“戰狼”外交是怎樣煉成的？世界報詳解

在武漢爆發的冠狀病毒（Covid-19）疫情已擴散到全球。北京被指應該對此負責。中國採取反擊策略：向受害國提供衛生物資，同時詆毀西方。法國世界報4月30刊出有關中國戰狼外交的調查報告，指出，習近平正在與世界其他地區較量。

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世界報記者勒麥特（Frédéric Lemaitre)和佩德羅萊蒂（Brice. Pedroletti)撰寫的這份報告，首先從1974年4月10日說起：這一天，時任中國副總理的鄧小平，做為毛澤東的特使，在聯合國（聯大第六屆特別會議）發表的著名演講稱，“中國現在不是，將來也不做超級大國。”

到了2020年的4月10日，漢學家們有感於中國的現實與鄧小平當年的講話太過相反，便忍不住將當年鄧小平的講話貼在社交平台上。

世界報說，眼下北京正在全球上演一場“口罩外交”。更富戲劇性的是：就在幾星期之前，在各國紛紛向疫情中心湖北運送醫療物資時，中國當局要求這些國家不要公布物資的內容。

然後，輪到歐盟與美國遭受Covid-19病毒戕害之際，北京利用世衛組織的支持，在全球推廣自己管理病毒危機的模式，同時對提出要求的國家提供幫助。與特朗普的“美國優先” 相反，習近平試圖向全球推介他的“人類命運共同體”。

美國對疫情大流行和隨之而來的健康防疫崩潰準備不足，成為全球死於冠狀病毒人數最多的國家。而歐洲的遇難人數全球佔比三分之二。這些對中國當局來說，都是意想不到的“天賜良機”。習近平和圍着他轉的人，諸如宣傳員王滬寧等人都認為，機遇來時，必須懂得如何抓住它。世界報說，王滬寧的“中共中央精神文明建設指導委員會主任”的頭銜很令人回味。

北京一位歐洲外交官分析說，中國正在利用這場危機，給自己部署公關宣傳戰略，表面看去非常慷慨，但實際目的，是為將來做鋪墊。中國外交部說，習近平在4月16日跟全球不下36國領導人通了電話。北京向世界發出的信息很明顯：如果飛機上還有一名機長的話，那麼這名機長就是習近平。

同時，中國民眾不斷被告知北京採取的行動。每天中國央視1台新聞都要用一部分時間展示一批又一批印着“為了共同的未來”英文字樣的包裹；央視2台，則通過“全球抗疫”專題節目，展示中國對外援助的最美故事。

中國外交官對西方罕見的攻擊性

中國這種超級大國感的另一個跡象是：中國外交官對西方，更一般講，對敢批評中國的西方，展示罕見的攻擊性。這些行為與鄧小平近半個世紀前在聯合國的講話過分相悖。

中國外交部發言人趙立堅在3月中旬暗示，該病毒可能是美國軍方帶到湖北省的。在巴西，中國駐巴西大使，針對巴西總統博爾索納羅之子批評中國普遍存在不透明，指控這名兒子3月在弗羅里達州被特朗普傳染上一種“精神病毒”。在巴黎，中國大使館毫不猶豫地發表一位“匿名中國外交官”的文章，該文宣稱，法國養老院的工作人員集體逃離，讓老人們餓死和病死。此舉導致法國外長勒德里昂召見中國駐法國大使盧沙野（因疫情隔離，召見通過電話進行）。

在北京，西方大使館被指責對隔離措施漫不經心。北京朝陽區幾乎雲集了所有大使館。那裡剛有幸被檢測程序分類為“中國最高風險區”。北京要求所有大使館和所有中國單位每天報告所有人員的體溫。美國和歐洲代表團等多國，則援引本國勞動法，拒絕這樣做。

在國內，這些好戰的外交官被譽為“戰狼”。這個名字源於2015年公演的中英合拍的民族主義大片《戰狼》。這部片子講述一個中國蘭博Rambo拯救世界的故事。

緊跟中共路線的中英雙語環球時報指出，中國順從的時代已經過去，中國在世界的地位日益提高，這就要求其毫不含糊地維護國家利益。畢竟，中國外交的“戰狼”風格背後所表達的是中國與西方之間力量的變化。

世界報引述中國獨立政治學者陳道銀的分析說，習近平的外交理論是“採取主動，甚至要敢於鬥爭”。習近平想建立基於中國價值觀的國際秩序，不管此舉是否損壞中國形象。而中國的外交官，不論是民族主義還是溫和派，他們都是為習近平服務的，差別僅僅是扮演角色的不同而已。

世界報說，然而，這種戰狼攻擊性，在中國國內並沒有獲得一致認可。首先，中國社會並不像官方對疫情管理宣傳的那樣天真。最先懷疑病毒源自人為錯誤的，也是中國人。武漢醫生李文亮是最初在12月底試圖發出警報的人之一，他因此遭到當局的懲罰，最終死於Covid-19病毒。這件事在人們頭腦中留下深刻的烙印，儘管官方最近為他正式恢復了名譽。

有害的猜測

一些資深中國外交官似乎要與那位暗示美軍將病毒帶到武漢的中國外交部發言人拉開距離。中國駐美國大使崔天凱表示，這種猜測是有害的，無助於任何人。培養外交官的北京中國外交學院“世界政治研究中心”主任施展，在四月份的一個企業論壇表示，這種“戰狼外交”是不可持續的，它使我們受到世界的孤立，導致一些貿易交往中斷，而這是中國作為世界最大出口國所擔心的。據讀者多是年輕幹部的廣東“展望”線上雜誌報道，施展指出，西方人可能將把關乎本國國民安全的戰略產業轉回國內，建立一個獨立於中國的生產體系​​。而現在中國在創新技術方面仍然落後，西方可能會跟中國脫鉤。

世界報說，Covid-19病毒的出現，揭出中國公然向世衛組織施加影響，導致疫情大流行未能及早宣布的事情。北京必須為此進行自我辯護。還有一件事情也刺激北京：中國不承認台灣的獨立，讓台灣在2016年失去世衛組織觀察員身份，被排除在世衛組織之外，可是，台灣恰恰這次抗疫取得成功，被民主國家視為典範。台灣儘管靠近中國，有兩千三百萬人口，卻在沒有封鎖隔離的情況下，只有6個死於冠狀病毒的病例。同時台灣展開的口罩外交也激怒了中國當局。

西方都認為中國應該對這場悲劇負責

病毒的來源和中國疫情導致的確切死亡人數問題，更加讓北京不舒服。整個西方似乎都認為中國應該對這場悲劇負責：

在澳大利亞，總理莫里森宣布他在4月22日聯繫美國，法國，德國領導人，討論就“疫情大流行展開國際調查”的事情。在美國，國會正在準備在疫情危機結束後，向中國索賠的法律草案。眾多參議員甚至要求對北京採取懲罰措施。共和黨參議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn ）要求北京取消對美國的部分債權。密蘇里州4月22日向聯邦法院遞交了訴狀，指控中國政府和中國共產黨以及政府部門，在疫情初期隱瞞關鍵信息，拘捕發出警報的人，而且淡化這種疾病的高度傳染性。

中國發言人趙立堅暗示美軍帶病毒到武漢的說法激怒了特朗普。導致特朗普不斷將Covid-19病毒稱為 “ 中國病毒”, 並讓他的國務卿蓬佩奧 （Mike Pompeo）譴責北京正在進行的散播假新聞運動。特朗普對中國發怒的另一原因是，他認為有14億居民的中國，死掉的人“不可能”比美國少。世界報說，中國當局是“種瓜得瓜”。

習近平2012年上台以來，對言論自由和人權的問題充耳不聞，不斷加劇對律師，維權人士，少數民族的迫害，或蠶食香港的自治權。一位在北京碰到的歐洲外交官說，人們似乎突然意識到，有一個像中國這樣的對話者意味着什麼，這不是一個開放的社會，這裡隱藏着許多東西。

至於問責，他說，堅持要求問責，那是西方的做法，不適合共產中國，中共要做的是，抹掉自己過去做的事，展望未來，向前看。

結果，美國皮尤4月21日的民調顯示：66%的美國人對中國持負面看法，比2017年特朗普上台初期增加了20%。對習近平持負面看法的美國人，更是前所未有：71%的美國人不認為習近平在世界事務中，正在做對的事情。

苦澀的玩笑

北京對疫情的責任問題特別敏感。甚至在伊朗，這個貿易高度依賴中國的友邦國家，衛生部的發言人卡諾什·賈漢普（Kianoush Jahanpour）也認為北京公布的疫情數字是個“苦澀的玩笑”。他後來收回了這個說法。

在德國，如果說，總理默克爾（Angela Merkel）沒有跟隨美英的腳步，打算“追究中國的責任”，但她也指出：“中國對病毒起源越透明，就越能讓世界上每個人從中吸取教訓。”德國最大的報紙《圖片報》，指控習近平因為過於自豪和過於民族主義而無法說實話。圖片報主編朱利安·里切爾特（Julian Reichelt）向習近平喊話說，您關閉了所有對您的施政提出批評的報紙和網站，卻不關閉出售蝙蝠湯的攤位。您不僅監視本國的國民，將他們置於危險之中，也將全世界的人置於危險之中。

甚至非洲，這塊中國展示南南合作櫥窗的投資熱土，也不像過去那般順從。從拉各斯到亞的斯亞貝巴，非洲的年輕一代，起而抗議廣州對非洲人的種族歧視。在那裡，非洲疑似感染者被逐出家門，扔到街上。非洲多國和非盟的外交官立即對此作出反應。這件事成為中非關係史上前所未有的外交事件。

世界報說，中國發起的任何倡議，不論對錯，都被視為源自北京當局的宣傳，立即引來反擊。比如，4月2日，在線期刊《外交官》（The Diplomat）刊出來自各學科的100名中國學者的文章，呼籲“美國人民”與中國展開合作，共同抗擊 Covid-19病毒，文章表示，所有國家應該一道工作，而不是互相抱怨和指責。不到兩星期，便有112名西方研究人員，知識分子和政界負責人，發表一封公開信，這封信回應中國百名學者的文章指出，“共產黨的恐懼統治威脅着中國公民和全世界”。

過分的宣傳損害信息本身和信息的可信性

漢學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）4月19日在半島電視台研究中心發布研究報告指出，北京設計的公關宣傳活動是一場“公眾輿論戰爭”。想通過這場輿論戰，強加自己的觀點，克敵制勝。然而做得太過，反而模糊了信息本身。宣傳的加碼升級，不僅毀了信息，也毀了信息的可信性。

世界報說，儘管存在這些陷阱，亦或由於北京認為外界的反應非常不公，所以再次全線出擊：一方面增加一些恐嚇台灣的軍事行動；另一方面在香港公開以各種手段，在9月立法選舉前，削弱民主派陣營；南海也重新成為緊張源頭，中國4月19日宣布在越南聲索主權，中國控制的西沙群島（Paracels）和中國部分控制的南沙（Spratleys）一個島嶼，建立兩個新的行政區，歸海南省三沙市管轄。此舉自然引發河內抗議。同時，河內與美國的調情，也讓北京惱怒。情緒一觸即發。

法國智庫蒙田研究所專家高德蒙（François Godement）指出，如果中國外交官搶在前頭，那是因為他們有些事情需要隱瞞。他們希望避免對某些事實負責，包括病毒的起源。因為最好的防禦是進攻。

世界報說，最後，自毛澤東去世，鄧小平上台，1980年代初經濟開放以來，中西方之間在觀念上的差異，似乎從未像這次Covid-19疫情爆發後，顯現的那樣巨大。