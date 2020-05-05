方方：關於（6）- 關於極左

方方寫道：生活在社會底層的人們，他們的訴求和願望經常被忽略。從我的作品中可以看到，這是我特別關注的人群。其原因在於：我曾與他們血肉相連。

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中國微信二湘的十一維空間日前發布方方回應文章：關於（6）- 關於極左。

六、關於極左

極左這兩個字，是我的日記里反覆提到的。也給許多人帶去疑惑，不理解我為什麼我要反覆提極左？對此，我也有責任把它說清楚。因為不說出它的來由，也就無法說清為什麼一些很小的事情，比方送侄女去機場以及送口罩等，也都會被放到無限大來對我個人進行攻擊；並且也無法理解，為什麼一個被困在疫區的人寫了60天日記，會引發如此之大的風波。

從小到老，我都屬於那種對政治幾無興趣的人。在很長的時間裡，我對國內有些什麼派別也不太清楚。因為職業緣故，我在微博上關注的東西，大多也是世道民情、文學藝術、自然風光以及新型建設之類。正因為對政治缺乏興緻，我從未加入任何黨派，不喜歡閱讀政治類書籍，各種政治學習我也是能逃的都逃掉了。甚至，有許多當官的機會，我亦都選擇了避開。我只想當個作家，覺得寫寫小說，這一生就很有意思了。熟悉我的人，大概都知道這就是我的理想。

2016年夏，我出版了長篇小說《軟埋》。次年春天，突然莫名地遭遇批判，就像這次一樣。一些人彷彿約好一般，群起而攻擊。那一年，我有些懵，不知道這種批判因何而起，來自何人。當時，我正好去了墨西哥和古巴，批判聲音最高的時候，我正在古巴。因為上網困難，竟全然不知。等我回到墨西哥時，看到了一些信息。同時，也有朋友告知說，批判你的人主要來自烏有之鄉網站，並給我簡略介紹了一下左派網站的情況。到那時，我才知道國內的什麼左派網站，其中一個叫“烏有之鄉”。在墨西哥期間，通過微博，我作了一個回復。回國後，我先落腳廣州，再一次就此事通過微博闡明了我的觀點。而這時，我已知道，全力批判我的人，正是那些左派網站中的極左人士，其中還有我的某個同事。有人告訴我說，我的這個同事起了主要的推動作用。甚或，引發這件事，便是來自他的個人私利。

我在2017年3月24日發了一篇微博，我寫道：

“因為一部小說《軟埋》，不知何故讓極左派人士惱怒異常，成群結隊揮刀而來。批判、斥責及辱罵充斥在我的微博留言里。大多留言，令人哭笑不得。他們大多沒看小說，或只讀了幾篇批判文章，於是想當然進行推測。對這類人，連生氣都不必。

說實話，我是改革開放的獲益者。1978年我幸運地考上了武漢大學，我的命運從此改變。我想，如果我沒考上大學，成為了中國第一批下崗工人，我會是他們中的一員嗎？因為我所工作的搬運站幾乎是中國最早解散的企業。有一天聽說我以前的領導在外擺攤賣菜，心裡着實難受了一下。社會進步，改革不合理體制，總是會傷害到一些人，這似乎是件無奈的事。而我們所需要反思的是，怎樣讓這些傷害更小更輕，甚至沒有。所以，歷史行進中的重大事件，記錄並反思，對於一個社會來說，何其重要。土改如此、反右如此、文革如此、改革開放也如此。

文學即人學。作為寫作者，我關注的是身處於各種社會事件中的人，一個個活生生的人。因為時代動蕩中的一粒灰，落在個人頭上也是一座山。尤其生活在社會底層的人們，他們的訴求和願望經常被忽略。從我的作品中可以看到，這是我特別關注的人群。其原因在於：我曾與他們血肉相連。

任何一部小說的出版，都有讀者寫讀後感。有人寫一篇兩篇，有人寫十篇八篇，這全然是他們自己的事，與作者無關。正常的批評，以與人為善的態度，對作品文本進行探討、研究，乃至尖銳批評，自然會受作者尊重，必要時或許回應。但用扣帽子打棍子大字報大批判式的低劣方式，起筆既無善意亦無誠懇的文章，何必理會？一部作品的真正完成，從來都是作者和讀者雙方的事。你不會讀書，或是讀不懂，寫作者哪裡救得了你！”

那場交鋒，時間長達半年之久。當年因為沒有公眾號，也沒有打賞，為此，那一次論戰，不必搶人眼球，更不必編出聳人聽聞的謠言來追求流量，以謀求打賞。後來，這事不了了之。沒有勝負。極左們，繼續尋找目標，到處打棍子，而我也照樣繼續寫小說，繼續發表作品。

事隔三年，也就是這一次了。

武漢遭到史無前例的封城，我應《收穫》雜誌約稿，開始對疫區的生活做記錄。2月3日，也正是武漢疫情很緊張的時期，我在日記中寫道：“只惟願我們能有記憶：記住這些不知名的人，記住這些枉死者，記住這些悲傷的日夜，記住到底是什麼原因讓他們在這個本該歡樂的春節中斷了人生。”

幾天後，有人傳給我一篇文章，這應該是我看到的第一篇對我寫日記所進行的批判，它發表於2月6日。寫作者，正是當年批判我的小說最勤奮的一個人。為批我的小說，三年前他寫下了幾乎上十篇文章。我看過其中一篇，覺得此人認知已入誤區，文筆也差，後面的就沒有再看。而今年，他再一次開始對我批判，認定我日記中所寫的“枉死者”，是誣陷醫護人員。文中甚至還用了這樣的文字：“把所有因病去世的人說成是含冤而死的‘枉死者’，藉以在自己擁躉中掀起仇恨和歇斯底里的情緒，這和香港的動亂中，躲在廢青背後的‘大台’的所作所為是一樣的，作協前主席方方想達到的目的究竟是什麼呢？”

這樣的邏輯和這類的構陷，以及這樣的惡批，是其慣用手法，這是典型的文革式文章，完全可以不睬。但是，接下來的幾天，我突然發現，當年那些批判我小說的人，幾乎全部出動。各種批判我的文章，再次充斥各大左派網站。人還是三年前的那些人，文章也還是三年前的水平和腔調。

知道前因，我繼續採取不理會態度。直到“送侄女到機場”的所謂特權事件和編造的“手機照片”所謂造謠事件，再藉助社會上“仇官仇富”的心理，刻意編排“廳級幹部”和捏造所謂“小產權別墅”等謠言，以引起更多人的關注，這場批判才逐漸升級。對我的污名化，已經到了我無法保持沉默的地步。

這就是為什麼我在日記中屢屢提到“極左”的原因。這乃是三年前對我小說批判的延續，其中帶着強烈的“私仇”。而對於極左們這種“恨”字當頭，要把社會拖入人人“以鄰為壑”的階級鬥爭泥潭之中，我個人是極其反感，也是一定要反擊的。

坦率地講，一個社會有左中右派，這再正常不過。沒有，反而不正常。至於我自己，既不是左派，也不是右派。我對“左派”和“右派”中的一些觀點，都會有贊同之處。我支持自己認為有道理的東西，卻從不站派。但我對兩派中的極端觀點，一向都持反對態度。

我的日記里，從來沒有說與我意見不同者，即是極左。那些在極左人士的微博和公眾號誘導和挑唆下，對我進行質問或叫罵的不明真相者，尤其是年輕人，他們跟極左半點關係都沒有。

記得我在自己最後的一篇日記中曾寫道：我要一次又一次地說：極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。

現在，我仍然要這樣呼喊。

重點是：

1、啟動對我進行批判的人，幾乎是當年的原班人馬。他們的文章，仍如當年一樣充滿文革式語言。為打倒我，以及對我污名化，他們甚至不擇手段，採用各種造謠及誣陷方式，這些人可謂名副其實的極左。甚至，經過三年的時間，他們中的某幾個，已經墮落成網絡流氓；

2、大量的年輕人和不明真相的讀者，與極左無關。極左是專指活躍在中國各大左派網站上，天天在那裡一廂情願地搞階級鬥爭的一群人。你在那裡嗎？如果不在，你就與我日記中提到的極左無關。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間對方方的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

中國微信二湘的十一維空間發布方方的回應文章關於（6）- 關於極左, 引發讀者評論,順錄如下 ：

• 一枚生活Pinned

感謝讀者們的深夜守候。讀者接力今天暫停一天，明日繼續。接力之38的標題是“支持方方老師，不做沉默的大多數”，是武漢城裡一位普普通通的下崗女工投的稿。 歡迎大家繼續投稿。投稿請加小編微信“mei94539”， 註明“接力”。 -小編

• 江棋生Pinned

今天，方方再提極左，將其斥之為禍國殃民式的存在，並將極左派和其他人作了清楚的切割。 那麼，我怎麼看極左呢？ 在我看來，烏有之鄉網站的郭松民等人，和刪、封、訓、關四兄弟一樣，均視對方為自家人，是一夥的。於是人們看到，四兄弟除了極偶爾敲打一下極左派，罵他們不乖之外，對其一直是呵護有加的。 郭松民等人，也可稱為自干五，即自帶乾糧的五毛。極左派的目的，是藉助公權力，置方方於死地。而每發一條誑語就拿五毛錢的五毛黨，其目的當然也一樣。看清這一點，很有必要。但細思，則無庸極恐。 為什麼？因為善良之人，已經有所作為。方方站在那裡，她的一個字，頂他們半天嚎。方方後面，在明知“老大哥”盯着的情況下，按膽量由大到小排列，有敢於寫接力文章的人；有敢於轉發方方日記和《關於》的人；有敢於寫留言的人；有敢於傳播網友留言的人…… 在不知人權為何物的年代，宋朝先賢範仲淹有千古名言：寧鳴而死，不默而生。 在人權得不到尊重和保障的年代，我們可以有：應鳴而尊，迫默則辱。 我們已經跨入全新的人類自媒體時代，不僅作家方方可以仗義執言，生活在社會底層的人，也應當、並能夠發聲了。 我在常熟，與和我曾經血肉相連的普通人在一起。他們和我談方方日記，談接力文章，談中國的四大惡人，談台灣的文痞邱毅，談決不能讓文革重演…… 我堅信，並欣喜地看到 ：善良之人越是有所作為，邪惡之事就越是難於得逞。

• 山澗之音Pinned

”羨慕那些敢留言的人”。 看到方方文章下面的這一句留言，一酸。 我留過言，而且有欣喜，有悲哀，有吶喊，有平和。 這裡，是我唯一想說什麼，就說什麼的地方。 唯一不怕的地方。 沒有微博的亂七八糟，胡言亂語，不忍直視； 沒有朋友圈的撕裂，謹慎，失落，迷茫； 只有志同道合的人，才會關注這裡，出現在這裡，互相支持，互相交流，尊重和懂得。 方方第60篇日記里，我的留言有很多點贊，我特別滿足，慶幸，那天我寫到： ”站在風口上，豬都可以飛起來。” 我這一隻站在方方日記最後一篇的豬，留言獲贊2萬+。 這屬誤打誤撞。 不信，你去看其他留言，只有更好，沒有最好。 這是一個最好的時代，只要你，做自己。 方方日記，創造了一個記錄： 沒見過一篇公號文100條留言不夠，需要開闢第二留言區；更訝異的是，第二留言區又爆滿。 這是什麼驅動？ 交給時間，歷史吧。 一騎絕塵君莫問， 萬人知是方方立。” 今天，我不管東西南北，上下左右，我要大聲留言： 我就是喜歡方方，熱愛方方。 老子要到處說。

• 呼斯楞豫錕Pinned

難為老太了。把一個“極左”的範圍、原委、經過，解釋的這麼清楚。看的我不禁有些發笑。或許是這隔代的詞彙，離我們80往後太過遙遠，覺得對此做解釋，本身就很可笑 這源於陌生因而少了一分嚴肅。但我就是方方所說與此無關的“大量年輕人”。這個說法是必須＋肯定的。因為所謂“極左”，我不但與此無關，還於此無知、無感、無所謂 但適逢相遇，不能高高掛起。我願用文中特有人味兒的一句話：文學即人學。來理解一下這個“極左” 左也好右也罷，總得先是個人，總得說人話。執筆從文，更是要寫人話辦人事兒。 心懷良善，有理有據探討批評，是人。 心懷不軌，攻擊辱罵捏造罪名，非人。 關心社會底層，有節操有擔當，對己對人都有貢獻，是為眾人抱薪之國士； 緊盯個人私利，無節操無底線，於己於人有害無益，只是鑽營苟且於人世。 也說幾句有“人味兒”的話：世界其實不大，人這一輩子，往往就是身邊那幾個。互為陪伴，互通心意；互不理解，互不往來。不論是何處境，要讓自己“活的更像一個人” 疫情還是那個疫情，肺已不是從前那個肺 極左還是那個極左，人已不是從前那些人 中國還是那個中國，但已不會再像從前了

• ikoroduPinned

作為一名普通的志願者，針對有人批評方方不去身體力行地去做志願者，而窩在家裡寫日記，我認為說這話的人並沒有領悟到志願者的精神。 無論被服務當事方是否感謝、感恩，不要求別人在事後感恩戴德，不求回報，是志願者服務的初心；不應以別人有沒有參加志願者服務來衡量別人的社會貢獻和人品的好壞，長期做志願服務的人並不具有道德優勢，從來不做志願服務的人也並不低人一等。這次疫情期間，無論是參與民間的志願服務給外地捐贈的蔬菜卸車，還是和社區工作人員一起裝卸、分發小區的生活物資，又或是成為疫苗的接種志願者，我從不認為自己做的有多了不起，也不認為什麼都沒有做的人有多不好。志願服務無需攀比，也不應該去比較。 以沒有參加志願服務，而得出方方沒有評議疫情以來某些基層工作人員的工作問題的資格和權利，不僅邏輯上說不通，而且還有對志願服務有道德綁架的荒謬。我們每個人無論何時何地，都有參加或不參加志願服務的自由，每個人根據自身條件去判斷和決定參不參與，及參與什麼樣的參與多久的志願服務。每個人在社會上都有各自的崗位，去做什麼對抗疫有貢獻不是以單一志願服務某一項具體工作來衡量。方方女士作為一名武漢本土作家，寫下我們武漢人共同苦難和記憶的武漢日記，是合適的。其他武漢作家或許也做了很多抗疫工作，可能暫時不被大眾所知，也不用去歧視他們。即便他們只是像普通市民宅在家裡，也不應收到指責。 更何況方方女士是身體有疾病的年老女士，在疫情期間出去做志願服務弊大於利，無論是對社會還是對個人。一個人的社會最大價值，在於他或她擅長的領域，而不應該勉為其難做不能及的事。

• Cécile南南

看到方方這幾天的連載，其實很難受，這是什麼環境啊，逼得一位作家，一位正常的人，要這樣分析寫日記的前因後果，心路歷程。

• Claire

因為這次罵戰我倒是看了不少方方老師的作品，軟埋、武昌城、風景、水在時間之下、萬箭穿心等等。看了她的作品後非常容易理解她為何會做這些記錄，尤其是到後來壓力越來越大，她卻偏偏要記。她的作品一直都很關注人的苦難，記錄苦難，並不是消費苦難，而是有些事情我們必須要記得，才對得起那些承受苦難的人們。 就像軟埋里所說，有人選擇忘記是為了更好地生活下去，這沒問題，但作為這個群體，也一定要有人記住。 致敬方方多保重！

• 白水

國人都知道範仲淹這一名言： 一一先天下之憂而憂，後天下之樂而樂； 其實，範公還有另一名言： 一一寧鳴而死，不默而生！

• llj

方方老師保重！支持你的人很多，希望你能感到溫暖。不要為紅眼睛阿義們吶喊了，他們不配。

• 侯瑋

極左最後的結果就是再來一次十年浩劫。中國被左派害的幾乎體無完膚，但是沒能夠吸取教訓，沒能在法律上制止極左的發生，留下了隱患。如果能夠像德國對待納粹那樣，在法律上制定出嚴懲的法律，或許還能救中國。目前，極左已經狂奔在文革的路上了。對此，我真的很悲哀。

• Lu

我贊成方方老師的觀點，社會上左、中、右都存在，才是合理的現象。而容許左、中、右各種聲音的存在，也很重要。與不同的觀點爭辯，很正常，但，據理力爭，前提是“據理”——擺事實、講道理，而不是為了打倒去打倒，這樣，社會才不會倒退。

• 張勇lifeofgame888

方方和她的日記是一種社會現象。對方方和方方日記的態度，檢驗着一個人的認知水平和道德水平，檢驗着一個社會的寬容度和文明程度，檢驗着一個國家的良知和未來。

張勇lifeofgame888

【極左】所謂極左，就是把左派的思路推向極端，突破“自由的底限”。為獲得無差別的公正，而取消絕大部分的自由，為取消絕大部分的自由，必須建立一個無比強大的國家機器，將人民的一切活動處於國家的控制之下。極左的目的是為獲得經濟上無差別的公正，但由於每個人能力、背景各不相同，要壓制每個人的個性尋求公正，就必須實行極權。這樣儘管每個人在經濟上基本平等，但極權會造成權力的不平等。位高權重的，呼風喚雨，無所不為。地位卑賤的，連性命都無法保障。在權力傾軋中被淘汰下來的，往往境遇悲慘。這些大夥都很熟，我們曾經在這種制度下生存了很長時間。極左稱為毛派，已經失去了實際的政治權力，轉移到網上成為另一類反對派。不少極左派系轉型成為民族主義派系，他們的轉型是為了逃避面對國內現實問題。罵日本罵美國，多容易呀，多安全呀，也不需要什麼判斷力。

• Bobo

那些左派網絡流氓總是綁架民意，用少數的年輕人代表整個90，00後。但他們代表不了我和我身邊的很多人，私以為階級鬥爭不適合當下的社會，應該繼續堅持改革開放，空談誤國，實幹興邦!

• 有鳳來儀

有人太留戀文革了，揮舞着極左的大棒子，容不得一點不同的聲音。他們都是無癥狀恐染者，一遇到合適的機會，便瘋狂作惡。豈能讓歷史的車輪再倒回50年前？ 支持方方！

• 佬波

除了看方方老師的文字外，就是認真看每一個留言，每一次都禁不住眼睛裡的淚水。這群支持者都是多麼可愛的一群人啊，文明有禮，心智成熟又善良。我只有用詩歌來表達自己的一份真誠和敬意。 《突然有一天，無處遁形》 佬波/作者 突然有一天 呼吸變得小心 盡量讓自己長出根須 紮進土裡 看風雲纏繞山脊 看河水載着發黃的楓葉奔流 而我的身子已布滿苔癬 頭顱結出稻穀 突然有一天 當我讀通了一本書 合上書頁 就關閉了一場愛恨情仇 天空留下一小片蔚藍 當我穿梭於行色匆匆的人流 一個個毛孔畢露的面孔 撒旦就讓我徹夜難眠 突然有一天 我看見了維納斯 她一絲不掛 佇立在海的那一邊

• 吟詩作賦

庚子冬春疫滿城，楚地無人敢發聲 良醫吹哨被訓誡，酷吏甩鍋卻橫行 百姓凄凄誰人解，萬家憤憤何處鳴 何人可接董狐筆，何人可承太史心 六旬方方擔道義，兩月日日記實情 一個公號萬人等，六維空間幾度升 封城初始人惶惶，口罩難求價翻番 中央召有三軍援，湖北卻無一將擔 ”我老婆呢”少四字，“假的假的”真難看 謊言不思錯措錯，真相總遭瞞瞞瞞 罪魁豈止菜書記，黑鍋何須甩攻安 讀者感言三冬暖，左棍誣語六月寒 秉筆當下不隱惡，直書現實免感恩 六十一處贊抗疫，二十七處見批評 追責何嘗為自己，求真豈是害眾生 拳拳一片赤子心，朗朗日記照汗青 熊虎摯鳥孤身行，牛羊螻蟻總成群 前呼後擁何所懼？一夫當關正氣凜

• 河之南

方方加油！！！好在歷史是人民寫的！！！

• 剛哥

為方方先生點贊！不用去理會這些極左分子的醜惡嘴臉，他們唯一會的就是，造謠、污衊、罵人，所以有精力繼續您的寫作，我們支持您！

• 天馬行空

“中國歷來的文壇上，常見的是誣陷，造謠，恐嚇，辱罵，翻一翻大部的歷史，就往往可以遇見這樣的文章，直到現在，還在應用，而且更加厲害。” ——魯迅《辱罵和恐嚇決不是戰鬥》一九三二年 方方老師多保重 我們和您在一起

• 過客2019

我也曾長期瀏覽過烏有之鄉，我是方方日記堅定的支持者！

• 老馬

批判方方的極左派文章像級了文革的語音，可怕可怖的語言，

• 安然以待

前言讓我再次淚崩。方方老師的作品一直表達的這個主旨。我見過失學兒童茫然的眼睛，見過孤寡老人寒風中撿礦泉水瓶的手，見過看不起病在家等死的病人，見過因得罪權貴家破人亡的慘烈，更了解這次疫情給無數家庭帶來的災難。太多太多，我承認我是ZHENG治的幼稚者，也深知，總有一些犧牲必須付出。那麼，允許他們哭一下，發一下牢騷，罵幾句娘，又能如何？允許他們為枉死者討個公道不應該嗎？你不敢說，我不敢說，方方說了，就要被如此攻擊嗎？極左的存在，是滅絕人性的存在，從張志新，林昭，遇羅克等等，到現在的撕裂，對方方的各種惡毒攻擊。如果可以，我們能不能先關注一下人性，不求感同身受，有一點點悲憫就行。時代的一粒灰，也許有一天就落在攻擊方方的人頭上，你如何自處？

• 唐興良

極左不僅存在，而且是禍國殃民式的存在！ 能不能逃過此劫？要看這個m族的運氣了。

• 大頭仔

支持方方老師，第一時間轉發朋友圈。

• nt

只想向方方先生獻一束最美的鮮花💐再給您一個大大的擁抱

• 樂爸

前天偶爾又聽到了那首北京歡迎你，繼而想起08年奧運會和10年世博會，恍若隔世，那個開放懷抱等你的中國還在嗎？十年的時間，都不夠一代人。中國人沒有變，美國人也沒有變，為何突然就成了仇人？小時候就天天喊美帝蘇修，喊資本主義一天天垮下去，反正並沒有喊倒任何敵人，自己的日子反而越來越凄惶，及至改革開放了，與世界人民做朋友了，日子才好過，中國才富強，這不是顯而易見的事情嗎？互相攻擊搞對立搞仇視，真的有人可以得益嗎？

• 安心

第一次聽說那個網站，奇葩的網站 奇葩的人 說的奇葩的話更奇葩的是不會被刪帖

安心

反正勞資到處說

安心

那美好的仗陪着方方老師打過，對得起來過人世間

• 蘇 波

非常慚愧，不敢在朋友圈轉發方方老師的文章，只能每個凌晨等待新的文章，請原諒我的膽小

• 向明

方方日記摘抄（3月1日）：傷心的事，依然會隨着時間走來。災難已讓我們傷心得太多。而今人們的淚點也很低。同事給我看一個視頻，是她所在小區的。一個老百姓在向社區幹部表達謝意，男性的社區幹部淚水漣漣。有人在下面議論說：武漢人這一個月流了幾十年的淚。這是一句大實話。那些眼淚，不僅僅是悲傷，它是五味雜陳、百感交集的眼淚。一定要讓流着這樣眼淚的人去高歌猛進，去意氣風發，去向全世界宣告，我們是最大贏家，這也不太可能。因為我們的眼淚還沒有流完。

• 江海寄餘生

屈席避聞文字獄，著書只為稻粱謀。心事浩茫連廣宇，於無聲處聽驚雷……

• 豆豆大

挺方方老師的，無需過多言語，因為道義相投。對於反對她的，我引用柴進採訪律師郝勁松時，郝勁松說的一句話:“我想要憲法里說的那個世界。”——讀讀《憲法》吧，難道你們不想要那樣的世界嗎？

• 隨言

所謂的左或是右，說白了就是個政治屬性詞彙。作為百姓的我們無非只是想安靜平淡的活一輩子而已，一個不能評價議論政治的小民，為什麼一定要必須站隊呢？做一個不違法，依規交稅的納稅人不行嗎。這次疫情的發生，分清了人性的善惡，有人為我們發聲，更有不分善惡之人污言攻擊。這是民族的悲哀！有時在想，小民看明白了卻又無力改變。活的憋屈

• susu

什麼時候能就事論事，讓一件事情成為它自己，學問就是學問，文學就是文學，政治就是政治；與此同時，讓每個人成為他自己，大寫的自己，大寫的人。長路漫漫，但已有人在路上。致敬方方。

• 陳志武 ^雅各

看着多日的解釋，不禁悲從中來

• A&G髮型創作室

起風了， 越來越冷

• 李~和中醫館

向方方老師致敬您對極左的描述由於眾所周知的原因也只是點到為止而不能明示深挖。經歷過文割洗腦的人依然很多難以翻然醒悟。 把知道的真相告訴大家， 是一種正義； 把明白的常識告訴大家， 是一種責任； 把目睹的罪惡告訴大家， 是一種良知； 把了解的內幕告訴大家， 是一種道德； 把聽到的謊言告訴大家， 是一種博愛； 把親歷的苦難告訴大家， 是一種告誡； 把追求的真理告訴大家， 是一種信仰…… 請善待那些為社會進步發聲的人 節自《野陽》公眾號 https://mp.weixin.qq.com/s/qbaHwtVl5TtTs4XijeAcZg

• 村長

小人物的極左其實沒什麼大不了，關鍵是誰在慫恿放大他們的聲音？誰在抑制刪除批評極左的聲音？

• 良子君

“坦率地講，一個社會有左中右派，這再正常不過。沒有，反而不正常。至於我自己，既不是左派，也不是右派。我對“左派”和“右派”中的一些觀點，都會有贊同之處。我支持自己認為有道理的東西，卻從不站派。但我對兩派中的極端觀點，一向都持反對態度。” 非常贊同方方老師的這種態度，相信她是這樣說也是這樣做的。夫復何言？

• 翁勤學

用真摯寫真情，筆下儘是悲憫和良心。何罪之有？

• Jerry

方方最大的困局就在於，她筆下的那些人大多數都是無法發聲的，或沒有時間發聲、或沒有能力發聲、或沒有命發聲；他們大多數都是是最底層的被主流選擇性遺忘的人、被生活壓的喘不過氣的人、或者已經是死了的人。也正因為如此，方方註定只能站在主流輿論的對立面。但有些事總得有人做，不是嗎？

• 魑魅魍魎

支持方方拿起法律的武器，把造謠的宵小審判在法庭只上，以證我依法治國之效能！！！

• 葉菜農

反對方方的人裡面，不是全部，也有相當一部分老極左和新生的極左，這是客觀存在。一些人想極力迴避，一些人非常氣憤說他們極左，但從他們說出的話、思想觀念、核心價值觀看，給戴上極左帽子或或給貼上標籤，恰如其分，一點都不冤枉。 我在浙江金華聲援方方老師，祝安康，祝日記出版順利，並希望能找到一家不怕事的出版社儘快出中文版。

• 熱熱羊

從反方方的言論看，現在土壤適合極左生長。

• 牛牛

張志新和林昭的遭遇，就是極左帶來的危害，但願國家永遠不要再發生那樣子的悲劇。

• 胡華珍

每天等到轉鍾一點多，拜讀方方老師的日記和方方老師的接力文章，這些日記和接力文章都是真實的寫照，深愛讀者喜歡。 致敬方方老師！支持方方老師！

• 致良知

方方老師，真人，真語，真性情。心底無私天地寬，保重好自己的身體。期待您的新作。

• 文竹

對於《軟埋》我真的是含淚讀完的，非常喜歡，並且推薦給我的好友們，雖然我不是土改的親歷者，但是在我們那個小縣城裡，我母親的家是第一家被土改的，我母親說，家裡幾乎被洗劫一空，就連一個腌菜缸都把菜撈出來“土”走了，兩院房子也被沒收，姥姥姥爺以及父母長姐，住在我母親的表姐家的馬圈裡。那個時候，誰會告訴你怎麼過日子？後來的日子還是過來了，我們仇恨誰？又會埋怨誰？再後來，長姐和兩個哥哥因為家庭成分上學工作都有影響，雖然這樣，我們依然過上了好日子。我想說的是，誰會給我們的父輩們曾經受過的傷害買單？發幾句牢騷怎麼就分成左右派系呢？難道我們真的不懂得感恩嗎？

• 目標

當代中國幾十年的歷史上，一些錯誤的決定幾乎都是極左造成的，對此鄧小平同志在92南巡時有深刻的闡述： “左”帶有革命的色彩，好像越“左”越革命。“左”的東西在我們黨的歷史上可怕呀！一個好好的東西，一下子被他搞掉了。右可以葬送社會主義，“左”也可以葬送社會主義。中國要警惕右，但主要是防止“左”。

• 高鵬

我贊同文章《此間有口方方的鍋——方方日記論爭述評》中對於“極左”派的論述： 。。。 6、政治掛帥派 該派就是方方說的極左派，倒方的急先鋒。代表人物有烏有之鄉的郭松民（有《方方女士的圖窮匕見》等多篇文章）、民族大學的張宏良（《應主要分析方方現象的階級土壤》）、察網的齊建華以及北大哲學博士自居的王誠等。他們的切入點就是階級分析，拉升政治高度，上綱上線（“反共的階級敵人”“反華的漢奸”），輔以造謠生事，將方方打造成既腐敗，又反黨、反社會、反人民的公敵。冀藉助公權力，置方方於死地而後快。王誠更直接“建議”國家機關以顛覆國家政權罪追究方方的刑事責任。 對於極左派確實沒有什麼好評價的，因為不管歷史的車輪如何向前，他們永遠活在階級鬥爭的夢囈里。誠如葉大鷹所言，他們有的只是他們心中的那些“政治原則”，見獵心喜，一有機會就會跳將出來咬人的。方方只是一個符號，任何人在那個位置，他們都會撲上去的。 烏有之鄉是一群什麼人，大家都不陌生，有多少人贊同，大家心裡有數。但這並不妨礙他們追求理想。就覺得他們只說不練，還是一群懦夫。為什麼不學學以色列人搞出個基布茲公社來呢？人家可是真的實踐馬克思的共產主義理想，並卓有成效。 。。。基布茲的人只默默堅守自己的理想，從不去攻擊不認同他們理想的人。如果烏有之鄉的人不是空洞說教四處咬人，而是言行一致，哪怕只是實踐一個村莊，也肯定會得到很多人的尊重。 。。。

• Annie

當極左勢力向方方老師瘋狂進攻的時候，我只能希望通過我自身的微薄努力，將來自方方老師的真正理性的聲音傳達出去，方方老師加油，我們與你同在

• 鬥魚

寫六十篇日記，然後再寫六十篇關於日記的說明，這風景，在某國也算是神奇的存在。不過方方的勇氣和堅持讓人欽佩，我將為您的每一篇文字點下每一個贊！

• 老安

對於文章有意見可以提出來討論，但不能涉及人身攻擊。簡單地說，惡意中傷作者，上綱上線，這就是文革：再行文革之風，或推崇文革，以言代法，這就是極左。

• 韓誦生涯規畫

極左們永遠把大棒高舉，對着異己，從來不對着自己。他們的惡劣行徑從來不會遭遇404，說明背後的支持者根深蒂固，細思極恐。越是這樣，越需要支持方方，因為這也是支持我們自己。如果方方倒了，接下來就是我們每一個人。致敬鄧公，致敬方方！

• 理想照耀現實-Mary

縱觀方方老師日記後發生的一系列惡罵，現在想想不是一件壞事。仔細看那些人已經黔驢技窮。站在日記一邊的到底是“人”多啊！

• Su

我是通過這次疫情才懂得一點左和右，說實話選擇國外生活是因為覺得可以不用特意去做無謂的人際關係。人生說長那是要從懵懂到最後的無欲，所以真正的這幾十年幹嘛不簡單的選擇自己喜歡的方式來度過。任何親人的離去對於家人都是痛，痛苦和幸福沒有階層，不分膚色，不分國家。當看到網上流傳的各種封鎖武漢的圖片和文章時，我憤怒😡因為作為我生活的周圍環境一定很少或者人們不會這樣去做。武漢人民和任何地方的人一樣，有權利選擇他們喜歡的城市和環境去生活，為什麼不換位思考一下，假如你遇到這樣情況的時候，面對這樣的環境下你會有什麼樣的感受。能不能在保護好自己的前提下幫他們一點點🤏……我看到很多武漢的年輕人站出來了，記得在油管上我看到一個車隊志願者的發起人，最後的時候他哭了，他說他不希望再有人參與進來，他說因為都是自願的沒有保險沒有錢，萬一又被傳染的他內心那種自責和擔心讓我頓時淚流滿面……有時候面對一些事情，我們真的不需要那麼高的口號，那麼光輝的形象，我們只想簡單平靜而又充實的過好自己的人生而已……

• 鄭一

不幸與烏有的極左人士有過一次交鋒，此公也是武漢人，以某宋代太監作網名。在網上煽風點火拉大旗作虎皮忽悠一眾吃瓜群眾以為他很有“背景”，跟着他黨同伐異。單純網上碰瓷也就罷了，他還幾次三番邀人現實生活里約架。有次約了一個高中生，見了面居然還搞碰瓷那一套，當面就給對方跪倒在地大呼小叫報警抓人...好在有攝像頭和手機還網友清白。後來才知道此公年近四十一事無成尚在家裡蹲靠父母接濟。不由得心生憐憫，何必把大好時間浪費在和這種可憐人的口舌之爭中呢…高調碰瓷、私下結黨、莫須有地舉報...一切習慣用這些手段“鬥爭”的網友，就可以定性為極左或極右。請網友們擦亮眼睛自行分辨。

• 陳文達

“說實話，我是改革開放的獲益者”。這話多麼懦弱。人類本應那樣坦然與文明相待，改革開放只不過是稍稍回歸正常社會軌跡而已，何談獲益？

• 劉彧

我每天必轉方方日記，不懼表達自己的觀點。因為我要讓年輕人在這場論戰中帶着疑惑與好奇去尋找文革歷史慘劇觀看，從而反思為什麼七零之前的爺爺奶奶叔叔阿姨輩如此警惕極左。我發現一個現象，偏左邊的年齡大的文化層次多數較低，至少書讀的不多，也不愛讀書，思維固化。還有就是90、00後占的比例不小，其中不少學生。我們都有過熱血沸騰的歲月，他們是被蜜水泡大的一代，沒有經歷過苦難，極易被極左中的野心家打着“愛國”旗號煽動民粹情緒，這些野心家是在改革中利益受損的群體，總想回到那個年代，回到“烏托邦”式的幻想歲月。 我想說的是，不僅極左是禍國殃民式的存在，極右也是。任何極端思潮都會搞亂中國，毀掉改革開放的成果。人民的最大利益就是過上好日子，生活水平不下降。為此，中央很多政策都很好，例如扶貧攻堅。而叫囂道德審判的極左就是在破壞法治底線，違背人民的利益。

• 夢鄉

【方方老師要敢於拿起法律武器】“把所有因病去世的人說成是含冤而死的‘枉死者’，藉以在自己擁躉中掀起仇恨和歇斯底里的情緒，這和香港的動亂中，躲在廢青背後的‘大台’的所作所為是一樣的，作協前主席方方想達到的目的究竟是什麼呢？”——這段話已經構成誹謗誣陷，完全可以向法院起訴他侵犯名譽權。極左份子以言行挑戰法律，那就讓他們懂得網絡不是法外之地。

• 無量清淨平等覺

感謝烏有之鄉極左派，把方方的《軟埋》推上世界名著，我才有幸讀到，不然的話我不會讀軟埋，也不知道有一個叫方方的有良知的人！

• HIROKIMI

網絡中，時有批評方方老師的文章，我看了兩篇。感覺他們就是罔顧事實、無中生有，而且口出不遜。感到言行卑劣，再也不喜歡看了。方方老師的作品，都是描寫普通百姓生活，看着接地氣。所以我們喜歡讀她的文章和小說。

• 姜家姑娘

我是聽障殘疾人，我越來越喜歡方方老師的文筆，每晚都在等。我的處境和方方老師有點類似，也是極左派的人在背後搞我，攻擊我……

• 心旅天涯-深圳-攝影指導

贊同這樣有理有據的據理力爭。不用亂棍打一片。也贊同有針對性一一闡述。不管對方看與不看，看得懂與不懂，看得進與不進。都沒關係。總有人能看得懂，總有記錄在。這塊陣地不能就這樣拱手讓給那些混餚視聽的極端分子。也讓很多不明就裡的青年人，多年之後再看。或許會明白。

• 天行健

為什麼極左人士對方方進行人身攻擊的文章不刪，而記錄武漢老百姓真實生活的方方日記經常被刪，刪除文章的標準是什麼🤔？？？

• 不輕易用感嘆號

蕙心紈質，懷瑾握瑜，形端表正，至善致遠！

• fisher

原來三年前2016年出版《軟埋》一書時，這樣的類似攻擊就已經發生過了…… 相信他們的背後肯定有利益關係驅使着，這才是最疑惑（是哪只手）最可怕的（這樣被放任）……

• 開心麻花

邪惡之所以得逞，因為善良之人無所作為-柏克

• 楊牧

第一次知道方方，是看了她的《大篷車》。那是八十年代初，武漢的城市交通遠非現在發達，大家每天上下班都要如沙丁魚般地擠在公交車裡，即便這樣，還是滿足不了乘車需求。所以有些單位就派出卡車，每天上午、傍晚負責接送。為了防雨，卡車蒙上了厚厚的帆布。方方的《大篷車》就是描寫的這段生活。屈指算了，那時方方大姐應該剛剛大學畢業或尚未畢業，或許這也是她初涉文壇的處女作吧。由此可見，從一開始創作，方方的筆觸就是關注普通百姓的，誠如她在最後一則日記中寫道的那樣。 幾十年過去了，《大篷車》的細節雖然已不記得了，但《大篷車》、還有作者方方這個名字卻深深地印在我的腦海里，因為那裡有我的青春，有放飛的夢想，有無數個辛苦並快樂的日子。曾經，我擠在“大篷車”里，把自己象一塊海綿一樣，在一群質樸、熱情、善良的人們中，學習着人生的功課。 感謝方方大姐。方方大姐始終和廣大百姓在一起。所信的道，你守住了。

• 完美生活

“為什麼我的眼裡常含淚水，因為我對這土地愛得深沉。”——那些踐踏人性、嗜血好鬥、對弱小和無辜受害的同類毫無良善悲憫之心、毫無物傷其類之情的人，永遠也無法理解和體會這是一種什麼樣的感情！ 致敬方方老師，致敬所有堅硬的骨頭和乾淨的靈魂！

• 老頭

其實不用去理會司馬南一路的貨色，別看他們貌似公允地侃侃而談，實質是先認定方方日記為“賣國”，然後一臉正義地跟你聊賣國怎麼不好怎麼可恥，可是他們就是避談日記哪裡賣國了，怎麼賣國了。你說這可笑不可笑？所以，司馬南之流像不像那個時代的姚文元？

• 墨痕小樓

羨慕這些敢留言的人

Author

應鳴而尊，迫默則辱。 -小編

• M2༄

80後、90後在這次病毒危機中表現出來的純良和正義，令人刮目相看！一直以來社會上普遍認為他們是不堪大用的一代人，但事實證明他們是有擔當的、是有能力擔當的。 正當這些老一輩眼中的嬌嬌寶寶們被自己突如其來的成熟而感動得熱淚盈眶的時候，突然聽到有人說有個“過時的名不見經傳的老太太”每天寫日記記錄負能量，居然對他們的捨己為人“視而不見”，這還得了？！做了這麼多該得表揚的事竟然不讓我們叉會兒腰？！還要罵我們是什麼極左？——感覺被冤枉的他們於是怒了，憤怒中顯出了猙獰和無賴。 他們的易挑撥易怒，又讓人擔憂了。這擔憂也許是多餘的，但方方老師還是要堅持發聲撥亂反正，想要給這些被我們捧在手心裡長大的孩子們展示理智也是有力量的。與其說是辯解，不如說是言傳身教。 這世界歸根結底是他們的，成長中的他們。希望他們不要淡忘熱情，還能理性思考，為他們的後人實現良法之治。

• 渝虎

方方先生批判極左一群，不點名批判極左個人(已結私怨者)，無意批評盲從者。這是在拯救極左一群，讓其改過自新;也是在提醒盲從者，該認清極左思潮，動腦分析，觀客說理，對事不對人，開展正常的批評和爭鳴。雖然方方先生持中立態度，不站左，也下站右，不願當左派，也不想當右派，算是溫和的中立者。我態度鮮明:支持方方，支持說真話的方方，支持寫武漢封城日記的方方，支持不遺餘力聲辯寫作動機暨起因的方方。致敬方方！

• 桐彤(王璧君)

我們最可悲之處莫過於自己的歷史真相了解幾分？我一直好奇二戰期間國統區解放區敵占區的人們是怎樣生活，普通人來往於這三個區域交通和貨幣又是怎樣運行的？又是一場百年不遇災難，希望讀到更多普通人的生活記錄。10.00封城，火車站飛機場輪船那一刻都是怎樣的情形？

• 青雲

如此平和的說明情況，可見方方的襟懷坦蕩，可見方方的大家氣質，可見方方的剛正不阿！ 方方的情況說明，非常必要， 但對於叫不醒的人，就隨意吧！ 我相信，歷史將會做出最公正的判決。 方方，我們永遠支持你，保重！

• 老玄

有一首網絡歌曲“無法承受之重”，表達着對網絡語言暴力的哀求與無奈，或許正是方方此刻所處的心境。 方方其實也就是一個擅長形象思維的作家，日記也就信筆寫出，沒有多少哲理的思考，真要與人爭辨，只會敗下陣來。處於這戰狼式網絡暴力的旋渦之中，有如太陽的黑洞，只會被吞沒。

• 老曲

大字報式的文章一個明顯特點，就是對人的惡意中傷，扣大帽子，意欲置對方於死地。如果任由那些極左網站不斷製造陰謀文章，像病毒般地感染社會，傷害好人，說明有關監管部門沒有盡到維護社會安定的責任。相關法律也應修訂完善，不能說大字報形式違法，同樣的內容換成小字報或網絡版就合法。

• 殘酷1972

對此番發起攻擊的極左，方方老師還停留在三年前的認知，委實大意了。倘仍是打打嘴仗、打打筆仗，也不過在文人圈子裡翻騰，掀不起多大的風浪，但戰況愈演愈烈，已然從網絡發展到現實，就需要冷靜下來，不能一味對抗了。 發表這個《關於》系列，便是上策。 它似一份答辯狀，平實，沉穩，有理有據，有禮有節。其蘊涵的價值在於，既然洶湧而來的是“網絡審判”，那麼，作為“被告”一方行使辯護的權利，總不能被剝奪吧？而被告顯然還有保留反訴的權利。 更重要的是，那些叫囂者沒有資格進行審判，否則“既當運動員又當裁判員”，其行為便無正當性可言，他們充其量算是“原告”一方，而方方提交答辯狀的行為，表現為退出對抗，並將其導入對話（或者說對質，即質證）的軌道，從而使得雙方自動喪失了給對方定論的權力。無論是誰，要行使這個權力，必備的要求是客觀、理性和公平，必備的資質是公信力。 “互聯網不是法外之地”，作為受國家法律保護的公民，方方應當保持足夠的信心和耐心。現在，法律暫時缺席，評判需講道義。

• Dun Liu

堅持極端民族主義的人士其實應該被歸到極右。只是在中國的特殊語境下，愛國者=革命者=左派。於是他們莫名其妙的變成了極左。

• Zootopia

極左們追求的是外表毫無瑕疵的光輝形象，喜歡的是敵人一天天爛下去，風景這邊獨好；懷念的是吃大鍋飯年代，大家都一樣；踐行的是凡事敵人支持的我們就反對，敵人反對的我們就支持。對於敵人，要批倒批臭，踏上億萬隻腳，讓他永世不得翻身。最喜歡給異己者扣的帽子就是叛徒、漢奸、賣國賊。

• 隆盛和

我們的大多數時間生活在不是白既是黑的年代，幼年時文革，知道最多的：階級鬥爭為綱，不是朋友就一定是敵人，倒至現在的認知有極大障礙，總是偏激，沒有一顆平靜的心，搞得最基本的家庭也緊張.激烈，。身、心不安。而有的人還想念那樣的生活，真是奇了、怪了，其實我們的生活是可以過得更好的！

• 溫迎春

一直都在陪伴着方方。期待日記早日出版，必須收藏。留給子孫後代

• 水拍天涯

"關於"幫助分清惡毒的極左分子和不明是非的起鬨者，至關重要。

• 活着

方方的日記及其引發的系列爭論，使我了解到了當今中國社會思潮變遷的一個真實面向。文學即人學，這是多麼底線卻又是多麼艱難的文學理念。我們的這個時代的每一個人，如果能多一些從“人”的角度、從“本心”的角度、從“童心”的角度來看待自己和他人，又何至於因一份小小的“日記”而導致如此大的反對？讓我們回到“人是人的最高本質”（馬克思《<黑格爾法哲學批判>導言》，《馬克思恩格斯選集》第一卷，2012年中文版，第10、16頁。）這個理念上來吧......

• リカ

感覺無腦批判方方老師的更多是極右，即民粹主義者...

• 吃素的蚊子

一、寫的真好！ 二、不敢轉發！不敢轉發！不敢轉發！ 三、心裡從來沒有這樣壓抑過！

• 楓林晚

縱觀中國歷史，國民的暴戾之氣始終存在，加上目前中國的財富階層距離加大，仇富仇官更為嚴重，這裡民族的劣根性，正如柏楊先生當年的巜醜陋的中國人》中的刻寫，我是中國人，也是這個民族的一分子，希望中國強大，民族優秀，國民高素質，但這一切都必須建立在國家富強，人民富有的基礎之上，所以方方女士目前所面臨的網絡暴力，是社會的陣痛，是文化的陣痛，我希望這一切都會結束，少些意識形態的糾葛，建設強大的國家，讓自己富起來，多讀書善讀書讓自己的精神世界富起來，讓自己的內心強大起來，有我們自己的自信，我們這個民族將是世界上最優秀的民族，國民素質是世界上最高。 雲淡風輕，歲月靜好………

• 白塔

“常言說知識就是力量，殊不知愚昧也是力量。知識去慢慢建造，愚昧來頃刻毀滅。知識的力量在於真，在於謹慎，在於辨別，在於分開或然和必然；愚昧則是一個亂衝亂撞的瞎眼巨人，玩弄文明的基石於股掌，恣意而為，把歡樂之所埋葬於深淵。” 一一喬治·艾略特

• 大樹

方方老師，在這個時候一定要堅定。邪不壓正，我們絕不能把世界拱手讓給我們討厭的人。溫和說理，讓國人通過這場爭論學會合理地思考，善莫大焉。我已經決定了，哪怕丟飯碗，我也力挺方方日記。我憑自己的眼睛，能看出這絕不是一個壞文本，不問認同的人數多寡，我堅持自己的判斷不動搖。日記絕對是有重大價值的，這麼清楚明白的事情能把弄混亂，我絕不忍受。壞人們聯合起來時，好人也一定聯合起來，不讓好人受委屈。方方老師加油，我也寫了好多公眾號文章支持你，為你辯護呢。我們不怕，笑看風雲，真理恆在。

• 大道至鑒

方方老師非常敬佩您在疫情封城期間用真誠良知為底層百姓發聲！但不贊您關於左的一些觀點，也許您這點有誤區。第一，將烏有之鄉用其反對者所稱極左網站不妥。第二，改革開放後，大批企業包括國企職工下崗，是社會進步，改革不合理體制，值得商榷。第三，扣帽子打棍子的大批判是低劣方式，大字報的批評是低劣方式欠妥。第四，對批評你小說的人用你不會讀書或是讀不懂，寫作者那裡救得你，覺得有些傲氣，不夠平和。 贊同您文中"一個社會有左中右派再正常不過了"之觀點，文中最後一段表述，你從不站派，可我看過幾乎全部攻擊日記的文章，有許多確是"左派人士"指責的五毛黨所為，而你有關日記的文章，只講極左，沒有一點指責五毛黨之類的極右，事實上您己經站派了。以上僅考參考完善。

• 漢江醉翁

我認為左派，是相對於右派而言的派別。怎麼理解左派呢？他們的世界觀是，站在大多數人民的一邊，體察那些具體到個人的喜怒哀樂。真心為大多數人民服務，因此得到大多數人民的愛戴。他們應該是左派！然而右派恰好是反對左派這種世界觀，自私自利。只為自己，只為自己的小集團服務，他們算作右派。只要有人群，就有左中右，這是社會發展的必然。無法避免的社會現象！可恨的是，有些人，有些小團體，明明想着自己的私利，做着右派的勾當，偏偏把自己扮成左派，喊着‘’激動人心‘’的口號，說著光冕堂皇的套話，打着惡毒至極的棍子。好一派左派的架子？錯！錯！錯！這些人才是方方老師說的極左！也是我認為的極左！（請注意，極左不是左得很厲害，而是假冒偽劣的左派！）