歐盟牽頭國際社會籌得74億歐元研發新冠病毒疫苗

歐洲各國領導人周一參加從布魯塞爾直播的全球電視募捐活動，以資助研發新冠病毒疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩在活動結束時表示，世界領導人承諾，為對抗新冠疫情，捐出共74億歐元。聯合國秘書長呼籲所有夥伴國加入這一努力。

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為時三小時的視頻馬拉松募捐活動，美國，俄羅斯和印度缺席。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示：“我們做到了。我們獲得了74億歐元的捐款。”此次由歐盟牽頭的募捐目標是75億歐元（合80億美元）。由於土耳其，摩納哥和歐洲投資銀行（EIB）尚未確定捐款額，預計未來幾天能夠達到這一目標。

法新社說，歐盟委員會承諾提供10億歐元來啟動本次募捐，法國和德國分別承諾捐助5億及5億2500萬歐元。新冠病毒爆發的中國已承諾提供4,560萬歐元。

代表非洲大陸的南非承諾11億美元。 馮德萊恩表示說，疫苗是“我們集體抵抗新冠病毒的最佳方式”。

目前，全球確診感染新冠病毒超過352萬1600例，死亡病例已增至24萬7503例。

聯合國秘書長古特雷斯在歐盟主辦的視頻峰會上表示，籌得的資金只屬首期，須要有更多後續資金，除了研發疫苗，還要找尋新療法和更有效的檢測方法。古特雷斯周一在歐盟牽頭的啟動冠狀病毒全球響應募捐倡議在線活動上發表的講話中，歡迎發出75億歐元初步目標的捐助倡議。他指出，這些資金是以所需速度開發抗擊2019冠狀病毒新工具的首期款項，為了覆蓋每個人和每個地方，可能需要五倍於這個數量的資金。他呼籲所有夥伴加入這一努力。

由世界領先的科學家和健康專家組成的全球備災監測委員會表示，現在需要75億歐元（80億美元）來開發測試、治療和保護人類的解決方案，並防止疾病傳播。

美國和俄羅斯沒有參加此次峰會。法國總統馬克龍表示，曾與美國總統特朗普通電話，有信心美國會加入全球行動，致力研發疫苗。