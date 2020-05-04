方方寫道：這也是一個陳舊的話題，但卻是引發人們對我攻擊的一個最重要的“證據”。

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中國微信二湘的十一維空間 Today 發布方方系列回應文章： 關於（8）- 關於手機照片。

全文如下：

災難來臨時，很多事情都不可能按照日常的程序辦，就連辦死亡證的手續都已經簡化到不能再簡化的地步。活人都顧不過來，而死者的善後，又怎麼可能那麼周到？

八、關於手機照片

這也是一個陳舊的話題，但卻是引發人們對我攻擊的一個最重要的“證據”。

儘管我已經在日記中說明過一次，對記者採訪時也說明過一次。再加上清明節前後，武漢新冠肺炎的死亡狀況，漸為人知，人們對此事的議論已經漸弱。很多人已然明白，我所說的，完全真實。但是作為備忘，我還是把它完整地記錄在此為好。

當時，指責我的觀點有四：1、這是二手手機市場的照片，絕對不是火葬場的照片，你造謠；2、醫生怎麼可能會到火葬場去拍照？你造謠；3、火葬場和醫院對病人遺物都有管理規定，不可能這樣草率，所以你是造謠；4、你拿出照片來才能證明你沒有造謠。

事情的經過大致是這樣：

在武漢疫情已經開始緩解的某一天，突然傳來畫家劉壽祥去世的消息。我的好多朋友都在紀念他，因為認識，我也感到非常吃驚和難過。恰是這天，我的一位醫生朋友傳來一張照片。照片上散落着一些手機，上面註明了所拍處是火葬場。

我看到照片時的確非常難受，並且把這個感受寫進了日記里。但我並沒有貼出任何照片，我所有的日記，每一篇文內都沒有配圖。意想不到的是，隔了兩天，有人傳給我一張二手市場一堆手機的照片，問我這是不是你配的。我說不是呀。對方說，微博上有人說這是你配的圖。自從我的微博被封後，我也懶得去看，所以並不知微博上有什麼東西，以及人們怎麼議論我。聽到此言，我趕緊上微博看了一下，這才發現某人的微博將這張二手市場的手機照片配上我的文字，並指責我造謠。於是當晚，我即發了聲明，因為微博被封，我的聲明發在微信上。考慮到我的微信朋友圈人很少，所以我也通過微博進行了投訴。第二天，那位博主刪除了他的內容，並就此事表示了道歉。

但是，我沒有想到的是，這張照片卻在網上遍傳。很多人看到了這張二手市場的手機照片，卻並沒有看到我的聲明和對方的道歉，然後就認定這張照片正是我所看到的那張，由此判斷我在造謠。這個結論一旦得出，對我的指責也就越來越多。這裡面，自然有極左人士的煽風點火。其實追溯到那幾天的微博看看，是活躍在哪些網站上的人在斷章取義、歪曲事實，甚至惡意挑唆，就會一目瞭然。

也有人認為，就算有照片，火葬場不可能這麼做，還有說醫院也不可能這樣做。是的，在常態情況下，這些都不可能，即便到了疫情後期，這種情況，也沒有再發生過。但是，在疫情的早期，武漢的狀況是什麼樣子，那些人卻是完全不知道的。他們不知道死了多少人，也不知道人是怎麼死的，更不知道醫院和火葬場的工作人員是如何超負荷運轉。災難來臨時，很多事情都不可能按照日常的程序辦，就連辦死亡證的手續都已經簡化到不能再簡化的地步。活人都顧不過來，而死者的善後，又怎麼可能那麼周到？這就是災難與日常的差別。所以，大約隔了一兩天，我寫下了關於災難的一段文字。我得承認，那天我是有些憤怒的。

其實，為了息事寧人，我也曾詢問過醫生朋友，但對方並沒同意我披露這張照片。我表示理解，不是所有的東西皆可示眾。有人說醫生怎麼可能會有火葬場照片？這個問題很幼稚。大家都可以通過網絡得到照片，以醫生的職業，認識的人遍布各行各業，有人傳其照片，這不是一件很自然的事嗎？

而以武漢疫情早期的狀況，以及後來大家了解到的事實，難道還不相信有這樣的照片存在？武漢因新冠肺炎死去的，不是兩千多人，目前正式公布的數字就已達三千八百多，我想統計應該還沒有完結，這還不包括因為其他原因去世的人們。

此事發生後，不止一個人給我留言，講述他們的家人去世後，手機一直沒有找到的事。其中有一個留言說：“方方老師，所言極真、千真萬確、字字入骨。悲痛後，我才想着再次聯繫醫院，有沒有可能將父親的遺物存留幾件，哪怕只是他的手機，這恐怕是每個承受災難的家人最後的念想。這是一台他新買的手機，今後看到手機哪怕是能有半點的睹物思情，我都願意為父親好好存留。看到它，我能想起他換新手機時神采飛揚的模樣，他會用微信發照片時欣喜的隻言片語，他帶着手機住進醫院時唯一與親人相聯的念想。在今後哪怕是輕觸手機屏幕，我們彷彿能感受親人生前指尖的溫度。”那些逝者親屬的傷痛，他人何曾能夠體會得到。

在我懷着憤怒寫災難是什麼（2月16日：你看不懂的東西，不要隨便噴 ）的那天，我還寫道：“據我所知，已經有專家們在草擬給新冠肺炎死者及家屬更多人文關懷和尊重的報告。其中就有關於設法保存死者遺物，尤其手機的條款。建議先集中保存，疫後消毒，以及與電信部門溝通，根據手機內信息，設法找到親屬。這是親人的一份紀念。若實在無主，也保存下來，或可為歷史留作證物。”

實際上，一位專家告訴我說，在武漢，不止一個專家組對此寫了內參。其中都提到希望保存好死者遺物，尤其手機。疫情之後，儘可能通過其中信息找到主人。

武漢解封後，我也看到有關部門有組織地一家一家送還手機的視頻。接到手機的親屬們，幾乎個個熱淚盈眶。對於他們來說，這是一份多麼沉痛而珍貴的紀念品啊。

重點是：

1. 我的日記從來沒有配過照片。那張二手手機市場的照片，出自網絡上他人之手，由此引發的軒然大波是別有用心者對我的構陷。

2、我看到的照片，與謠言中二手手機市場的這張完全不同。我因受人之囑，不便將它公開而已。重要的是，疫情前期，事發突然，人人都承受着巨大壓力，各種資源均達極限，一些逝者遺留的手機受制於當時客觀條件，無法按照常態處置，這是災難中令人心痛的一個事實。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

中國微信二湘的十一維空間 Today 發布的方方：關於手機照片，引發讀者評論，順錄如下：

• 如意Pinned

爸爸的手機，不能想，想到心就又開始滴血…… 那場大劫難，我的父母雙親一一送別。老母親在家無人收治眼睜睜看着她在我懷裡咽氣，絕塵而去的殯儀館靈車後，我只有當街撒淚長拜；兩日後老父親收治入院就再沒能見到，直到往生，醫院通知連同隨身物品全部銷毀，從生到死，一抷骨灰也是數月後才見到，所愛已是隔山海，多魔幻多不真實。 如果知道入院也救不了命，我情願爸爸不要入院，起碼最後一程我可以陪在身邊，不至於在臨終前的清晨爸爸在手機上留言：我想喝農夫礦泉水…… 早期的人不傳人，病情的延誤，政策不落實處處推諉，藥物的無效治療錯誤治療，最後的不人道銷毀，錯，錯，錯，步步錯，心無比的痛！尤其痛的是面對災難，人們不願去反思復盤，無數次我問這是為什麼？答案只有一個：因為恐懼。苦難會讓人反思，而恐懼只會讓人逃離。對苦難的感同身受，太難。生起悲心，更難。所以，感謝方方記錄下這一切。 曾經在暴風眼中心與病毒正面相撞失去至親的人，向方方問好！

• 百事可樂Pinned

前方啊，沒有方向，身上啊，沒有了衣裳，鮮血啊，滲出了翅膀，我的眼淚，濕透了胸膛，飛翔着，強忍着傷，逃離了，獵人的槍，我的雙腳，沒有了知覺，我的心情，下冰冷的雪，親愛的母親，摯愛的朋友，我會堅定，好好的過，沉默的大地，沉默的天空，流浪的路，我自己走，那是種驕傲，陽光的灑脫，白雲從我腳下掠過，乾枯的身影，憔悴的面容，揮着翅膀，不再回頭，縱然帶着永遠的傷口，至少我還擁有自由！ 一首伍佰的（白鴿）送給方方老師

• 王猛

請方方老師一定要堅持出版日記，為這段歷史留下痕跡。讓世人看看大疫當前作為作家的你到底寫了什麼，經歷了什麼，是講了真話還是造了謠，口說無憑，有書為證。支持的點贊!方方加油!

• 🙈🐘

唉 心疼方方老師 需要一個個解釋

• 李若輝

關於，已經看了8天了。每次看，心都在痛。對不起方方大姐，讓你受難了。

• 佬波

有些人習慣高高在上，因為權力的傲慢，更是因為“面子”，認錯對他們來說是很難很難的一件事。一如既往的支持方方老師。 《面子》 佬波/作者 雨再大也澆不滅心火 工地泥濘着整個城市，標語 念叨着功勳 薅草已漫過圍欄 恢宏的水泥精品在雨中，黯然 水墨一樣的十里長亭，從此更高遠 淚灑風中，無處話送別 荷花不再，銷魂的蛙聲無眠 螢火蟲舞着微光，自得意滿 雷把風雨咳進了城裡，荒蕪一片 雨停之後 有好多的蚯蚓會到地面掙紮 太陽出來，等着變成標本 夾入司馬遷的書里，文字 有了異味

• 天馬行空

今天我要說的是（也是今天與一位朋友爭論時我對他說的話）：我所維護的，並不是為方方而維護方方，而是為了正義而維護方方；我所支持的，並不是為方方而支持方方，而是為了實事求是支持方方。 向方方老師致敬！ 祝方方老師安康！

• 退休的日子

按理說，絲毫沒有犯法，方方根本不需要如此苦口婆心解釋的，但“欲加之罪，何患無辭”。“極左”們就是抱着“挖地三尺”也要致人於危情的惡意來造謠污陷，你有什麼辦法？所以，我作詩一着為方方鼓與呼！ 七律：鼓與呼 六十日記字如珠； 歷盡劫波載史書。 黎民守夜聆真相； 左漢吠日逐窮途。 誹文謗語小戻民； 仗義執言大丈夫； 何愁陰霾終蔽日？ 我為方方鼓與呼！

• Becky

五四青年節，有多少青年知道真正的五四精神？我們的德先生和賽先生都實現了嗎？就怕後浪變戰狼！

• 陳言

方方勇氣不是你我可比的，其實自從她寫了那些日記後，已經註定了自己後半生不會太平了！祝福方方，願你平安

• M.N

方方老師辛苦了，不要倒下，不能給那些機會，我們陪着您

• xuehyanzi

方方老師，如果以後日記可以在國內出版，建議把讀者的接龍文章和您的關於，一起結集！

• Yao璐

方方的每篇聲明我都轉發朋友圈了，盡微薄之力，方方要好好的，加油！

• 夏

方方先生，你的文章你的態度你的堅韌，是我的力量，謝謝！

• 陌上花開

我留意到一個現象，在方方文下留言的人，和方方一樣，語氣平和、理性、端莊，不罵人不衝動，有思想高度，邏輯清晰。而在某德先生文下留言的人，動輒爆粗口，編造緋聞，瘋狂叫囂，滿口男盜女娼。所以能欣賞方方的人，普遍知識層次較高，儒雅善良。方方看到這些，會稍有些欣慰吧。

• Ryan Chen

雖然看到方方老師開始關於的解釋這件事情比較痛心，但感覺到了方方老師的倔強和堅強，還有對於事實和真理的堅持，明白人都會支持方方，絕不允許蚊格的再次發生，為中華民族的繁榮昌盛努力奮鬥!

• XUCHONG

方方是中國最後的女作家，以後只有歌唱家

• 鄧李

也許正是你這個遭人唾罵最厲害的冤情，恰恰提醒了有關部門，花費精力為手機找主人家屬，就此而言，再多的咒罵也值了，痛定思痛，後人會感激你的，是你的提醒，才讓人們得到了應該的撫慰。 那些佯作不知的人，哪裡在乎真相？不過，我喜歡你的解釋，喜歡你更細緻的說明，再次體會你的善良和正義。

• 玫瑰姐

聽說連骨灰都弄混了，死者女的，家屬拿的是男的，沒鑲過牙的拿的是鑲牙的，太混亂了。。。。

• 天空之鏡

上海那個隔離酒店不都把那個檢測陽性的留學生所有電子產品銷毀了嗎！這已經是4月了，可想而知當初浩劫剛降臨的武漢了！

• 老虎錢子

有些思想和觀念，是從小收到的教育建立，並且在後期各種熏陶感染下不斷鞏固的，想改變這種固有的認知，若非重大變故，通過一時一事的辯論斷不能實現。存心誣陷的，給他也不看，受了蒙蔽的，又怕看了臉疼。

• 葉菜農

支持方方的人們的許多精神、理念和價值觀，與五·四精神是重合的、一脈相承的。101年過去了，全社會普遍的人文精神建設依然任重道遠，路漫漫其修遠兮！

• 老輸一芳

一個關於，就是一個心疼！痛了八次，是方方可憐？還是我們腳下土地可憐？問白雲、問蒼天！看聽窗外、正在起狂風……

• 葉子

最近一個新聞一個意大利回國留學生確診後上海科雅國際大酒店銷毀的貴重物品包括： 1.人民幣和歐元 2.護照等身份證件 3.iPad平板電腦以及其中140多張畫作（icloud太小很快就滿了，沒有備份） 4.9月份研究生入學證明 一點賠償都沒有。 大家有點常識好不好…… 胡亂質疑是因為你不了解情況就亂發表意見。

• 算皮.kg

疫情初期發生一些慌亂，一些混亂，這難道不是再正常不過的事？反映出來，更顯得真實，更說明中國沒有隱瞞！如果從一開始就井然有序，鎮定從容應對，全世界人民會相信嗎？或許外勢力又會攻擊中國早有計畫，或事先就知道疫情會發生？

• 玲玲

這叫什麼事？說人話還要一件件闡述自己為什麼說人話！

• FINE

佩服方方老師的堅強，以你為榜樣!讓時間來證明一切，我們永遠是你的後盾!

• 夏潤桃

支持方方老師，面對網絡暴力每天去解釋，65歲的老人噴子們心真狠，我以前每天盼日記，現在看老師文章和接龍是每天十二點到必須看，加油

• 江北

心疼方方老師這一遍又一遍的關於……。這些解釋對於那些別有用心之人是沒有用的。他們根本和人民大眾不在一個頻道上，他們就是想把攪渾這趟水，讓某些人好趁機過關，免責。你的良苦用心，被人會說成越描越黑。有句話是這麼說的：走自己的貓步，讓狗去吠唄。

• Changjiang3000

我曾經說過，如果將來日記出版，我要買兩本，一本留給自己，一本留給孫子，讓他知道奶奶曾經經歷的災難。 希望日記中文版可以先出來，我是不是太單純？

• 芳美花藝

看到方方老師一次次的澄清，真的是挺痛心的。關愛和信任一個人那麼難嗎？在沒有證據證明一個人是假惡醜的時候，我寧願相信她是真善美的，因為這樣的世界才是美好的。愛讓這個世界更美好！懷疑、謠言、摸黑、嫉妒、批評、攻擊只會讓這個世界越來越糟糕。看清事實，探究和發現真相，懂得獨立思考，能夠明辨善惡是非，是一個言者該有的智慧。

• 帆揚譯海

方方日記其實給遇難者家屬帶來最大的心靈慰籍，也給逃過一劫的人們留下無盡的追思與思考！

• 江江

方方先生辛苦了！此日記必載入史冊，先生風骨令人景仰！？愛這本日記和愛國愛黨並無絲毫衝突，歷史必會記下這一筆

• 文博

謠言止於智者！！！那個手機配圖一看就是假的！還是那句話:欲加之罪，何患無辭……

• 智強

照片與護士這2件事，早已經說過多少回了…凡是完整看過日記的人，大概多少都知道事情原委，也能理解或者諒解。偏偏有些別有用心者，不依不饒，無休無止，如果用這種刨根追底的精神，去追問早期的防控落實情況，追問中心醫院蔡書記及院長以及紀委蜜書記，多好………回頭一看，日記還是保存了一些有價值的史料，真的非常難得。 文章千古事，得失寸心知！

• 戈力

方方老師，別寫交待材料了，太讓人心酸了！我相信，支持你的人，相信你的人品，和你永遠站在一起；反對你的人，無論你說什麼他們都不會相信，只是高高舉起手中的大棒，等待着機會攻擊。人分三六九等是正常現象，能理解你的不用解釋，不能把時間都浪費在他們身上。

• 花未

僅僅因為說了真話，不得不被拿着放大鏡，就一個個細節加以回應和解釋，本身就是一個時代的悲哀。我把我的心都掏給你了，卻需要我自己來證明這顆心來歷和清白。真的很心疼老師，很想抱抱老師

• 齊碩

罵方方老師的人，方方老師根本不是向你們解釋什麼，你們不配，這只是她對支持她的朋友們的擔當。

• bosshu

據我所知，這個偽造手機照片，李代桃僵的項立剛並沒有任何悔改，還在恬不知恥的蠱惑公眾，嫁禍他人！

• 好過

後人嘲笑我輩，就像我輩嘲笑義和團、紅衛兵。

• 如此甚好

支持方方，追責蔡莉，保護艾芬

• 呵呵

方方先生，為您難過啊。一天天的解釋給那些不願意聽的人講，作用甚微。請把精力保留寫點別的。別太把他們當一回事了。您這樣操勞，就正中他們下懷，讓你不能進行正常的寫作了。要我寫就每天寫上：請政府對有關瀆職人員進行追責。其他事一概不理。祝先生安好。

• 樂爸

寧鳴而死，不默而生！ 我力雖微，但也堅持留言支持！

Author

謝謝你。應鳴而尊，迫默則辱。我要尊。不要辱。-小編

• 梵士

不需再做解釋。對那些裝睡的人，你是叫不醒的。他們反而再從你的解釋中挑剔一些東西，繼續叫罵。繼而轉移焦點。現在他們已經很成功的把對災難的反思轉移到了社會的分撕裂以及愛國與賣國上面去了。解釋太多就會模糊焦點，就會在一些細枝末節上糾纏不清，最後大家都會忘記最初到底要討論什麼。

• 山澗之音

我起初也不信，殯儀館的手機，怎麼沒人撿啊？回收也好啊？ 你去撿啊！主人都死了，極可能沾有病毒的手機，你如果去撿，都給你吧。 別說手機，那個時候，人死了都來不及及時運走，在醫院放幾小時，甚至更久（採訪時，援漢某主任醫生說的）。 手機不臨時丟在地上，丟哪兒？一起燒掉？到時候給家屬，行嗎？ 這也是常識，只要稍加考慮就不會引起漫天爭議。至於有些人要拿這混淆視聽大做文章，就另當別論了。 我相信，這也是方方最後一次闡明這件事。

• 萬寶綠

我所知道常凱的遺體因為漢口太平廠超負荷了，才拉到黃陂郊區處理的，這還是封城後期，想想前期簡直都不敢想。

• 劍膽琴心

再看方方先生的《關於》，真是滿滿的悲哀，悲傷，悲痛！發自內心的吶喊懇請，有更多的武漢人民站出來，講一講當時的情景和感受！

• guowen

方方老師苦口婆心地多次解釋和澄清手機圖片一事，但是一些人，在有組織的煽動下，充耳不聞，反覆糾纏，複製粘貼一些謊言，妄圖擊垮方方老師。但是，方方老師以超凡的堅強和責任，在告訴人們，悲憫之心和懲惡揚善是一個正常人的基本道德。我愛方方，永遠支持方方老師。

• 偶有神來之臭棋

第一時間轉發朋友圈並寫上附言：一個有良知的作家，一個字一個字地寫下封城記錄的“交代”和“關於”，令人無比悲涼和憤怒！

• 極度深寒

人生是一次未知的航行，有人一生享受風平浪靜，有人一生經歷波濤洶湧，不論你經歷怎樣的人生，能偶爾去佔在他人的角度去感受一下廣闊的海域，人生都會變得更完整。方方老師的人生經歷是相對完整的，能認真閱讀她的作品感受她的人生經歷會讓我們也能感悟不一樣的人生，她在作家之前首先是跟我們一樣的普通人，這就是她寫下這段日記的初衷。懇請批評謾罵的人們先看日記，再決定你是想批評還是選擇不接受，但請不要謾罵，我們都有父母姐妹，試問你的親人朋友遭此待遇你會作何感想！壞人不在此列

• 半稱心

實話講，我發朋友圈公開說過:我相信方方日記的內容。微博上很多人就手機謾罵質疑，我對2個人私聊解釋，跟方方解釋的完全一樣。我完全理解武漢醫院當時的情形。。。

• 雷厲風行

通過手機事件，說明了兩個問題。1、網上傳二手手機照片的人心術不正，不知他想達到何種目的？2、因方方老師寫此手機事件，促進了相關部門處理逝世同胞遺物時更人性化。

• 劉彧

原本方方日記不可能這麼火爆，是404助推的功勞，壓抑過度之後反彈越高。正常邏輯思維來想一想，這些網絡無賴噴子為什麼不追問很多方方們追問的問題？因為他們都是懦夫，只敢盯着一個老太太撕咬，用此證明自己多麼“愛國”來煽動民粹。 很多無賴壞人只是把方方當做“人血饅頭”，有收割智商稅的，有邀功請賞的......然而被帶了節奏的大多數群眾只是出於樸素的愛國情懷，深陷狹隘民族主義而不自知，有些人可能一輩子都無法理解方方們在保護什麼？其實就是在保護包括“罵”方方的你們在內所有人的憲法權利。

• 綠茶

只有善良正直的人們才能讀懂方方日記，當然他們也能讀懂，但他們害怕，害怕正義之聲的出現，更怕聲音嘹亮，相信一切正義的力量正在醒悟，正在路上！

• 書者劉新

對支持方方的人來說，看了＂關於＂除了心疼，只能一一無語。 對罵方方的人來說，看了＂關於＂，彈冠相慶一一又找到構陷的內容了。 但是，再心疼老師，也得請她繼續＂關於＂下去一一這是對歷史的補充。 謝謝方方老師。

• 夢江南

今天他們構陷你的每一條誑語，都是訂上他們恥辱柱的資質說明；今天他們潑向你的每一滴污水，都是成就你偉大之名的蒼勁墨汁。 正因為您與我們血肉相連，我們才是最堅定支持您的人群。 「生活在社會底層的人們，他們的訴求和願望經常被忽略。從我的作品中可以看到，這是我特別關注的人群。其原因在於：我曾與他們血肉相連。——方方」

• 九點一刻

看了關於系列，發現你不僅是勇敢的，也是有智慧的。

• An Elsa

從最初的出離憤怒，到現在，我已不再駁斥，只從鼻腔里發出一聲嗤響。心底冷然的聲音是：沒人能叫醒矇昧中的生物，它們也不願被叫醒，正在幻想中狂歡。對此，我已不抱希望。在大學的專業課上認識了方方老師，如今對於她的熱血，感佩，也只剩感佩。

• fm

武昌這邊此時正夜半大雨，電閃雷鳴。想到一月底二月初的慘烈，我依然會淚流和戰粟，恐懼。但想想方方大姐一直和我們在一起，又覺得武漢的雷雨也不是那麼可怖了，因為在這裡，我們是一起的。

• 如露亦如電

我在武漢，。“方方老師日記已經寫的很溫和了”在留言中已經看到很多次，這也是我看每一篇日記的感覺。公布的死亡數字不知包括了因怕連累家人（早期得不到救治）而自殺的（司門口天橋），自己出院後得知家人都已死而自殺的（後湖）等等間接原因死者人數沒有？！那些叫罵的人，如果你是李文亮的經歷，你像艾芬一樣被訓三個“不顧”，你有常凱的無助與絕望，你有被疫情滅門的親朋...你們會是怎樣？？

• 良子君

昨天是“五四”運動101周年，讀到一篇好文《五四：致敬10大五四人物，重溫百句經典言論》，於這一天即將過去的晚11：58在微信朋友圈轉發了這篇文章，並手動精選下面十句名言作為轉發時的想法： 士之讀書治學，蓋將以脫心志於俗諦之桎梏，真理因得以發揚。思想而不自由，毋寧死耳。 ——陳寅恪 譽滿天下，未必不為鄉願；謗滿天下，未必不為偉人。 ——梁啟超 與其守成法，毋寧尚自然；與其求畫一，毋寧展個性。 ——蔡元培 科學與民主，是人類社會進步之兩大主要動力。 ——陳獨秀 思想本身沒有絲毫危險的性質，只有愚暗與虛偽是頂危險的東西，只有禁止思想是頂危險的行為。 ——李大釗 現在有人對你們說：“犧牲你們個人的自由，去求國家的自由！”我對你們說：“爭你們個人的自由，便是為國家爭自由！爭你們自己的人格，便是為國家爭人格！自由平等的國家不是一群奴才建造得起來的！” ——胡適 勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者。 ——魯迅 平坦的路好走，但泥濘的路上才能留下腳印。 ——錢玄同 一天只有21小時，剩下3小時是用來沉思的。 ——傅斯年 人生在世，不要因生命之數量過多及其容易消逝而輕視生命，不要因生命之時常變動而隨波逐流，終至侮辱生命。 ——羅家倫

• 木夫

方方武漢封城日記，日記接力及留言，已構成了世上罕見甚至唯一的文學現象，這不僅是疫情期間中國文學的大幸，更是中國文學史上的壯舉和幸運！ 不信么？ 請問哪一部記實日記有過這麼多讀者的適時閱讀、適時評論，和以自己最真實的經歷以及最真摯的心靈參與的書寫，而許多的參與者，是在疫情對心靈深處的觸及中，完全不刻意地就提高了自己的寫作能力。 我相信這一群體性的寫作現象，在世界文學史上是絕無僅有的！這成百上千甚至成千上萬寫作者參與的現實與心靈的記錄，是這次疫情中絕不可能被抹去的一筆！

• 二郎

方方在作一步一步喚醒民智的苦工。從清雅的文學殿堂走到漢正街般的鬧市。我看到天神的眼睛注視着方方，那個偷火的普羅米修斯，影子般遊盪在黑夜中，不遠處，有一戶窗燈，那是方方的書房。

• LLX

方方老師，這些天您受苦了，賽博大字報上沒少挨批，但那些衝動而赤誠的孩子總歸要長大的，社會輿論也終究有走向理性啟蒙的一天的。

• 高鵬

這個問題其實已經解釋過若干遍了。一開始是個無聊之徒配圖，但是這個無聊之徒是個膽小鬼，被追問後，刪帖，道歉，也闢謠了。 更無聊的其實是張15，此人是何種德行，大家到網上搜索一下便知。 張15死死咬住這個問題不放，其用心就是“通過否定一點進而否定全盤”，就是說，只要你拿不出這張照片，那麼60篇日記就全是假的。其邏輯之荒謬，真是不配“北大教授”這四個字。很多有識之士都感嘆，如果蔡元培老先生在九泉之下知道北大居然出了張15、王誠這樣的人，會作何感想？

• 翁勤學

我相信當初的武漢，因疫情去世的人們的數量一定超過那堆手機的數量，我也相信，大家都在隔離狀態下，那些死去的人們的手機一定沒有落在親人的手裡，手機也不可能全部收集在醫院，因為手機是可能帶有病毒的。最後的結論是，手機最後歸攏的場所，大有可能是在火葬場。就算沒有人拍下那一堆一堆手機的照片，但畫面是可以想象的。那麼，方方的當時的描述就沒有問題

• 江南獨酌

方方先生一而再的解釋，恰恰說明我們的語境空間多麼逼仄。 1、各種對方方先生所謂“道聽途說”的質疑，很無聊。倘內容不實，你可以舉例去反駁嘛。而廖君兩個月500餘篇稿件，依常識判斷，大部分應屬於“道聽途說”，遺憾的是，至今未見有反方者去質疑廖君。此種伎倆，與美帝玩的“雙標”有何差別？人可以無知，但不能無恥。 2、世上有很多判斷是非的尺度，愛國主義只是其中一種，拿這個尺度衡量一切，衡量到幾句實話，甚至一碗粥，就要打倒，甚或打倒一切，這很不正常；拿這個尺度，去肆無忌憚地侮辱同胞和挑戰法律，更不正常。 3、倘說看似“負面”的報道就能摧毀一個社會的秩序，敗壞一個國家的形象，美帝早被它自己的媒體毀滅無數次了。罵美帝政府及其領導人最多最兇猛的，恰似美帝媒體。 3月27日，《紐約時報》發文痛斥美帝政府：“這是一個雜亂無章的國家，各州各自為戰，而特朗普在應對疫情上又發出各種各樣的信息，對於公共危機始終沒有統一一致的應對。” 國家的強大，離不開國民內心的強大，更需要強大的自信。倘幾篇日記記載幾句實話都容不下，只能說是玻璃心，是自卑。倘真愛自己的國，請從拋卻自卑始。

• 波瀾不驚

方方老師別讓他人的構陷與誤讀創傷了慈悲為懷與嚴謹認真。儘管你鍵盤飽合著客觀與常識，洋溢着真知灼見求真務實，但你永遠也叫不醒一個裝睡的人。

• 則誠

應該起訴那個炮製假照片的博主，他炮製的照片引發的一切網絡暴力，痕跡和後果確鑿，根據3月1號開始實施的<網絡信息內容生態管理規定>,這些都可以成為陳堂供詞。我們是法治國家，依法治國，依法維權

• 令狐

手機問題，我是相信的，因為有援鄂人員說要把帶進重症病房的手機扔掉。這是新聞中播出的事實。現在關鍵是好多人，特別是老師受到“言論不當”的處分，真讓人心寒。主媒體中折射出要處理這些人的信息。大家要好好的保護方方老師，支持她，不能給她添亂。我心冰涼冰涼的！

• 文

看到網上到處烏煙瘴氣，只能感嘆我們離文明太遙遠，方方日記面對災難的敘述之中所蘊含的正直與勇氣，於我們這個時代是多麼稀缺。我們支持方方，是因為社會的進步需要更多講真話信常識尊崇科學精神的人，，就像百年前高揚的旗幟，無論時代如何不堪，理想之光仍舊燭照後世

• 卡卡巴薩

僅僅是我們自己閱讀與交流還不夠， 轉發 也是支持方方老師的一種重要方式， 讓更多的人的看到並交流"關於"，同樣重要。 因此提議：隨手轉發到頭條丶微博丶朋友圈……。

• 致良知

老百姓常說，摸着良心做事。在一個信息公開、透明的時代，任何謊言都經不住時間的考驗，經不住“新冠”疫情中罹難者靈魂的拷問。

• wangrong

這個二手市場手機的圖片配文字的微博截圖我的確看過，我也覺得很奇怪。 許多人在攻擊方方大姐時，認定的“罪證”之二就是這個手機圖片。這就是以訛傳訛的結果。 希望方方大姐的《關於》系列能編成小冊，被廣泛傳播，以正視聽，或許此舉能多少緩和一點點對方方大姐“口誅筆伐”的勢頭，也或許有人看到了會良心發現， “幡然悔悟”。 一個社會不能允許批評的話，怎麼可能會完善呢？一部《方方日記》引發的爭議竟然使國內的出版界一起喑啞失語，新聞自由，出版自由，什麼時候才能實現？ 我是一株會思想的蘆葦。 我在上海，祝福方方大姐安康!

• Ryan

今天瀏覽了一下後浪，又重溫了一遍楚門的世界，最後回到了這裡看常識

• 正本清源

方方先生的善良無處不在。其實大可不必太給鳥人面子！一本日記引來軒然大波，招來圍剿之禍，足見一些人的惡。我看巜方方日記》，只有欽佩和感恩。欽佩方方先生對武漢人民之愛，感恩方方先生不畏艱險一如既往地賦予我們外地人對武漢災難的知悉權。方方先生是天底下值得交道、值得敬重的一類人。我之習慣於稱她先生，也是一位公民對她發自內心的敬意。方方先生，挺您的人越來越多，不僅因為您的文字，更主要的是您的情懷，您的愛武漢，您的愛國......您以拳拳之心深愛着您的祖國，我從您的每一篇日記里，每一個字行間里，每一個標點符號里都能感受到您對這個國家的愛！您批評、您建議、您問責、您嘆息......足以證明了您才是深愛着這個祖國的！如果我抽得出時間，也一定要寫一篇“接力”，我會把您對祖國的愛剖析給一些人看看！方方先生，記住，即使您以後的作品不太好發表了，那也沒有關係，因為比您的作品更重要的您的人格形象已經深深烙在了億萬民眾的心裡......他們深愛着您！

• 娜娜

聽說頭條上抨擊方方的與微博的有過之無不及。特意去看了一下，剛好點開了一個《火星方陣》，清脆青春的小姐姐聲音吐出的不是鶯歌，而是鴉叫，瞬間有穿越到四十年前批鬥場景。耐着性子視聽了七八個小視頻，另人窒息，趕緊撤離。 前幾天在十一湘方方日記留言區有人說：那些為抨而抨的是不會聽“關於”，聽的是我們。果然，火星陣里遍及的是方方挺不住了，在十一湘里狡辯雲雲等等論調。其實，除開別有用心，包藏禍心的抨擊者外，更多的評論者都是蜻蜓點水，根本沒有認真仔細地閱讀方方日記，始終揪住那幾個老問題不放，在那裡嘰哩哇啦亂議一通，由主觀臆想，得出荒謬的結論！實在是對方方日記的褻瀆。 我只想對方方說：切記不要去理會那些人，靜心做好自己的事，讓那些人自嗨。

• K Yang

方方師姐，我堅定地支持你，在於你仗義執言實話實說，在於對你對弱者的態度和人文關懷，在於你對祖國深深的愛。你猶如一株青松，大雪壓你時，你挺拔直立；待冰消雪融時，一定更會彰顯你的高潔。

• 老龔

今夜無眠，靜候末篇 依依不捨，感慨萬千 方方日記，粉絲千萬 何以至此，真話湧現 獨立思考，不畏強權 為民發聲，俠骨鐵肩 良心作家，萬眾喜歡 筆友相助，俠肝義膽 維封維升，N維轉戰 不屈不饒，仗義執言 日記豐碑，永矗心間 這是在3月24日方方老師最後一篇日記《那美好的仗我已經打過了》後面的留言，由於當天留言太多沒有擠上牆，今天重發。 在方方老師的《關於(6)》《關於(7)》後面都有留言並上了牆，但不知道哪個字哪個詞哪句話觸及了民趕磁都被屏蔽刪除了。今天在《關於(8)》後面繼續留言，不知道今天結局又會是怎麼樣的。我驕傲，方方老師在前線筆戰的時候，我在後方推着獨輪車支援的時候中過槍。我自豪！老子中過槍，老子受過傷，老子不怕你，老子就挺方! 封城記 六十篇 真心真話真情暖 民追轉 粉千萬 獨立思考 柔情俠骨 贊！贊！贊！