法國政府解封計畫未獲參議院通過

右翼佔多數的法國參議院周一以174人棄權，89票對81票未能通過政府上周提出的解封計畫。而法國新冠病毒累計死亡超過2萬5000例，法國各界仍為5月11日開始的逐步解封進行準備，學校及商業將逐步複課復工。

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法新社消息，法國參議院周一以89對81票及174人棄權的結果，未能通過總理菲利普上周提出的解封計畫。解封計畫未能通過主要是由於法國共和黨多數議員“棄權”以及左翼社會黨議員投票反對。

菲利普總理提交的解封計畫上周在國民議會以368票對100票獲得批准。 國民議會及參議院兩項投票更具象徵意義，對5月11日啟動解封沒有實質影響。不過，參議院否決政府解封計畫反映出反對黨派對解封政策的種種不信任。

在參議院的投票中，有135名共和黨參議員棄權，有7票贊成。

右翼參議員布魯諾·雷塔約（Bruno Retailleau）批評政府“雙重賭注”，他表示，“不能確定下周是否有足夠的口罩保護所有法國人抵抗新冠病毒”。社會黨68人反對，2票棄權，1票贊成。

菲利普提出的解封計畫中具體內容包括，在“防護”方面，乘坐公交必須佩戴口罩，口罩生產將會進一步增加，醫護人員的口罩將繼續得到保障；大規模進行檢測，解封之後法國每周的檢測數量達70萬次。如果有人被確診感染，可以選擇居家隔離。另外，解封後民眾出行將不再需要攜帶通行文件，但離家不能超過100公里；商店可以恢復營業，但酒吧、餐館和咖啡館仍需到5月底再評估是否營業；大型文體活動9月前禁止舉行；集會將限於10人以內。幼兒園和中小學將採取分階段返校複課的方式，而學生是否返校採取“自願”原則；所有公司如非必要仍建議採取遠程辦公的方式。

政府的解封計畫招致眾多非議，特別集中在學校開學的規定方面。

另據法國衛生部周一晚通報，法國累計新冠病毒死亡超過2萬5000人，24小時內新增306例，不過，重症持續下降，周一減少123人，住院總人數2萬5548人。