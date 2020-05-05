方方： 關於（1）關於日記

方方寫道：很多朋友都勸我什麼都不要再寫了，讓時間來證明。明白你的人，終歸是明白的。但是，我是洞悉人性的。就算時間過去了，那些潑在我身上的污垢，其實還是留在這世上，留在不明真相者的疑惑中。而那幾個仇恨我的人，依然會用各種卑劣的方式發泄他們的仇恨。所以我想，這世上如果沒有我自己的一份詳細說明，或許那些骯髒的東西，就會成為永遠的痕跡。

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中國微信二湘的十一維空間日前發布方方系列回應文章：（1）關於日記。

方方寫道，這世上如果沒有我自己的一份詳細說明，或許那些骯髒的東西，就會成為永遠的痕跡。

關於：說在前面

很多朋友都勸我什麼都不要再寫了，讓時間來證明。明白你的人，終歸是明白的。但是，我是洞悉人性的。就算時間過去了，那些潑在我身上的污垢，其實還是留在這世上，留在不明真相者的疑惑中。而那幾個仇恨我的人，依然會用各種卑劣的方式發泄他們的仇恨。所以我想，這世上如果沒有我自己的一份詳細說明，或許那些骯髒的東西，就會成為永遠的痕跡。

我不願意這塊污垢貼在自己身上。所以，無論人們聽，或是不聽，我能說明的，我儘可能在此明說。正是有了這樣的想法，我從前天起，將微博評論只留給我關注的人。我要減少那些喧囂，安靜地再做一次記錄。

這份記錄的名字，叫《關於》。關於這本日記所引發的讀者的疑惑、質問以及其他附帶事項。當然，也有關於極左的問題。

這是我早就想寫的一份東西。上次財經記者採訪時，我已經說了一些，但是，它很快被刪除。我並不太滿意那個採訪，因為，它在發出之前，已經刪了又刪，記者盡了全力，但仍然難以原樣照發。由此，我的表達，既不詳細，也沒盡興。縱是如此，很多人還是沒有看到。

很有意思的是，那篇採訪，雖已刪到極簡狀態，但畢竟給了我說清很多問題的機會，比如什麼小產權別墅和六套房子之類。此後，質問這一問題的人明顯減少。所以，我認為，對於這樣一場針對我個人的污名化風暴，只有我自己來誠實面對，直接說明，理性表達，才是最好的溝通途徑。畢竟，願意讓自己永遠處於非理性狀態的人是少數。

尤其現在，那些攻擊我的人以團夥方式，在網上“人肉”支持過我的一些朋友，對他們發起圍剿。所以，我想，還是由我自己來面對吧。

其實最重要的、也是沒有人可以否認的事，即：引發這一系列的事件的唯一原因，就是我在封城的日子裡，作為受困於城中的九百萬武漢人之一，寫下了六十天的記錄。

所有針對我的、或是針對他人的攻擊，都因這本日記而起。所以，我清理了一下那些質疑內容，以儘可能的耐心，再次進行說明。也為自己的人生作一份備忘錄。

一、關於日記

武漢於元月23日封城。

元月25日即初一那天，《收穫》雜誌主編程永新通過微信找我約稿。下面是我與程永新的對話記錄：

程永新：方方老師，全國都關注武漢的疫情，封城之後武漢人的生活狀態，我們想組織幾個作家，寫個“封城記”，就寫寫日常生活，面對疫情災難的態度，不知方方老師有興趣嗎？

我：我不能確定。我先記錄著再說。

程永新：好好，過段日子再來擾叨。其實面對疫情的人生況味是有意味的。

我：是呀，今天還在說，有這樣的經歷，才能真正體會到人心惶惶。

當時的武漢，雖不像封城前後幾天那樣恐慌，但還是有不少壞消息流傳。這天是大年初一，我女兒在她自己的住所隔離，她的父親在上海住院，疑似感染。我們分開，各自過年，我幾乎沒有心情寫作。所以，當時我並沒給程永新一個確定答覆。但也覺得應該記錄一下。封城，畢竟史無前例，而我人在城中，本應記錄。

就這樣，我上了微博，寫下了第一篇。當時我並不知道自己的微博能不能用，特意問了一聲，能不能看見。在這一篇里，我明確地寫了程永新約稿《封城記》一事。

因為不是寫日記，也不是寫文章，只是想將疫中所見所聞記錄一下，所以我寫得很隨便，並且也沒有打算天天記錄。初二就沒有記，初三則記了兩篇。因為心裡想着只是記錄，以後再寫文章，所以寫得很隨意，也沒有好好檢查，經常出現錯漏字。我自己還小小地自責了自己，也有讀者教我怎樣在微博上修改錯漏字。

為什麼後來被叫作日記呢？印象中是在我寫到十來篇時，某個熱心的讀者將我所有零散的記錄彙集一起，取名為《方方日記》，又或是叫《封城日記》。我記不太清了，大概是這兩個名字中的一個。而到了那個時候，我也差不多算是一日一記，於是就接受了“日記”這個說法。

重點是：

1、它是《收穫》雜誌約稿，而不是所謂美國出版社“約稿”；

2、它最初不是日記，而是為寫《封城記》所作的記錄。所以，它沒有像日記一樣“放在抽屜里”。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

中國微信二湘的十一維空間發布方方第一篇回應文章引發讀者評論，順錄如下：

• 吟詩作賦Pinned

今天是4月29日。說真話的她，離開了這個世界整整52年。 悼林昭 2020年的春天充滿了血腥氣團購群在討論如何支付如何殺雞讓我想起52年前的今天不可忘卻的記憶 那時沒有網絡支付生命的是握不住的5分硬幣子彈送到老母親面前…… 那一幕再冷血的殺手都不堪回憶 一顆子彈一枚硬幣沒有審判沒有上帝你堅守的字由和尊嚴化作一灘血跡你說就是一個雞蛋也要去撞擊於是雞蛋迎着子彈飛去眾人捂住耳朵害怕蛋殼破碎的聲音如樹倒牆傾 墓地明明就在那翻牆都過不去阻擋的不是祭奠而是有關尊嚴的記憶 2020年的春天很快過去。。。 幸好總有人在寫總有人在記

• 八大湖人Pinned

滿庭芳力挺方方，元元情系，故鄉水遠山長。圓圓舊事，畢竟是國殤。笑看無名鼠輩，一得志、不免猖狂。江湖上，恩恩怨怨，風雨掠平崗。小人多諂上，千般面目，幾許炎涼。怎遮掩、折腰乞食行藏。放眼大江東去，浪淘盡、千古興亡。臨江渚，弦歌一曲，天地正玄黃。注1：元元者，百姓是也。注2：圓圓者，明末名妓陳圓圓，吳三桂因其一怒而降清，遂使江山鼎革。 2020-4-28於羅德島作為78級大學生的一員，我們深為方方驕傲！這是我的一個同學的詞，也代表了我們對方方的支持，轉發於此

• 山澗之音Pinned

今夜我心潮澎湃 今夜本來要早點睡。看到方方先生的《關於》，驚了。驚訝，驚喜，驚恐，驚慌。驚訝於，她還沒睡，身體可安好？寫了這麼久了，受了這麼多質疑、謾罵、羞辱、責難，方方！你可好？心頭一喜，看到“未完待續”，狂喜。又見方方，想死我了。她回來了，如願以償了。接着，是驚恐，憂心忡忡。她太無畏，太無懼了。不躲不閃，不逃不避，大大方方，出現了。她不怕，我還怕呢，我比她怕得多，一想到發生的一切，甚至開始發抖。我恐懼的眼神，望向無邊的黑夜。我還慌張，手足無措。想找個什麼拿在手上，才覺得安全。 今夜，註定無眠。這揪着的一顆心，往哪裡安放？ 已經，沒有眼淚了。儘管，心頭一陣陣滾燙，一陣陣酸楚還有萬般滋味，混做一團。堵得心口，七上八下。 只要拿起筆，方方就是獨一無二。 只有拿起筆，這所向無敵的武器，才是正道。解我擔憂，解他疑惑，解哪些還不明白的眾生心頭的問號。 那麼，就開始吧！ 從此，夜夜夜夜，你在，我在，我們，都在。 只為，孤單黑暗裡， 陪伴你。陪伴我。 陪伴我們。 今夜我心潮澎湃。迎接大師歸來。

• 11

每看到方方一次次說明，一次次“交代”，我都覺得悲從中來。說幾句真話人話如此艱難，這個社會真是病得不輕。

• James C

歷史,有兩支筆。一支寫屍骨未寒，一支寫鑼鼓齊喧。歷史,有兩支筆，一支在我指間噤若寒蟬，一支在你手中壯如牛鞭 。歷史,有兩支筆 。一支低訴凄風苦雨夜，一支高唱人間三月天。 敬方方老師

• Rick 郭沙

有時想，如果方方沒有文革時培養出的硬骨頭副產品，恐怕是無法應付這種以為那個年代才有的批鬥陣勢的。作為讀者和後輩，既然無能成為勇敢的記錄者，唯有敬佩和儘力支持了。

• 小米

愛方方老師，請一定保重

• Andreaella

這不是一場勢均力敵的辯論。若一邊攥住了另一邊的咽喉並洋洋自得說自己辯論成功了，而與此同時另一邊說什麼都會被屏蔽。我會選擇站在被屏蔽的那邊。 “加入這裡有堅固的高牆和撞牆破碎的雞蛋，我會站在雞蛋那邊”

• 黃培 e-works數字化企業網

從數據統計情況看，除追責（12）無法類比外，日記中好消息(67)多於壞消息(44)；堅忍(20)多於悲哀(12)；讚揚(61)多於批評(27)；只有問題（50）多於建議（42），因為有些問題，個人無法提出有實際操作性的建議。據此分析，我們可以得出一個結論，方方日記無論出發點還是內容，基本上是客觀、公正的。主體是健康、正面和積極的。並非是專寫陰暗，專揭“家醜”。 這篇文章題目是《方方日記內容數據分析》。

• 翁勤學

第一，您一定要保重身體，不能因為“他們”惡意的對您的人身攻擊，而影響了自己的心情。第二，請相信站在您身邊的“我們”會不離不棄，因為保護您，也就是保護“我們” 第三，謾罵和攻擊的能力，“我們”不如“他們”，但能得到上帝保佑和歷史證明的一定是“我們”。

• 高高

方方老師最令我感佩的地方就在於，面對鋪天蓋地的侮辱與攻擊，不低頭，不退縮，不把世界拱手相讓的氣概和勇氣。每念及此，心疼淚目。方方老師是真的勇士，支持您！但，更願您保重自己！

• 百慕揚帆

在說真話這麼難的國度里尤其要尊重和保護說真話的方方老師，大不了直面對衝，迎頭相撞，也絕不可以輕易把世界讓給他們。

• dengta

方方日記成了試劑，測出了朋友中的慈悲，理性，堅定，頑強，也測出了幼稚，愚昧，盲從，自以為是。

• tutu

方方姐姐，我們全家都在你身旁支持您。

• 時光匆匆

借用第二篇推文的一段：近日讀耶魯大學中文教授蘇煒老師寫的評述方方作家的文章。特別贊同文中的這句話：“一本日記竟掀起了這樣的軒然大波，實在是我們社會和國人的恥辱。如果世界上真有敵人，我想一定會在暗處偷着樂，笑話我們的無知無畏和無恥。"

• 飛花

方方老師又拿起筆了，忽然百感交集，這段時間一直在微信默默轉接龍日記，只是想替方方老師擋一擋那些不明真相的箭，方方老師保重！

• 050

又見方方。相信你！今天是第九十八天。武漢並沒有完全解禁開來。那時候每天凌晨守着“方方日記”，是因為禁足在疫情恐懼之中的武漢人不知道該如何來宣洩自己悲憤無助的情緒；現在仍然是每天凌晨守着“日記接力”，驚嘆這些平和睿智的接力者對疫中亂象的剖析鞭辟入裡，高屋建瓴，心悅誠服；更有成千上萬點評人一吐為快，酣暢淋漓，公道自在人心。感謝大家的不懈和堅持，讓正義有聲！

• 嚮往

我在西安祝方方老師安康

嚮往

只有看了方方老師的全部日記，才能感知到方方老師的偉大，當看到方方老師寫下這些文字時，遙想遠在武漢的方方老師，眼淚再次盈眶！一如既往的支持方方老師！

• 南有喬木

所有的曰記我都一一讀過，只想說四個字：大大方方！

• 小方

對方方的態度已經不是是不是小粉紅的問題，而是是不是生而為人的根本。很多邏輯混亂黑白顛倒的攻擊真的讓稍有常識的人們感到匪夷所思。

• 山青水秀

終於明白了，不聽污言穢語。清者自清，歷史會還原真相。保重！

• 豆豆大

常識一: 事實和觀點是兩個概念，不要因為觀點不同脫離事實、否定事實，單純找立場。常識二: 當一方話語權被遏制，這種現象本身就可疑，要防止偏聽偏信。我支持方方老師，如果輿論導向是支持她，不多我一個，我不會跟着湊熱鬧；即便是我反對她，也不會做落井下石的勾當。常識三: 當輿論風頭蓋過法律的地位，對個人乃至國家民族都是危險的，不要做這種最終會傷害到自己的事。

• 鄧李

最惱火的是，每當有人鸚鵡學舌說遞刀子時，我都忍不住問，你看過方方日記沒有？回答幾乎都是：沒有。國人什麼時候惡劣到這種地步了，你沒看，憑什麼說三道四呀。最喜歡今天有人對60篇文章做了統計，大數據時代，用數據說話，好！哪怕你有閱讀障礙，不肯去細讀文章，看看數據統計好了。現在，方方自己也出來說了，我要轉給那些跟風的人，讓他們仔仔細細看！

• 李磐

卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。但我依舊選擇後者，我寧願我的墓誌銘是：這裡躺着一個善良樂於助人的失敗者，但他並不後悔……

• 君兒

我永遠站在方方老師身後，支持她，那些罵方方的公眾號，都被我刪除了！

• 思遠

堅定堅持方方老師，身正不怕影子斜

• 向明

方方老師爭一份正義也是為了社會進步！李文亮醫生要沒去世，估計這會兒也會被拿出來說（就你出風頭，評先進撈了多少，你代表得了誰）。噴方方的這些人，就如同那個年代跟着罵張志新，如同向北平菜市口“戊戌六君子"扔爛菜葉子，是自取其辱，也是國人之辱！劣根，劣根啊。~鼓浪嶼 鍾向明

• 老游

不能把這個世界讓給卑劣的人。真實的聲音才是最好的力量。支持方方老師，一如既往。

• 老郭頭

發聲不易，但我們在努力。向您致敬！

• 齊碩

沒落過一篇，沒吭過一聲，我也一直都在

• 天亦老

終於看到方方老師為自己說話了，莫名感動！其實，方方老師不是僅僅為自己說話，而是在為千千萬萬支持她、力挺她的同道者說話。我們不能把言論空間，讓給那些居心叵測的人和那些腦殘者！方方老師多保重！

• 花未

驚喜，又見老師，請好好保重自己，第一時間留存，第一時間轉發。我們所有人都要好好的，堅持，為自己，為所有有愛的人們

• 良子君

看到今天方方老師的解答和回應，聯想到之前的兩篇訪談（包括第二篇現在很難讀到的），感到無比悲愴。對於有組織的和直接被利益驅使的那些人，這裡就不說了。這裡只想說一下對一些有影響的體制內的人的觀感。 反對方方日記及在海外出版的人，真正的“極左”人士雖然不多，但有“左”的思維的人卻不在少數。許多人奉行越“左”越革命，不會出錯，而且顯得立場堅定，政治正確。現實中往往的確如此。上世紀八十年代中期，鄧小平在批評文革中和改革開放初期一些人的表現時就說了，許多人都覺得越“左”越革命。他們以為即便表現偏激些犯了錯誤，也不會是政治錯誤。而只要稍微“右”一點，就可能被扣上“反黨反社會主義”的大帽子，一棍子打得半死。 就對方方日記的態度來說，你批方方、罵方方再狠，方方自己奈何不了你，也不會有人找你的事；可你一旦表態支持，風險便立馬襲來，或者是無聲無息地向你包裹…… 想一想，當年革命先烈為了理想可以拋頭骨、灑熱血，毛澤東在文革中也提出要敢於實事求是、堅持原則，做到“五不怕”（不怕撤職、不怕開除黨籍、不怕老婆離婚、不怕坐牢、不怕殺頭）。可是，現在許多表面上多麼高尚無私的人，別說這些了，就連對自己有一絲絲負面影響和風險的事都不願去做，哪怕只是說一句真話、公道話。 而且，許多時候，只是“有可能”影響，就提前自己審查自己、自己嚇唬自己，躲得遠遠的，撇得乾乾淨淨的，生怕對自己有一絲一毫的不利。 現在場面上經常講“擔當”，我不知道，那些人的擔當究竟體現到哪兒去了？

• 師魂

關於，關於愛，還有責任，關於我們自己，老師瀟灑大氣的態度，支持您，就是支持真實的自己。

• 亞麗-海闊天空

在海外一直關注方方，追讀每一篇方方日記，感受着方方真正的愛國愛民情懷。支持方方，一直都在，一直會支持下去！

• 落紅

我們為守候方方老師也打了無數仗了，守了無.數道了。此刻守候方方，就是守候道德和正義，就是守候勇敢和善良。那些非蠢即壞的宵小，會被掃進歷史垃圾坑的。

• 大豬小兔是我家

只有深受過文革荼毒之害的人才能深切體會到對方方的圍剿有多麼可怕，這樣的民族災難絕不容許再次發生。捍衛方方就是捍衛我們自己。牢記苦難才不會讓歷史悲劇重演。

• 布三布四

繼續關注！繼續支持！庚子之春雪滿山，萬千子弟讀方湘。新栽楊柳三千里，引得春風渡漢江！

• 冷寅翼Vernon

果真來了，這是平心靜氣的對白！！！方方沒有陷入狹隘的爭執，而是敞開心扉溫和溝通！這也讓我更堅定了。

• hana

還是那個溫暖堅定的方方老師 感謝方方老師的堅持 請一定要保重～

• 牧人

每次看完方方老師的文章，作為一個有良知和底線的人，默默的到放出來的留言處為大家點贊，我們發不出聲音，點贊也是一種支持。

• 華竹

不管這是一次跋涉，還是一場戰鬥，您都不是一個人 。而是有良知、有思想的億萬人，和您站在一起 。您多保重！

• 林夕

混沌的社會，污濁橫行，對你的打壓，我們看在眼裡也痛在心裡。方方老師，請挺起不屈的傲骨支撐起屬於你的天地。堅定的支持你、敬佩你！

• 楊牧

今夜，居然又見方方，喜出意外。非常贊同方方大姐的想法和做法，寫好《關於》，無論對眼前，還是未來，都很有必要。而“日記”和“後日記現象"，必將隨着萬千記憶，成為這個民族歷史中重要的一頁。這塊污垢，不是方方的污垢，而是時代的污垢，盡顯人性中的無明、愚昧、陰險和醜惡。 方方大姐好樣的！

• 無塵

作為同齡人我熟悉那些下做的手段，文革用臭了，四十多年後由年輕一代又繼承了，為您的作品引發的喧囂讓我想到了文革，想到了當年真理標準大討論，所以必須戰鬥下去，為了民族的未來，也為了子孫後代的安全。謝謝你，為你驕傲！

• 簡過

一如既往地支持方方老師，一直被您的真誠真實真情感染着。謝謝您，多保重，支持您的人很多，我們永遠在一起肩並肩！

• Paige

方方老師，我好心疼您…那些不該是您來承受的，因為您沒做錯。

• 極度深寒

武漢市民一員，雖未有家人因此次疫情受難，但對您日記的記錄感同身受！！！我們的祖國需要更多您這樣有風骨的文人，永遠支持您。也希望您身體健康！！！向您致敬！！！

• 木夫

真相，絕不會被暴力歪曲成謬論，也不會被軟化成靜音！支持方方！更希望方方能夠凝聚所有支持者的毅力，直至追求真善美的心靈，從武漢波及到世界各地！

• 魯旭安

方姐，你笑着寫，大膽寫，用力寫。寫到日出，寫到萬丈光芒！

• 張白水

一直都會支持你，感謝你為我們發聲，請一定保重身體！

• 黃麗瑄快樂13709358952

坐標福建，我和我的一群朋友一直都在關注方方老師。只要《武漢日記》可以買到，我一定買一本珍藏，做為紀念。方方老師您辛苦了！

• Haze

想起電影無問西東里的話:"這個世界從來不缺完美的人，缺的是從心底給出的真心、無畏、正義和同情"。方方老師無疑正是這句話的詮釋者。

• 百慕揚帆

方方老師：美好的仗你打過，所走的路你走過，該守的道我們跟你一起守！

• 月季の斯語

感謝方方老師，在中國為數不多有着正義良知的知識分子，我想這一段時間，一些特殊的經歷，可以用虛構又荒誕的手法，在你的作品中體現出來。在一個習慣說謊話的社會，說真話的人，卻彷彿成了異類，這是多麼的不正常和多大的諷刺。但是我始終知道，方方老師永遠作為一個真正的人而寫作，在您的作品之中都是替弱者發聲，與小人物共患難。時間終將證明這一切是有價值並將回報。祝方方先生安康！

• 劉紅

從看《方方日記》開始，轉發並複製粘貼到評論區保證里外都能讀，刪帖也不怕，到後來轉發並複製粘貼支持方方的好文章，是疫情發生以來，我做的最正確，最有意義的事情。象方方一樣，我也會義無反顧的堅持下去！因為捍衛方方就是捍衛我們每一個人自己，捍衛自己做為人活着的尊嚴及死去的尊嚴。這是是非良知的唯一基本標準，是不容踐踏的底線。

• 思潭

方方大姐：真想為您做點什麼。您承載的髒水比滔滔的黃河還要兇猛，您承擔的壓力比泰山還要沉重。自從與您日記中相識，我每時每刻都在關注着您，每時每刻都在為您祝福。我的微信朋友圈每天都要發一篇與您有關的文章已經堅持到現在。如果有的群轉發一些對您誤解的文章，我會毫不猶豫的給他們解釋甚至回擊。今晚幾位老友相聚，他們都有不同程度的誤解，火爆脾氣的我使晚餐不歡而散。他們雖都不是壞人、他們都是沒看過您日記的人、他們都是被誤導的人、他們都是被蒙蔽的人，所以，您必須寫，一直寫下去，因為有無數個和您素不相識的人都在支持着您。當然，您更要多多保重，您千萬不必太生氣，因為他們是流氓！

• 觀自在雲

我這麼晚沒睡也是為了澄清自己，就像方方老師的不甘被褥的剛烈，捂汗女人的硬方，豪爽。這個世界就像佛教說的末法時代，往往善良，真誠，正義之類正能量的內容，會被看成邪惡，陰謀，歪怪的負能量的污染。只要我已經儘力澄清了，其他的隨緣我才甘心！

• 四大皆空

我不一定贊同您的觀點，但我會誓死捍衛你說話的權力！

• 竹葉青

君本將心向明月，奈何明月照溝渠！方方老師，支持，珍重！

• 黃培 e-works數字化企業網

我是2002年觀看中央電視台拍攝的電視片《一個人和一座城市》知道方方老師的。那時她已成為武漢的代言人。由此可見，她對武漢這座城市的熱愛。

• 青梅

這張照片真好！滿屋子的書，方方大姐坐在書中，面帶微笑，親切、理性、智慧……總之是自帶光芒的人。這《關於》的文字，讀着也很舒服，細細陳述，心平氣和。可以看出方方姐有足夠的耐心，十分地鎮定，一切盡顯大家本色！

• 清晨

作為上世紀50年代，湖北黃陂來新疆知青的子女後代，也稱疆二代，一直追隨方方日記至今的堅定支持者，想到受難的湖北家鄉人，心理好難過，看到這些無知的不明真相的對方方大姐的攻擊者，心理好悲涼，永遠支持您方方大姐。

• Amy三月🐶

雖然我不相信方方老師認真記錄下《關於》能夠改變一些人的看法，但是我也不覺得沉默是金，因為就算是疑犯也有為自己辯護的權利。那些莫須有的罪名應該進行澄清，信者會信，不信者就由他去吧，相信方方老師不是為他們而寫

• 則誠 ，

“也為自己的人生做一份備忘錄”。方方先生的這句話，讓我想起譚嗣同，孫中山，想起那些高呼:中國共產黨萬歲走向刑場的先烈

• 余和平여화평

我曾問過幾位對日記和擬出版日記持反面意見的朋友是否看過日記，他們的回答很坦誠，有的說看過一兩篇，有的回答沒看過，而且特別說明如果是“負面”的東西太多就不願意看。顯然有被其他信息誤導的原因。我告訴他們我的閱讀感受是內容很平實，不覺得有負面影響，我是在日記發表的中期斷斷續續看了幾篇，然後就像眾多讀者一樣每天追着看，後來又補看了之前的內容，總體閱讀感受很正面，覺得寫得很好。他們似乎無意與我爭執，當然，我也不預期能說服他們。為此，我在朋友圈裡貼出過我們的對話交流，並感恩有這種可以理性交流、互相尊重的朋友。希望在這個空間能時常聽到您的聲音聲音。方方老師保重。

• 人間正道

已經在八維一篇接一篇的重溫方方老師的日記了，看着看着總是抑制不住的流淚，每一句話，每一個字，都是那麼溫馨和睿智，永遠的喜歡和愛戴！

• 曉冬

就是佩服方方老師的韌勁！ “我們，別無選擇，只有直面對衝，迎頭相撞。我們不能留給後代美麗的符號，至少可以留給他們可能美好的希望！”

• 落紅

瞬間有些熱淚盈框，方方老師依然安好，依然堅韌頑強，支持者們依然熱情，依然理性執着，在這麼一片喧囂中還有一方凈地，該是怎樣的一份美好啊

• 長江之子

同樣一顆頭顱，有的灌水，有的生長思想。可悲的是，這個國度，這個時代，常常水患泛濫，思想被淹，無數的人作壁上觀，最後成了看客。

• M2༄

華為手機，用指關節畫S，截下長圖，再來看評。 之前一直擔心。網絡噴子就像蝗蟲，如果沉默地讓它們吃，吃得差不多了它們就會離開去尋找下一個目標。越是爭辯，它們越來勁。所以有幾天我真希望方方老師能無視他們就好了。 倔強的方方老師很有我們武漢人不服周的犟勁！丁是丁卯是卯，就是要把事情說清楚，打到海底摸螺螄也要辯清白！不急不躁，不怒不爭，娓娓道來，事無不可對人言的坦然，不是誰都有的！ 向您致敬！願您安康！

• 盧

恭恭敬敬的稱呼您一句 方方先生 方方老師，來表達對您的支持和尊崇

• 自由人

我們這個社會，太需要正義了，太需要像方方老師這樣有良知有骨氣的作家了。我們也看到了，前行的路上，我們並不孤獨。每次看到這裡的留言，都會讓人激動不已……

• 新時空

一個有良知的人(方方老師)握着一隻有良心的筆在一沓有未來的紙上寫下一本對得起天地和子孫後代的日記！

• 五少爺

我無法分擔方方老師的煩惱與壓力，但我願意相信和支持您寫的《方方日記》，在一個萬馬齊喑的社會，佩服您的勇氣與力量，在一個指鹿為馬的天地，您的擔當和智慧是我學習的榜樣。不能像你一樣為民請命，至少可以轉發您的《日記》，您的《關切》，在我的方寸之地給您一個朗朗乾坤，祝方方老師平安健康。

• 生平

或許，正常交流的前提，不是非黑即白、非此即彼、忙着站隊。不是為了支持/反對誰，就全然聽不得對方的不同的聲音。不是為了支持而支持，為了反對而反對。基於以上原則，通過平心靜氣地對比思考不同聲音和思考角度，最終選擇了支持方方日記。我想，這個文本的內容，是基於善良和人性的。也因為這一文本的這些特徵，對它支持的心就不會輕易動搖。（一位歷史學專業學生）

• 中流砥柱，基業長青

"尤其現在，那些攻擊我的人以團夥方式，在網上“人肉”支持過我的一些朋友，對他們發起圍剿。所以，我想，還是由我自己來面對吧" 看了這句，心裡五味雜陳，方方老師為了不"連累"支持他的朋友被人肉，不得不再次"交待"，自己把一切勇敢承擔起來。希望各路有良知的媒體們不要再給予膠帶，還事件一個真相。

• 行雲

您還是那寫《方方日記》的方方，是真情良知的作家，是捍衛講真話求事實的戰士！

• Carolliu妍

為方方先生的勇氣驚呆！知難而上，無所畏懼。

• 吳旭

方方老師您寫的這些事實不是新東西，我在您以前的日記或是訪談中都見過，只是那些人不想看，因為他們必須按自己的思路把攻擊您的故事編下去。真的，衝您的良知和勇氣，我心甘情願把膝蓋送上，不支持您我都覺得我不是個人，白活這麼大！願您保重身體，我們永遠和您在一起！

• 泉神冠助

窗外是進行中的濃濃黑夜，窗前是一個個不知疲倦的人守候方方，就是守候道德和正義，守候方方，就是守候勇敢和善良。那些非蠢即壞的嚚頑宵小，終會被掃進歷史垃圾坑的！

• 吳牧師

非常感謝你這六十篇紀實文學作品，我一直在看，但卻從來沒有評論，常常被作品的平白直敘的風格所感動，娓娓道來，卻有驚濤拍岸的雄壯；侃侃而談，帶着冠壓群芳之英姿。令我感動不已，也算藉此機會了解了一下武漢，知道了一些疫區的狀況。主流價值觀正確。至於那些冷嘲熱諷，大可不必理會，自有不盡長江滾滾流！方方大姐保重！願上帝賜福與你！

• wff

沒到愛的程度。大學時看過你幾乎所有的小說。不贊成你關於中醫以及其他一些觀點。但支持你發聲，也相信你的品行。

• 楊捷

抱抱方方老師！我們一直在，感受到赤誠的書寫，坦誠的表達，堅貞的意志，敬方方老師做自己！

• 子在川上

予欲有言，言發心而衝於口，吐之則逆人，茹之則逆予，以謂寧逆人也，故率吐之。 ——蘇軾

子在川上

我寫我心。支持方方！

• 馮金蘭

方方姐我永遠支持您，我只想做一個有良知的人，善良的人，明辯是非的人

• 白水

戰友情一起扛過槍一起過過江一起下過鄉一起援過藏一起挺方方

• 禪心朗照

方方老師請一定保重！我在武漢，你在為我們直言發聲，我周圍的親人和朋友都支持你---

• 老輸一芳

1.請選擇您對方方日記的態度（單選） 喜歡方方日記，支持日記在海外出版 (已選) 54805票69% 喜歡方方日記，但這個時候不支持日記在海外出版 9918票12% 不喜歡方方日記，也不支持日記在海外出版 14188票17% 2.請選擇您對方方的態度（單選） 認為方方是漢奸賣國賊 7886票9% 認為方方是良心作家 (已選) 57605票72% 認為方方是一般作家，不必太關注 13574票17% 你已投票

• FIGO

一段時間以來的一個習慣是在每天這個點來這裡點贊，點很多個贊：日記，接力，留言…… 這不啻於散落五湖四海的點點微弱亮光的隔空抱團取暖！

• 楊凱

我為武漢和武漢人寫了一首《九百萬種心碎》，希望在合適的機會把它發表出來。

• 王平

其實真正的讀者是不會選擇站隊的，因為之所以稱之為讀者，是讀作品之個體，一部作品，在第一次讀之前一般都不甚了解，有因為喜歡作者而讀，有閱之評論而讀，當然還有無意間看到。隨着讀了。有喜歡而讀完，也有不喜歡而不讀，這一切都是正常的結果。

• 楊曉丹

我來幫方方講句豪氣衝天的話：老子就是要說！！！

• 吹口哨的雲

打開手機，第一找二湘的十一維空間。猛見方方老師久違了但又永遠留在心底那熟悉的笑容，以為錯覺，以為老眼昏花。定睛再定睛，沒錯沒錯，是方方老師！為抖清污垢，為說明真相，為反擊攻擊，方方老師的《關於》由此而來。這就是清者！這就是勇者！這就是真正大寫的人！這就是我們心中的方方！儘管《關於》中的複述內容在我心中已是不論所有噴子都無法動搖的信任和支持，但方方老師的《關於》我願意每天必看，因為我支持清者！因為我支持勇者！因為我愛方方老師！我在杭州，祝方方老師快樂安康！

• 生來屬牛

我與共和國同令，上世紀五十年代未的吃樹皮，挖草根，方知活着的艱難;在上世紀八十年代前，從未吃飽過肚皮，方知生活的艱難;上世紀未，因向中紀委實名舉報單位領導貪腐慘遭“雙開”，歷經近十年，方知做一個正常人的艱難;巳退休十多年，，面對現實，方知彙活着說真話的艱難！"十年浩劫"，雖中斷了汲取知識的“黃金時段"，卻歷經五十多年風雨洗禮，把我的腦袋還原在自己的脖子上，用自已的腦袋瓜說出自已想說的話，，沒有遺憾地走完自己的一生！

• Read Out

方方老師，除了兒子網課備考，沒時間，我們家都是您的忠實粉絲，很多篇是流着眼淚讀完的，微博下那些動物不用理它們。

• 漸已醒

請方方先生繼續寫您不是被審判，不要解釋，不要帶過多情緒。願您保重祝好，身體健康，保持心情愉悅

• 秦晶中國人壽15969676023

年輕 勇敢 ，為什麼我用筆說出我心，因為我對我生活的這片土地和人們愛得深沉…我在濟南，致敬永遠年輕 勇敢的方方

• 龍海東

家父堅持記日記至九十歲臨終前的一天，記錄著一介老書生的喜怒哀樂人生況味和身邊瑣事瑣見。為了防止老年癡呆症我鼓勵老母親拿起筆每天寫日記寫回憶！記錄曾經“天翻地覆電閃雷鳴青天白日”境遇……