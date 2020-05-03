日本將放寬34縣個的緊急事態限制

日本經濟再生擔當大臣西村康稔在5月3日的記者會上，在談到5月4日決定的緊急事態延長時指出：應該把13個特別警戒都道府縣和其他34各縣分開考慮，表示對感染者不多和增長速度較慢的縣將逐步放寬社會經濟活動的限制。

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西村指出：13個特別警戒都道府縣還沒有達到減少80%的人與人之間的接觸，新增感染者的減少還比較遲緩，希望通過延長緊急事態宣言，達到減少80%的目標。

13個特別警戒都道府縣包括東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣、福岡縣7都府縣加上北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣，京都府計13都道府縣。

到5月3日為止，感染者累計為4位數的有東京都、大阪府和神奈川縣，三位數的有15個府道縣，兩位數的有26個縣，各位數的兩個縣，沒有感染者的為1個縣。放寬緊急事態限制多屬於感染者在兩位數以下的縣。

但是，對此種做法也有擔心的聲音，據日本NHK電視台截止到日本時間5月3日上午10時的統計，日本因感染新冠病毒而死亡的人數已達530人，一天之內增加36人，累計感染者為1萬5589人。

從死亡發生的地點來看，發生集體感染的地方死亡率較高，東京都在5月2日有15人死亡，是東京都死亡人數最多的一天，其中至少有11人是發生多達92人的集體感染的東京中野區江古田醫院的患者

由於日本核酸檢查人數和一些發病率高的國家和地區比較較少，因此專家們認為：實際的感染人數可能超過已把握感染人數的數十倍甚至百倍以上。

日本兵庫縣神戶市立醫療中心中央市民病院，從3月31日開始到4月7日，對1000名門診患者進行了新型冠狀病毒隨機抗體調查，這些人是在門診患者中隨意選擇的，發燒和急救患者不在調查者之內。調查結果顯示：相當於3.3%的33人具有新型冠狀病毒感染經過一段時間後產生的IgG抗體。如果用這一數值對現在神戶市現有人口進行推算，神戶市可能會有5萬人感染新冠。

5月2日，神戶市立醫療中心中央市民病院院長木原康樹舉行記者會並指出：這個結果超出我們的想象，可能有很多市民已經接觸到了病毒並獲得了抗體。