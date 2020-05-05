中國官方重申一中原則 回應法媒登台灣防疫文章

台灣衛生部長陳時中上周投稿法國全國性大報《世界報》，分享台灣防疫新冠病毒的經驗，並指出台灣被世界衛生組織排除在外，是因為政治原因，中國駐法大使館今天就此表態發表聲明，稱台灣不是國家，並重申一個中國的原則。

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中國駐法大使館今天在官網上發表的聲明稱，陳時中的文章有兩點與事實不符，一是稱台灣是國家，違背了一個中國的原則，是鼓吹台獨，誤導法國民眾，聲明說"台灣不是一個國家，而是中國不可分割的一部分"。

二是根據北京和世衛組織達成的安排，台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，儘管台灣不是世衛組織的正式成員，可沒有被排除在世衛組織全球防疫體系之外，並說暴發疫情後，持續了台海雙方的溝通，並曾在1月份安排台灣專家赴武漢考察。

聲明說，根據法國《新聞自由法》，使館曾致信世界報要求行使答辯權，但沒有得到回復。故此發表聲明。

此外，日前因美國駐聯合國常任代表團在推特上推文挺台灣，中國駐常任代表團也在官網上發表重申一中原則的聲明。

據中央社報道，法國《世界報》（Le Monde）4月29日刊登的陳時中投稿稱，台灣的公衛經驗舉世公認，可貢獻於國際社會，並說台灣是因應武漢肺炎疫情的典範，卻因政治因素被排除在世界衛生組織（WHO）之外。他還呼籲世衛組織，讓台灣參與WHO的會議與活動，"台灣的權利不應被剝奪"。