澳媒曝光「五眼」報告：中國隱瞞疫情 毀滅證據 但對病毒來源有不同意見

中國武漢肺炎蔓延全球，至今導致超過342萬人受感染，243143人死亡，而澳洲《星期六電訊報》曝光的「五眼」聯盟（Five Eyes）報告指出，北京當局初期蓄意隱瞞疫情，又銷毀疫情爆發的證據，導致全球數以十萬計人死亡。但在病毒來源一事上，澳洲認為是來自武漢的華南海鮮市場，而其他四個成員國則認為是來自當地的一個實驗室。

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「五眼」聯盟是指由美國、英國、加拿大、新西蘭及澳洲組成的情報分享團體，《星期六電訊報》1日曝光的報告，部分結論已經美國總統特朗普披露。而該報披露的「五眼」研究檔案指出，儘管已有證據顯示，中國從去年12月初已出現人傳人，但今年1月20日之前，北京當局一直否認病毒存在人傳人的可能性。報告亦質疑世界衛生組織對病毒可以人傳人保持沉默，指出雖然台灣官員和香港專家先後在去年12月31日和今年1月4日發出病毒可以人傳人的警示，但世衛還是選擇支持中國聲稱病毒不存在人傳人的結論，儘管到武漢視察後的醫生王廣發亦染疫。

報告又指出，北京除了責令「吹哨」的醫生噤聲或「被消失」之，還由去年12月31日起，刪除網絡相關信息，包括在網絡與社群網站上刪除、屏蔽「SARS變種」、「非典變種」、「武漢海鮮市場」和「武漢不明肺炎」等敏感詞。、報告更透露，當局破壞武漢病毒研究所實驗室的相關證據，又拒絕向從事疫苗科研工作的國際科學家提供病毒活體樣本。報告舉例指，上海一所實驗室與外界分享有關中共病毒基因序列數據的訊息後，於1月12日被關閉；另在1月24日，北京當局官員阻止武漢病毒學研究所與美國德州大學實驗室共享武漢肺炎病毒樣本。

此外，中國在整個2月期間，不斷向美、義、澳、印度等國家施壓，讓各國不要針對中國實施旅遊限制，與此同時，中國卻在國內嚴格限制人員流動。

但報告對疫情源頭沒有一致意見，報告指出，澳洲相信病毒來自武漢的「露天市場」(相信是指華南海鮮市場），認為只有5%機會是因實驗室意外泄漏。有關意見，與聯盟其他成員國看法不同，例如美國總統特朗普便公開聲稱，病毒是武漢實驗室意外泄漏。