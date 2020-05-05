方方： 關於 （5）- 關於賣慘

方方寫道：曾經有一天，我在日記中引用了雨果的一句話：有的緘默等於撒謊。然後我說，我感到慚愧。

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中國微信二湘的十一維空間日前發布方方回應文章： 關於 （5）- 關於賣慘。

五、關於賣慘

這也是批我最多的一句話：你賣慘。你只寫陰暗面。你光看到負面東西。你吃人血饅頭。面對這一類質問，我只能說，你根本沒有看我寫了什麼。你哪怕稍微翻閱了一下，都不會得出這樣的結論。

絕對大部分質問者，從他們話語中可以清楚看出，他們完全沒有閱讀原文。他們只是受到那些刻意攻擊我的微博或公眾號的誘導，並輕易接受了其中的觀點。這些攻擊和質問，大多出現在我的日記結束之後。面對這麼多的問題，我幾無可能一一回復。於是，質問的版本就又升一級，說你為什麼不回復？你不敢說話了吧？你為什麼不歌頌抗疫，你是恨國者，你吃體制的飯，砸體制的鍋，你心理陰暗，等等。幾乎所有的質問，都是那麼的大義凜然。

實際上，那些攻擊我的微博和公眾號，是從十多萬字中，挑出我寫到的有關悲慘的幾百字，並將之全部集中一起，然後對不讀原文的人說：看看，這就是方方寫的。而真實的情況則是：這幾百字散落在十幾萬的文字中，比例很小很小。

我在記錄的過程中，同時處在武漢這個災難的現場。我知道的武漢慘烈事件比我寫出來的要多得太多。甚至，我在與醫生朋友的交流中，還說過，我不能寫這些，我不能嚇着大家。尤其一些來自知情者的信息，我更是一字未提。

當時的武漢正處於災難之中。這個時候，我們只能鎮靜，對政府的各種命令，無論理解或不理解，都必須配合執行。這是我的基本觀點。但是，我是一個正常的人，天然有自己的喜怒哀樂。試想想，如果不是這場災難之沉重，怎麼會有全國那麼多醫護人員悲壯出征，前來援助？如果不是武漢的情況之慘烈，怎麼會有醫護人員一談到他們初來武漢的情景，便立即哽咽出聲？生命的逝去，是讓所有人悲傷的事情。我也同樣如此。所以，配合政府是一回事，而難忍內心悲傷，是另一回事，這兩件事完全可以並行存在。在記錄中，我的真實情感，也會情不自禁地流露出來。

這是一場突如其來的瘟疫，幾乎在聽到封城信息的同時，我們便聽到了四處的求救和不間斷的死訊。武漢的新冠肺炎感染者以及他們的親屬們，面對死亡全都沒有思想準備。對於同城的居民——我們，也同樣完全沒有思想準備。正因為它的突然，這份痛，便顯得格外強烈。儘管我應該記錄下更多，但是，我還是擔心讀到的人們會產生恐慌感。所以，我盡量少寫，盡量一筆帶過，盡量點到為止，盡量不寫過程而只寫幾句自己的感受。

記得有一位去世醫生的親屬在她的文章中提到，方方根本沒有寫出我們所經歷的痛苦，大意如此吧。她說得非常對。因為我的記錄，並沒有真正寫出那些距死亡更近者的凄惶和無助。我在很大程度上逃避了。我甚至也寫到了這個逃避。我說我不敢看更多的視頻，並且提出大家也都不要看。因為，不是所有的人，都會那麼堅強，我也希望大家避開，換一種別的方式調節自己，以便捱過艱難時刻，比方去追劇什麼的。所以，對那些最悲慘的人事和所謂的“陰暗面”，我幾乎是有意識地減少記錄。這樣做不全然是為了我的讀者，更多時候也是為了我自己，因為我也承受不起這樣的壓力。曾經有一天，我在日記中引用了雨果的一句話：有的緘默等於撒謊。然後我說，我感到慚愧。

在那個時候，鎮定是必要的。配合政府所有的要求，全力抗疫是最重要的事。整個日記，除了記錄，更多的時候，我都是在剖析疫情，通報現狀，鼓勵大家堅強，即便有難處也忍着，要向前看，有很多人在幫助我們，困難終將過去。如此等等。對於這一類大量的文字，比寫我的個人悲傷多幾十倍的文字，那些攻擊者們，卻隻字不提。不得不說，在這些攻擊的背後，某些人是懷有險惡用心的。

有一位讀者，我真的很感謝，他或是她，對我的日記，做了一個數字分析。儘管閱讀變成這樣的方式，對於寫作者來說，很無奈，但是這些數據，卻提供出最堅實的證據。這篇文章題為：《方方日記內容數據分析》。

文中指出：“從數據統計情況看，除追責（12）無法類比外，日記中好消息(67)多於壞消息(44)；堅忍(20)多於悲哀(12)；讚揚(61)多於批評(27)；只有問題（50）多於建議（42），因為有些問題，個人無法提出有實際操作性的建議。據此分析，我們可以得出一個結論，方方日記無論出發點還是內容，基本上是客觀、公正的。主體是健康、正面和積極的。並非是專寫陰暗，專揭‘家醜’。”

重點是：

1、我的記錄中，確有發自我內心的為生命逝去的個人悲傷。如果看到那麼多的死亡而無動於衷，人性何在？但我不想讓這種悲傷影響到大家，所以我幾乎沒有展開描述悲慘的死亡過程；

2、政府早期的失誤，我有過不少批評。但我大量的文字是在鼓勵人們，並告訴大家要保持信心，給政府以信任。在全國人民支持下，我們很快會渡過難關。對於後期疫情的控製得力，我亦照樣實錄，多次稱道。只要稍微完整地讀過我的文字，都不難看到這些內容。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間 Today 對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。