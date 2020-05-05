方方： 關於（2）- 關於聽說

方方寫道：對我而言，武漢就是一個大現場，我本人正在這個現場之中。我也是整場災難的受難人之一，我能真切地體會到疫情帶給人們的恐懼和傷害。很多事情就發生在我身邊，在我肉眼可見的範圍內。

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中國微信二湘的十一維空間日前發布方方： 關於（2）- 關於聽說。

文／方方

你都是聽說的！這是對我的日記質疑最多的一句。感謝大家對於真實性的追求，也感謝大家對記錄素材的高標準要求。

既然是記錄，我當然也要盡最大努力追求其真實性。但是，從一些人對我的指控中可以看出，他們根本沒有稍微完整一點地讀過我的日記，有人恐怕連一篇也沒有讀過。他們只是被某幾個公眾號的觀點所誘導，即：你都是聽說的，所以你是瞎編；你根本沒有去現場，所以你是虛構；你是“足不出戶”，你是“道聽途說”。所以，你寫的這一切都是不真實的。既然不真實，那你就是造謠。

這得對現代通信和互聯網多麼不了解，才會輕易接受這一觀點，並得出如此結論。它甚至經不起一句反問。在他們看來，每一個人，都必須實地調查，才可能會有真實。那麼，如果我反問一句：你們並沒有到我家查看，又是怎麼知道我“足不出戶”？或者怎麼知道我“道聽途說”？很顯然，你們是從網上得到有關我的信息。既然你們可以從網上得到我的信息，我同樣也能從網上得到他人的信息，是不是？這個道理真的很簡單。

對我而言，武漢就是一個大現場，我本人正在這個現場之中。我也是整場災難的受難人之一，我能真切地體會到疫情帶給人們的恐懼和傷害。很多事情就發生在我身邊，在我肉眼可見的範圍內。

是的，我的確沒有去也不可能去到一些小的現場，但我仍然可以完成我的記錄。比方李文亮去世，我不在中心醫院，我可以寫他；方艙醫院，我從沒有去過，我同樣可以寫；公務員下沉社區，我不曾實地採訪，這也毫不妨礙我寫下他們。還有警察，我並沒有出現在他們的工作地點，但通過現代通訊採訪，我照樣能知道到他們的情況。其實，很多記者的採訪也如我一樣。比方他們採訪醫生搶救過程，不可能人在現場，只能聽醫生陳述。正像很多記者通過網絡對我採訪，他們也沒見到我本人。你不能說這樣一類的採訪是假的，或者這就是謠言。我想，這應該是個常識問題。

更何況，在封城期間，我這樣的人，在得到信息方面，或許有着比別人更多的便利和優勢。

畢竟我在武漢生活了六十多年，小學中學大學，當工人當記者當作家當主編，我認識的人生活在武漢市的各個層面，這些人很多都在我的微信朋友圈和我的通訊錄里，我要知道信息很難嗎？

試問一下，一個人，他對自己熟人講的實話多一些，還是對記者講的實話更多一些？包括官員，他們在檯面上對着記者講的實話多，還是跟自己相熟的人講的實話多？這些不也都是常識？

尤其當我的日記被無數人讀到之後，主動向我提供信息的不知道有多少。這些信息的提供者，全都有名有姓。提供的內容也幾乎就是他們自己親人的近況，或是自己身邊發生的事情。現代通信和互聯網給我們的生活提供了極大的方便，眾多讀者可以足不出戶，通過網絡，夜半三更讀到我的日記，或是幾天之後，可以知道我寫了日記。而我，自然也完全可以足不出戶，通過網絡，獲知八方信息。

當然，這裡我還是可以詳細地說說我的信息來自何處。

第一，來自官方每日通報的疫情實況、疫情地圖和各種媒體的報道；

第二，來自醫生朋友。後面我會詳細講述醫生朋友的情況。有一位醫生朋友經常會告訴我最新的疫情進展和病人醫治狀況，我也會向他以及另外幾位醫生朋友提出一些人們關心的問題；

第三，來自朋友圈的資料和朋友們傳來的視頻音頻，其中有很多是大家看到過的；

第四，直接來自親朋好友，鄰居同事，同學熟人各自的信息；

第五，我自身經歷和親眼所見，這應該是我記錄中的最大部分。

這樣算來，除了第一和第三條，算是間接消息，其他的，都應該算作第一手信息。比方，我鄰居的表妹去世，我好友的兄長去世，我自己的同學去世，我哥哥告訴我小區團購的情況，同事記錄其下沉社區的實況，等等，這些都是非常直接的消息。每一個人都能點出真名實姓。而這些，大多記者都難以了解得這麼細微，媒體也不需要有如此詳細描寫。但我的角度不同，所以我記錄。

至於為什麼不寫那些人的名字，其實，唯一原因，就是擔心這些人受連累。在湖北，人際關係複雜，我不願意給同事和朋友添加麻煩，所以全都虛寫，避免透露具體信息。

到目前為止，真正被某些人說成是“謠言”的，只有所謂手機照片和梁護士一事。而這兩件事，我已經有過多次說明，近期，我還會就此專門細說。

我自己曾經更正過兩條：一是王廣發醫生為第二批來漢專家，我曾寫成第一批，但他來過武漢這一核心內容不錯；二是雷神山醫院被大風吹跑幾片屋頂，我寫成了火神山醫院，但確實有大風跑掉了屋頂的事實不錯。

除此外，還有什麼失實之處呢？

在今天這樣一個互聯網發達時代，還有人說我足不出戶得到的信息都是假的，說這話的人，是真對互聯網的強大能力不了解嗎？而那些比我對互聯網懂得多得多的人也以此為武器來攻擊我，他們到底是想要達到什麼目的？

其實最重要的還是我對財經記者採訪中說過的那句話：不在於聽說或是朋友說，而在於我所說的事情是不是真的。

重點是：

1、某些人說我全是謠言，但這麼多天來，根本沒有人具體指出過哪一點內容失實；

2、所有記錄只有很少的小誤差，而在即將出版的書中，已經做了訂正。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。