特朗普參觀口罩廠：“不會像某些國家生產沒用口罩”

美國總統特朗普周二飛往亞利桑那州參觀一間口罩生產廠。特朗普並在推特發文稱：“美國經濟重啟令人振奮”。此前特朗普表示， 將公布新冠病毒源頭的詳細報告，“證明新冠病毒來自武漢病毒研究所”。美國的新冠病毒死亡已接近7萬例。另外，澳大利亞總理寫信給二十國要求評估新冠病毒源頭。

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法新社消息，這是數周以來，特朗普首此離開白宮出訪。特朗普在亞利桑那州參觀一間口罩生產廠。特朗普行前表示，“他們生產的口罩很好”。他們（美國的工廠）不會生產沒有用的口罩，像一些人從某些國家那裡得到的那些口罩”。特朗普在被問到是否會佩戴口罩時說，“如果這是口罩廠生產的，我會戴上的”。

此前，特朗普表示，將會公布新冠病毒源頭的詳細報告，證明新冠病毒是來自武漢病毒研究所。特朗普在白宮向記者表示，一段時間後會有決定性的報告，但他沒有說明詳情以及何時公布。 特朗普並否認聯邦政府有報告預測，到下個月，美國每天將有三千人死於新冠肺炎，他指有關的報道不正確。關於中美兩國關係再度緊張，特朗普表示，沒有考慮要與中國有任何軍事衝突。

中國一直否認美國的指控。世界衛生組織也表示，沒有收到美國的證據，重申世衛認為新冠病毒源於自然界。

美國國務卿蓬佩奧此前也宣稱，有很多證據證明病毒源自實驗室。

另據報道，繼美國後，歐盟和澳大利亞都就新冠狀病毒源頭問題向中國施壓。 報道稱，澳洲總理莫里森說，已寫信給二十國集團，要求評估新冠肺炎病毒的源頭以及有關政府處理疫情的方法，並會與美國在調查上合作，不排除是任何源頭。但莫理森仍然相信，病毒是源自武漢實驗室。

另有歐盟工業專員布雷頓接受法國傳媒訪問時，被問到會否輕信中國，他表示與中國打交道時歐盟絕對不會表現“無知”。

另據路透社消息，英國周一表示，中國需要回答有關其分享的新型冠狀病毒疫情信息的問題，但拒絕就美國為首的一個情報聯盟指責北京掩蓋事實真相的報告發表評論。 英國首相約翰遜的發言人表示，“很明顯，關於病毒的起源和傳播，還有一些問題需要回答，尤其是為了確保我們能更好地為未來的全球大流行作準備。”

《澳大利亞電訊報》報導了美國為首的“五眼”(Five Eyes)情報聯盟在一份15頁的研究檔案中表示，中國蓄意壓制或銷毀了新冠病毒疫情的證據，“破壞了國際透明度”，導致數萬人喪生。

英國國防大臣華萊士表示:“中國需要對它所了解的情況保持開放和透明，它的不足之處，和成功之處。”他補充說，進行事後調查的時間是在疫情結束之後。

路透社援引一位西方情報人士表示，現在人們普遍認為，中國沒有做到完全透明。