺說：“就是我最愛你們美國人的地方─你們的一貫性。”

中國駐法國使館在推特轉貼這段動畫，美國駐堪培拉（Canberra）使館則拒絕評論。短片在推特已獲得超過150萬次觀看，有3萬多人贊好，但也有網民認為這段動畫是假新聞，“中共政府隱瞞疫情，還要扭曲事實”。

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