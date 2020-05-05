中國倖存者圖找出真相政府叫他們閉嘴威嚇律師不得多事

紐約時報在一篇題為《中國壓制國內疫情追責言論》的報道中指出，中國新冠倖存者企圖尋求答案和公正，政府卻令他們噤聲。

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報道引述武漢一位居民說，在被多家醫院拒之門外後，自己的母親死於新冠病毒。另一位則說，她的公公在隔離中死去。幾名武漢居民向海外的活動人士發去短信，訴說著同樣的請求：請幫我起訴中國政府。

但報道指出，很快他們要麼改變了主意，要麼不再回應。這名活動人士說，至少有兩名曾向他求助的人受到了警察的威脅。

討論疫情暴發源頭和哀悼倖存者的新聞文章已被審查。與在線保存被審查文章平台Terminus2049有關的3名志願者失蹤，據推測已被拘留。律師被警告不要對政府提起訴訟。失去親人的家屬們說，他們因公開談論自己的損失遭到警方的騷擾和監視，有些人還因為在網上聯繫律師而被警察盤問。

隨着越來越多的海外聲音呼籲中國要就新冠大流行對世界做出補償，中共將其國內的批評者視為“外國勢力”使用的工具。此次鎮壓行動凸顯了黨的擔憂，即探究武漢究竟發生了什麼、或讓官員負責的嘗試都將破壞該國的敘事——只有中國的威權制度才能使其免於這場毀滅性的衛生危機。

為倖存者發聲的楊章清（譯音）告訴紐時，有7個武漢居民向他提出訴求要求幫忙找出真相，但他們到了4月下旬時，卻紛紛改變主意，至少其中兩人曾經遭到公安的恐嚇。楊某本人因為他的工作一度被公安拘留，目前人在美國紐約。

紐時的報道指出，中國當局正加緊遏制要求中共當局解答武漢疫情的緣由始末的倖存者，以及他們的家人以及志願者。律師亦被警告不得向政府申訴追責，有志願者因為拂逆當局的命令而失蹤。

楊告訴紐時：“他們（政府）擔心如果有人願意出面維護他們的權益，全世界都會知道武漢真正發生了什麼事。”

報道又指，為了挑起愛國情緒，國家宣傳機器將病毒死亡者描述為烈士而非死者。新聞檢查的剪刀，已經刪除了有關官員們在病毒初發時企圖打壓吹哨者的消息。