中國軍方鷹派人物 武統台灣代價巨大

自新冠疫情爆發以來，中國國內民族主義情緒高漲，網絡上有不少乘美國自顧不暇之際解決台灣的呼籲，但是，被視為中國軍方鷹派代表人物的喬良忽然轉調，指中方如對台灣動武，美國不會等閑視之。喬良發表談話當日，美軍兩架超音速轟炸機首次出現在台灣外圍海域。

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曾與人合著『超限戰』的喬良5月4日對香港南華早報表示，台灣問題本質上仍然是美中問題，解決台灣問題的關鍵不在於解決台獨勢力，而是先解決中美實力對比。

喬良認為，中方若動武，美國有干涉的實力。他表示反對一種看法，疫情之下，美國手忙腳亂，軍力收縮，“貌似出現了武力解決台灣問題的短暫視窗期”，除非美國因為疫情一蹶不振，否則只抓住一個戰術視窗，不足以解決日後面對的戰略困境。

喬良稱，困境之一就是美軍具有干預中國解決台灣問題的實力，他判斷，台海之戰一旦爆發，美軍應不是直接對陸開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁大陸，特別是用其海空優勢，掐斷大陸海上生命線，使大陸製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出，同時通過紐約、倫敦兩大金融中心，掐斷大陸的資本鏈。

困境之二是，台海一旦開戰，資金會全部撤空，企業也會全部關門。“人員全都失業的孤島，將讓我們注多少資金去重振其經濟，投入多少人力去管理其社會？”

如此，“這將是多大的代價，多高的成本？這代價和成本難道不拖累，甚至不拖垮復興大業？”

喬良給殺氣騰騰的網友潑了一桶冷水，不考慮外在條件的主張，“名曰愛國，實為害國”。

這位一直以強硬立場著稱的退休前將領4日在『中美印象』網站發表題為“台灣問題攸關國運不可輕率急進”一文，分析眼下台灣情勢，“文統無望，只能武統”，但台灣問題並非兩岸自家事務，美國明擺着要插手期間，而且確有實力。喬良稱中國現在的首要任務不是統一台灣，而是實現“民族復興”的長期目標。

5月4日，美軍駐關島兩架B-1B超音速戰略轟炸機飛向東海，飛過台灣東北海域。據指這是美軍B-1B轟炸機首次出現在台灣外圍海域。美軍超音速轟炸機此刻出現在局勢相當緊繃的台灣外圍，被指戰略象徵意義非常不同。