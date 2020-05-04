方方：關於送侄女去機場

方方寫道：有時候這樣的編排，甚至讓我自己有點自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到這點事！如果這也是“特權”，豈不從另一面證明了我的廉潔？

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中國微信二湘的十一維空間 Today 發布方方系列回應文章： 關於（7）- 關於送侄女去機場

全文如下：

有時候這樣的編排，甚至讓我自己有點自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到這點事！如果這也是“特權”，豈不從另一面證明了我的廉潔？

七、關於送侄女去機場

這個話題，我已經說了幾次，再說真的很沒意思。但是，一則仍然有人咬着不放，反覆質問；二則這也是我在被攻擊中，最早的一件所謂“特權”事件。我在這裡重新寫出，留一份記錄，也很有必要。

在此事上，大約有三個觀點：一是我利用特權，把侄女從武漢弄到新加坡去了；二是我利用特權，讓警察送我侄女到機場；三是幫助送我侄女的肖警官是個官。

對於這件事的指責，我多少有點哭笑不得。我侄女是七零後，很多年前就去了新加坡。今年，她帶了兒子回漢探親。準備在武漢看望父母後，即去廣州與公婆和丈夫彙合。她買好了元月23日的高鐵票。料想不到的是，正好遇到這天上午的十點，武漢封城。她和兒子被封在了武漢，不能出去。說起來，他們母子，同是這次疫情的受害者。我侄女見不到丈夫公婆，而孩子的爺爺奶奶也見不到遠道回來的孫子。一家三代無法團聚，所有的度假計畫全部打亂。

疫情會發展到什麼地步，無人知道。當時被封在武漢的外地人，人人焦急，我侄女也不例外。疫情的蔓延將到哪一步，自己和兒子是否會被感染，都是未知數。侄女的兒子未滿十歲，還是小學生。如果封城時間長了，還涉及到上學事宜。侄女的着急，也是實實在在。

但是封城沒多久，各國開始接本國僑民回去。新加坡僑民在武漢有不少人，由此，新加坡也與中國政府商量好，將派飛機前來武漢，將本國僑民全部接回。幾經協商，時間確定在元月29日，這天是初五，起飛時間暫定為凌晨三點。

封城後，武漢所有交通車輛停運。而新國通知說，新加坡政府不負責從家裡到機場的路程，僑民們必須自己設法趕到機場。我大哥大嫂都年過七十，也不會開車，為此，送機場的任務，就落到我頭上。

恰在那一兩天，政府下達了私車禁行令。我並不確定我的車是否可以通行，途中是否會遇盤查。因我要去的地方首先是洪山區，所以我向洪山交管局相熟的警察詢問我的車可否通行。這真的就是一個普通人自然而然的思路。

在武漢，警方有很多文學愛好者，寫小說的也不少。應該說，我認識不少警察，其中包括洪山區的。我的微信朋友圈裡的警察人數，沒有十個也有八個。我的警察朋友告訴我說，你這麼大年齡，還是在家寫作吧，小肖正好在休息，你讓他幫你跑一趟（大意如此）。由於去機場是晚上，我從家裡去洪山接人，然後再去機場，來迴路程的確有些長，我也考慮到我能否吃得消的問題。於是我就直接給小肖發了短信，詢問於他，他立即同意幫忙。雖然有禁行令，但聽說官方也有通知：手機沒有接到禁行短信的人，其私家車仍然可以出行。

按照常識，這件事，與特權完全無關。首先，我不是一個官，儘管指責我的人極盡渲染我是廳級幹部，但是知情者都知道我只是一個作家，並不是公務員，平時也不坐班。更何況，我已退休在家，哪裡有職有權？其次，對於外國僑民的撤離，在全無交通工具的情況下，警方也有義務提供幫助。就算沒有我前去詢問，以我對武漢警方的了解，我相信，他們同樣會伸出援手。這樣的助人之事，警察也是經常做的。其三，更何況，為我幫忙的小肖用的是自己的休息時間。別忘了，這天是初五，還處於春節假日期間，而且還是晚上。

這件事換一種表述會更簡單一點。即：封城之後，城內所有交通車輛停運，一位老作家的親屬，因是外國僑民，面對撤僑通知，正陷入沒有任何交通工具可去機場的困境。一個警察，在自己的車可以出行的條件下，利用休息時間，幫助他認識的這位老作家送其親屬去了一趟機場。如此而已。按上所述，這樣的好人好事，是不是應該表揚？

對於小肖，我在用手機聯繫時，因是用文字，出於禮貌，所以尊稱其為肖警官。但他真的不是一個官。查證此事並不困難。同時，所有的聯繫，都是短信，這些記錄，也全部都在。

有些人相當幼稚，一口咬定，我在疫情期間，把我侄女搞到新加坡去了。這是連最基本的常識都沒有。新加坡的飛機，不是本國僑民，是根本上不了飛機的。

對於那些攻擊我的人，翻爛我的微博，找出來了幾件什麼事？這一件算是其中很大的一件吧？它讓所有懂常識的人說說看，這又算什麼？有時候這樣的編排，甚至讓我自己有點自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到這點事！如果這也是“特權”，豈不從另一面證明了我的廉潔？

重點是：

1、我侄女在新加坡生活和工作多年，疫情中滯留武漢，屬於新國接僑範圍之內。我只是幫她解決了去機場的困難，根本不存在把她搞到新加坡去的問題。

2、送機場不是特權，是警察朋友利用自己的休息時間給予的幫助。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。