法媒：“美中口水戰升級”

法國《觀點》周刊3日刊出一篇題為 “美中口水戰升級”的文章。文章表示，特朗普和蓬佩奧在新冠病毒源頭上和中方互懟，白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）3日在福克斯新聞頻道 Fox News又批中國延報疫情，讓世界蒙受災難。

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《觀點》周刊表示，從2月底至今，美中之間圍繞病毒源頭之爭加重兩國的外交危機。特朗普所稱不排除加關稅之後，5月3日，美國國務卿蓬佩奧在ABC廣播公司節目上表示，“我可以告訴你們，有大量證據顯示這來自於武漢的那個實驗室”。他說，“這已經不是第一次世界因為中國一個實驗室的失誤而暴露在病毒之下了。”蓬佩奧還說，中國政府拒絕讓別國科學家獲得了解實情的途徑。

《觀點》周刊，蓬佩奧這種毫不掩飾的表態讓美中之間的口水戰再次升級。而4月30日蓬佩奧說話的口吻沒有那麼肯定。

他曾經表示，“可能”“不排除”或“懷疑”病毒從武漢實驗室起源。而後，美國國家情報局局長辦公室在官方網站上發布聲明，情報界同意科學界的廣泛共識，即新冠病毒不是人造的，也未經過基因改造。”這為蓬佩奧提出的“可能”“不排除”和“懷疑”病毒從武漢實驗室起源的理論潑了冷水。

《觀點》周刊報道說，白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）3日接受福克斯新聞頻道 Fox News採訪時表示，很遺憾的是，中國推遲了通報流行病的時間，其實在去年12月病毒已在武漢傳播。

比克斯還表示，而他們一直等到2020年1月中旬才承認“人傳人”的實情。白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）還說，透明度的缺乏讓病毒在全世界範圍傳播開來。

法新社記者還表示，新冠疫情大大削弱了美國經濟。而特朗普希望今年年底連任的主要論據之一就是他在經濟領域有成果。

法新社記者說，1月底發布不許來自中國的外國旅客進入美國境內的禁令並沒有擋住病毒在美國本土傳播。特朗普曾主張使用“中國病毒”的說法也激怒過中方。

特朗普曾表示，他要用“中國病毒”來稱呼被世界衛生組織命名為"Covid-19"的新型冠狀病毒；而後他又改口說“不應將新冠病毒疫情怪罪在亞裔美國人頭上”。

《觀點》周刊回述說，3月中旬，中國外交部發言人趙立堅曾在推特上用中英文稱，美國軍方可能將新型冠狀病毒帶到了中國武漢。美國國務卿蓬佩奧立即反駁說，這是在“散布“荒謬的謠言”。

2月底和3月份，美中舌戰升級時，中方驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在華工作的美國記者；作為反擊，美國此後下令，中國駐美五家國家媒體大幅減少其工作人員。

美國總統不僅指控中方在死亡數字上說謊，而且還威脅向中國提出數十億美元賠償的可能性。