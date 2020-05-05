數百萬中國口罩抵達德國羅斯托克港

德國很多地方還缺乏口罩。現在，中國口罩首次通過陸路和水路運輸抵達德國北部羅斯托克港。

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據德國《北方信使》報報道，中國口罩首次通過陸運和海運大批量抵達德國。德國鐵路周一發布消息說，首批抵達的中國口罩有740萬個。此外，還有六個裝有意大利急需的防護衣的集裝箱也同時抵達港口。

根據德意志鐵路的消息，這些集裝箱只花了十二天時間，從中國西安被運到德國羅斯托克。集裝箱先通過鐵路運輸，行駛一萬多公里，穿越哈薩克斯坦和俄國，來到加里寧格勒，然後，集裝箱被轉到船上，通過海運運到羅斯托克港。抵達羅斯托克後，貨物將通過鐵路運輸分送到杜伊斯堡和意大利的維羅納。

除此之外，德國鐵路還將幫助德國政府從中國運來可高達5000萬個FFP2類口罩。德國醫院，醫療機構和療養院為防止新冠病毒急需的口罩以後都將通過這一途徑運到德國。

從中國通過鐵路運輸運送貨物到德國，比空運便宜很多，而且相比之下，有利於環境，僅碳排量就比空運低了十倍。

德國總理默克爾曾親自給中國國家主席習近平打電話，以確保能購買到人們搶購的中國口罩。首批中國口罩通過漢莎航空公司於4月7日運抵慕尼黑機場時，德方曾舉行了隆重的接機儀式。

德國生產的口罩依然不多。據記者觀察，德國很多小裁縫店現在開始生產口罩，但價格昂貴。