中國兩會前夕 武漢疫情死者家屬及學者呼籲建立亡人紀念碑

武漢是席捲全球的新冠病毒疫情的始發地，新冠疫情在中國緩解之際，武漢受難者家屬發出募捐集資廣告，在武漢樹立一座冠狀病毒疫情遇難者紀念碑；另有學者呼籲，即將召開的中國人大政協兩會應該討論如何緬懷在此次疫情中失去生命的國民，倡議建造刻着所有死者姓名的死難者紀念碑。

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受害者家屬籌款為武漢死難者立碑

5月4日，武漢市民張海 (微博網民：雪在手中) 在網上實名發出籌資立碑公告。張海公布了他發起的『關於籌款立碑紀念在武漢疫情遇難者的募捐公告』以及捐款二維碼，作為父親被新冠病毒奪取生命的後人，張海表示將以此“為所有不幸感染新冠病毒而病逝的武漢人立碑紀念，刻上每個死難者的名字和照片，讓更多的人了解因為武漢政府隱瞞疫情而導致的災難事件，讓更多人紀念那些逝去的受害者”。但是，他的立碑公告上網後，很快就被刪除，之後貼了又遭刪除。

張海接受美國之音採訪時表示，包括他父親在內的疫情受難者，都是因為當局早期的瞞報、謊言成為了受害者。建立這個紀念碑，要記住這個“最大的可怕歷史，希望能夠給世人一個警醒，這個悲劇不會重演”。張海同時強調自己“熱愛國家，不反黨，也不反對習近平”。他告訴自由亞洲，之所以這樣做，是為了”讓世人能記住武漢那段可怕的歷史，同時也警示世人，希望下次這種悲劇不會再重演。我們都是一個共同體，希望這種悲劇不會再次發生“。

張海為捐款立碑，設立了募集資金監督機制，聘請中國民間公益組織“長沙富能“聯合創辦人楊占青作為監督人。

張海的父親1月16日在廣東骨折後返回武漢動手術，院方對新冠疫情之事隻字未提，一周後父親便感染了病毒，不到兩周後逝世。然而，張海至今未能領到父親的骨灰，當局不但對他的訴求沒有回應，反而他自己的微信、電話，微博都遭到警方監控。5月4日，警方傳喚他，出示他的微信談話記錄，警告他現在“情況很複雜，擔心有反華分子混入群里”，張海回答他的微信群都是死者親屬，沒有反華人士。目前他已被派出所傳喚多次。

學者呼籲為中國所有死於新冠病毒者建造紀念碑

水電專家王維洛表示，“今年的兩會即將在5月21日和5月22日開幕，全國人大代表、全國政協會員應該討論一個事情：如何緬懷在此次疫情中失去生命的國民。

王維洛於5月4日在『民主中國』發出『建造讓所有死者姓名的武肺死難者紀念碑的倡議』。他的具體設想是：在湖北省武漢市龜山上建起這座死難者紀念碑，”紀念碑上依照死難日期刻上死難者的名字。“

王維洛例舉中國幾十年來遭遇多起重大災難後表示：“死於中國天災人禍的亡者，最多隻是一個數字，在很多事故中，連數字也不是”。至於如何得到所有死於這場疫情中的中國死者的姓名和個人資料，王維洛指出，中國因SARS疫情建立的全國傳染病網絡直報系統雖然沒有在這次預防疫情時發揮作用，但該直報系統儲存着死於武漢疫情的許多個人信息，這個直報系統就設在北京的中國疾控中心，而這個中心的主任是中國科學院院士高福。

王維洛認為，獲得這些信息有兩個辦法，一個是高福本人作為全國政協委員，可在即將召開的兩會上遞交提案，由直報系統提供所需信息；另外一個是由死難者授權，同意建造紀念碑。