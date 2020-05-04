秘密報告 對北京敵意空前升高當局擔心引爆中美軍事衝突

路透社從中國安全部屬下的一家研究機構獲得的一份內部報告提醒中國最高當局，目前，新冠疫情大流行引發的對中國政府的普遍的敵意已達到1989年當局鎮壓天安門民主運動的“六四事件”以來空前水平，對中國外交可能產生極其嚴重的後果。

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據指出，這是一份上月提交給包括中共中央最高層在內的領導人的報告，這一出自國際關係學院的報告提示中共領導，2019年年底中國武漢爆發的新冠疫情加劇了外國對北京的敵意。

這份報告警告，在最壞的情況下，中美之間已經存在的劇烈緊張會突變為一場兩國間的軍事衝突。

路透社記者就此詢問中國外交部發言人時，發言人稱不知道相關信息。在詢問領導這所國際關係學院的中國國家安全部時，該部不予置評。

向中國領導人提交這樣一份報告，顯示北京當局擔心一場對其普遍性敵意的總爆發，這將使得中國的外交政策甚至在外國的投資都會發生嚴重問題。

許多個星期以來，美國指責中國掩蓋了新冠疫情爆發的關鍵信息，甚至有時譴責中國是病毒的源頭。最近以來，美國總統特朗普，美國國務卿蓬佩奧指責病毒源自中國武漢一家病毒研究所。

美國總統特朗普5月3日在福克斯新聞頻道受訪時，當提及新冠肺炎疫情大流行的問題上表示，他相信中國“犯了一個可怕的錯誤”並試圖加以掩蓋，而且遲遲不讓美國專家和世衛組織專家入境。特朗普說：“我的看法是他們犯了個錯誤。他們試圖掩蓋，試圖撲滅，好比是着了火。就好像是要把火撲滅。他們沒辦法把火撲滅。”

4月30日，特朗普總統在白宮對記者們說，他看到了新冠病毒與武漢病毒研究所有關的證據，但他拒絕披露相關情報的細節。

美國國務卿蓬佩奧這個星期日對美國廣播公司稱：“有大量的證據”表明，新冠病毒大流行起源自武漢的一個實驗室研究所，而不是附近的一個市場，但他拒絕說美國是否認為病毒是故意釋放的。