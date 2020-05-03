2020世界新聞自由日與報道Covid-19

聯合國大會在1993年確立把每年的5月3日定為世界新聞自由日。2020年世界新聞自由日來臨前夕，本台RFI法廣法文網站刊文把新聞自由與中國媒體對武漢疫情報道相結合，剖析 « 財新 »如何挑戰審查制度。

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今天2020年5月3號星期日是聯合國確定的世界新聞自由日。2020年世界新聞自由日的主題為 « Le journalisme sans crainte ni complaisance » - 無私無畏的新聞。

圍繞這一大主題，本台法廣RFI法文網站針對當今世界因Covid-19疫情蔓延引發困擾全球的衛生危機，於兩天前5月1日深夜刊文指出，封鎖信息 ˎ 缺乏透明 ˎ 威嚇：隨着冠狀病毒擴散全球，對中國當局危機管理的質疑也越來越大。這些疑慮部分基於« 財新 » （Caixin）所發布的多個調查報告。儘管當局封鎖，財新還是披露了大量讓北京尷尬的信息。

報道提到，財新雜誌曾派出三名記者趕赴武漢的中心，披露湖北省在去年十二月就發現有冠狀病毒確診病例。地方當局似乎決定不向上級彙報。

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中國傳媒計畫（CMP）的一名研究員認為，財新冒着風險發布了這一信息。中國的信息控制沒有明確紅線。這是一塊雷區。但這次的冠狀病毒疫情，如此巨大，當局難以操控公眾輿論，難以全面限制信息。財新沒有魔法，如果說存在黨內分歧，那這是一次讓媒體鍛煉的契機。這是發布信息的時候。

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三月底，財新記者披露了有司機給漢口殯儀館運送了5000個骨灰盒。但財新承認並未發布所有其網站所收集到的信息。對中國記者而言，如何讓報道躲過審查屬於一種巧妙的平衡遊戲。

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