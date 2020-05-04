特朗普警告 美國新冠疫情死亡人數可能超過10萬人

法新社消息，美國總統特朗普周日警告，美國感染新冠病毒死亡人數可能超過10萬人。《紐約時報》引述美國政府一份內部文件說，美國的疫情可能持續惡化，預計到6月1日，單日死亡可能達3000例，比目前的數字幾乎多一倍。

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法新社報道，特朗普周日接受福克斯新聞採訪時表示，“可能會七萬五千、八萬到十萬人死去”。“這很可怕，我們不該因疫情失去任何一個人”。不過特朗普同時表示，如果不是他採取行動，情況會更糟，“至少會有120萬、140萬、150萬人死亡，說不定更多，超過220萬人死亡”。

目前美國累計死亡病例6萬8000例，每日新增確診3萬例。 特朗普也表示，年底前就會有新冠病毒疫苗。

特朗普在福克斯新聞“與民有約”節目中承認，新冠病毒比他預期的更具破壞性，不過他說，公園和海灘仍應重新開放，學校應在今秋恢復面授課程。特朗普說：“我們深信今年底就能有疫苗”。他表示，願意其他國家比美國研究人員更快研發出疫苗，“如果是其他國家先行研發出疫苗，我會脫帽致敬”。

有報道指，特朗普的說法與專家不同。美國全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾說，疫苗要一年半才會問世，英國英格蘭首席醫療官惠提上月說，明年會出現疫苗或其他有效療法的機率“非常渺茫”。

此外，特朗普反駁“美國在疫情爆發初期太慢行動”的說法，堅稱“我們做得對”。他再次指控中國沒能防堵疫情傳播，“他們犯了大錯，還不承認。我們想派人到中國看看，他們不準”。

另據《紐約時報》報道，美國政府一份內部文件警告，美國的疫情可能持續惡化，預計到6月1日，新冠bd單日死亡達3000例，較目前的數字幾乎多一倍。 這份文件是聯邦緊急事務管理局根據疾控中心的數據整理而成。

報道指出，在疫情未放緩前，特朗普政府致力重啟經濟，會使情況進一步惡化。 在疫情最嚴重的紐約州，累計確診增至接近31萬9千例。州長科莫制訂分階段重開經濟活動的方案，部分零售業，批發供應商，建築業和製造業可率先重開，而金融，保險，零售及行政和地產業，可在第二階段恢復運作。