法國最早的新冠患者出現在12月27號？

巴黎埃菲爾鐵塔對面特羅卡德羅廣場(又稱人權廣場)上，戴着防護面具的金色雕像。

巴黎近郊九十三省博迪(Bondy)一家醫院---hôpital Jean-Verdier，在排查12月2日至1月16日因感染肺炎住進重症病房的病患資料時，驚訝地發現12月27日檢測的一例病患呈現新冠陽性。這所醫院急診科主任科恩周日向媒體披露了這一消息。

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截至目前，法國查證的第一批新冠患者的日期是1月24日，分別在巴黎和波爾多，一共三人，其中兩位是原籍武漢的一對夫妻，第三位是他們的親戚。

科恩表示，當時做檢測主要是想知道患者是否得了感冒或者其他形式的冠狀病毒，但絕沒有想到會是引起全球大流行的新冠病毒，因為在那個時候，並不知道新冠病毒的存在。爆發新冠疫情後，醫院就把當時檢測肺炎的樣品冷凍了起來，而這次複查檢測樣品的目的，就是想知道這些樣品中，是否存在感染新冠病毒的病例。結果，“在14個患者中，發現了一起陽性”。

此人是一位42歲的男性，12月27日進行了檢測。兩次檢測的結果都呈現陽性。醫生們把這一新的發現發表在《國際抗菌劑雜誌》上：“這證明了新冠病毒在去年12月底就已在法國境內傳播。“

根據科恩醫生的解釋，這位男子很有可能是被他的妻子感染的，妻子屬於無癥狀，在一家超市的魚攤工作。醫院發現陽性病例後，詢問男子的情形，他解釋說，他生病整整十五天，並且感染了自己的兩個孩子，但沒有感染妻子。

科恩對『費加羅報』說，“在這位患者的妻子工作周圍，接觸到很多中國人後裔。”醫生自問：“她是否如此以無癥狀形式感染了新冠病毒”，然後傳染了自己的丈夫。法新社採訪時，科恩點明了她的魚攤旁邊緊挨着一家日本壽司，店裡有一些中國員工。

科恩同重症病房急救醫生Zahar把他們的研究成果發表在《國際抗菌劑雜誌》上，兩位醫生在接受法國電台採訪時表示，根據他們對這位病患和家人的調查，發現患者的妻子“同他們有很多接觸”。而壽司店裡的一些員工可能與從新冠疫情肆虐的國家來的新冠病毒患者有過接觸。

據指法國絕大多數日本壽司店由中國人或亞裔經營。

如今，這位患者早已痊癒，那麼，他是否是法國最早的新冠病人？

儘管這一結果還在等待一項更新的研究的證實，但許多科學家對此並不吃驚。法國傳染病專家Olivier Bouchaud表示，“我們都有預感，這有點像中國發生的事情，這一病毒很特別的一點是第一時間悄悄地在人群中傳播，然後形成了明顯的病理癥狀。”

北京通報世界衛生組織最早的一起病例是12月31日，但武漢當局後來披露的資料顯示，第一起確診出現在12月8日，然而，中國的一批醫學家在『柳葉刀』發表的研究指出，他們發現的最早一起病例出現在12月1日。

英國帝國理工流行病學專家Erik Volz則表示，根據多項有關新冠病毒進化樹的研究顯示，新冠病毒最早出現在中國，在11月份至12月份。

法國專家認為，應區分法國最早出現的一波病例與單獨出現的一些孤立的病例，在法國，最早的一波疫情現有資料顯示，出現在1月中旬和2月初，但個別孤立的病例可能會出現得更早。

比如巴黎女子安娜，33歲，或許就屬於這一孤立的病例？1月13日，她從泰國旅行回來生了病，病期持續三周，發燒，失去味覺和嗅覺，當時誰也不知道這也屬於新冠病毒患者的癥狀。安娜是否屬於新冠患者，永遠也無從知道，因為她從來沒有被檢測過。