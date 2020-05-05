方方：關於（3-4）關於醫生朋友與關於二十個口罩

方方寫道： 幸虧當初警惕了一下，不然，他們全都將被我連累。現今想來，真是有萬幸之感。

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方方：關於（3-4）

中國微信二湘的十一維空間日前發布方方回應文章：關於（3-4）。

幸虧當初警惕了一下，不然，他們全都將被我連累。現今想來，真是有萬幸之感。

三、關於醫生朋友

毫無疑問，我的微信朋友圈裡是有醫生的。像我這樣年齡的人，大多都會有幾個醫生朋友，一旦有病疼，方便及時請教。

封城之前，民間流言洶洶。元月18日，我向一位醫生朋友詢問關於“武漢肺炎”（當時就是這麼稱呼）一事，想知道這個到底是不是謠言。醫生朋友明確告訴我：不是謠言。同時也叮囑我：不要去人多的地方，尤其不要去醫院，出門要戴口罩。

得悉醫生朋友的信息，我即從元月18日起，開始戴口罩。封城後，情況越來越緊急，有一天，突然收到醫生朋友的留言，內容是：“多多保重。不要出門！不要出門！不要出門！”那幾天正是疫情最嚴重的日子。我將這個內容寫進了我的記錄中。

在記錄的早期，我並沒有怎麼打擾醫生朋友們。忽有一天，我收到上海一位編輯朋友的留言，說他們有一批口罩，想要捐到武漢，不知道能不能幫忙聯繫到接受單位。我即向醫生朋友詢問，但他告訴我，說他們的醫療用品已由政府負責，且說現在交通不便，接受有難度。我隨即將此情況回復給了上海的朋友。好在上海那邊，也已經通過另外的渠道聯繫好了接受單位。

在與醫生朋友的交流中，知道他正在組織志願者，馬上奔赴武昌一線。那個階段中的醫生們都比較忙，我也沒有再去打擾。直到2月3日，在我記錄了十天之後，有不少人向我詢問疫情的更多細節。我想還是由更知情更專業的人來講解一下更好，於是我與醫生朋友聯繫，並且告訴他說，我正在寫微博，很想知道更多的武漢疫情的狀況。這一天，醫生朋友向我介紹了疫情不容樂觀的情況，還提到“緊平衡”這一詞。這應該算是我第一次對醫生朋友採訪吧。也是在這天，我把從醫生朋友那裡了解的情況，歸納成五條，寫進了日記。這些內容的增加，讓我的記錄更有價值。

我日記中提到的醫生朋友最初是兩位，寫到一半以後，變成四位。一位是我的老朋友，許久沒有聯繫，看到我的日記，給我打了一個漫長的電話，然後又互加了微信；另一位是新朋友，他主動聯繫到我。他所在的位置，基本上是一線中的一線。他的思路相當活躍，交流中，經常有一些讓我腦洞大開的想法。甚至，他還引領我進入醫護人員交流疫情的微信群里，讓我有了獲得疫情進展第一手資料的機會。他們二位的加盟，使我從“醫生朋友”處得到的信息，更加詳細，也更加開闊。

四位醫生朋友都是各自專業的領軍人物，他們來自武漢的三家大醫院。因為他們不斷有信息給我，我的日記寫了一半之後，醫生朋友出現的次數也就越來越多。在疫情話題上，我也開始對他們有了一些依賴。

考慮到他們都在一線工作，不僅是專家，有的還是負責人，我不能隨便透露他們的個人信息。我擔心會給他們的工作帶去困擾，所以將他們全部以“醫生朋友”替代。幸虧當初警惕了一下，不然，他們全都將被我連累。現今想來，真是有萬幸之感。

我在將這些日記編輯成書時，寫了一個前言，其中對四位醫生朋友表達了我的真摯謝意。有了他們對疫情深入的介紹和專業知識的講解，我的記錄才變得更加豐富。

重點是：

1、日記中提到的醫生朋友是四位資深的專業人員；

2、直接來自一線醫生的信息，難道不是有憑有據的採訪實錄？

四、關於二十個口罩

在對我的批評和攻擊中，經常有人說我搞特權。其中一個最讓人無語的“特權”是：中新社副總編、武大校友夏春平在採訪我時，給了我二十個N95口罩。

我想，大約是採訪過程中，我談到了缺乏口罩的問題，又或他看了我關於缺乏口罩的記錄（我寫的第三篇，即提到沒有口罩一事）。封城猝不及防，當時我和我的同事們，大多都沒有口罩。我自己曾經為了買口罩，跑了兩趟，最終只買到三個。

中新社完成採訪稿，需要拍照。他們驅車來到省文聯大院，順便帶給了我二十個口罩。他們走後，我即分了一半給同事（分口罩一事，我也寫進了記錄里）。同事一家三代被封在武漢，經常要出門購物，她比我更需要口罩。後來我的朋友也給我送了些口罩，我又送給了單位司機十個。他們在外面跑，也比我更需要這類防護用品。

大約隔了兩三天，有外省給作家協會援助了一批口罩。辦公室同事給我打電話時，我告訴他們，我已經有了。我的一份可以分給其他人。

如果這二十個口罩就是特權，這樣的特權是不是有點可笑？何況我還分給了他人，何況我還沒有要單位派分的。可悲的是，因為這二十個口罩，竟導致夏春平被舉報，被攻擊，被辱罵。這才真正是欲加之罪，何患無詞！

重點是：

1、我也是受困居民，二十個口罩算是校友對我的援助如何？

2、援助給我的口罩，我也援助給了更需要的人。災難期間，大家同舟共濟，這種相互援助，跟“特權”毫無關係。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。