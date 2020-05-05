疫情：中國鄰居為何防疫成功？病毒為何不能削弱美國？

發端於武漢的疫情更加凸顯國際格局受到中國崛起的衝擊。亞洲和歐美都在衝擊中經受考驗。武漢實驗室繼續是外界關注焦點。美國《時代雜誌》主編和美國CNN人氣時評節目主持人法里德·紮卡利亞（Tareed Zakaria）在法國《觀點》周刊（5月3日）的訪談中談他的看法。

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中國鄰居防疫較成功的原因

觀點周刊：事實上，香港，新加坡，台灣，日本，所有這些中國的鄰居對這次疫情大流行的反應截然不同。您如何分析這一事實？

他們的優勢首先是可以近距離觀察中國發生的事情。但他們還有另一個優勢，那就是他們大多數享有民主制度，或者其政府（香港和新加坡）擁有某些應對危機的靈活性和響應能力。與中國不同，壞消息沒有被扼殺。另外，他們曾經歷過薩斯，所以有所準備，對這次疫情反應非常迅速。其中只有日本當年受薩斯危害最小，所以在這些政府中應對最差。

亞洲的怨恨

觀點周刊：許多人認為，大疫流行或給中國提供一個加強領導（世界）的機會。但我們卻看到相反的事情，在亞洲，對中國的怨恨和憤怒正在增加，就像在泰國或馬來西亞？

紮卡利亞：中國對外影響力將繼續發展。所有這些政府，無論他們對中國的感受如何，都必須與北京談判。中國在亞洲不受歡迎，這是事實。但是，各國將不得不繼續服從於非常務實的理由。

國際規則 中國兩派對立

觀點周刊：在歐洲，對中國的看法分為兩派：一派認為，中國只不過參與了世界力量的重新平衡。另一派認為，這個國家試圖控制世界上所有多邊機構，同時破壞民主。您怎樣看？

紮卡利亞：我在兩者之間。像所有新崛起政權那樣，中國試圖採取一切手段來加強自己的影響力。而且，中國加強擴展自己的影響力是因為，與德國和日本不同，它在美國防護的範圍內。在地緣政治方面，中國將自己視為美國的對手。但在行動方面，中國現在仍然非常有節制，沒有投入與美國的軍備競賽，沒有侵略任何鄰國，也沒有與任何國際組織斷絕關係。

在中國內部，仍然同意遵守美國領導的制度規則的人，與不再願意遵守這些規則的人之間存在緊張關係。此時，隨着特朗普政府加強反對中國的攻擊性，中國越來越多人呼籲跟美國決裂。我們永遠不要忘記，我們自己的行動總是對競爭對手的行為產生影響。永遠不要忘記，我們的行為總是會影響我們的對手的行為。

觀點周刊：那麼，中國慶祝抗疫勝利會不會轉化為外交挫折？

紮卡利亞：不會，否則太簡單了。但中國人需要重新平衡他們自己的力量。中國將不得不刺激國內需求和消費。很可能在下一個時代，包括中國在內的所有國家，都將轉而自我保護，返回到某種形式的保護主義。

控制信息是中共政府的ADN

觀點周刊：如果P4實驗室確實是該病毒的來源地，那麼您預測，這對中國有何後果？

紮卡利亞：這取決於得出此結論的過程，是科學確定的事實，還是情報評估？如果結論來自特朗普政府，那大家都會懷疑，不論是不是中國的錯誤，因為大家不相信這個政府，這可以使中國受益。在某種程度上，這可能是一場比信譽的競賽。

在中國方面，如果事實證明這是源自實驗室的意外的感染，北京政府如果被證實隱瞞了，它將因為隱瞞此信息而受到批評。

控制信息在一個專制獨裁國家顯然至關重要，那是中共政府ADN基因的一部分。但在國際舞台上，這個基因會使得中國這個主要角色不可靠。

如果是生物武器計畫的一部分，有意製造的病毒，那將是一件駭人聽聞的大事件，對中國來說，是一場災難。這種假設是可能性最小的。因為別忘了，病毒也給中國經濟造成嚴重的負面影響。

華盛頓向情報界施加壓力

觀點周刊：華盛頓郵報已曝光美國對武漢P4實驗室展開調查。但所有美國記者都被逐出中國了，有什麼辦法調查？

紮卡利亞：美國情報部門在中國有很多聯繫。美國與武漢這個法國幫助建的P4也有長期合作。不過最終主要是一些推測。有些報道稱，華盛頓政府正在向情報界施加巨大壓力，以得出該病毒起源於該實驗室的結論。這讓我想起小布什政府向情報部門施壓，以便宣稱薩達姆正在製造化學武器。操縱情報得出您最初希望的結論是非常危險的遊戲。美國的損失會很大。

觀點周刊：P4實驗室是在法國的幫助下建立的。在美國是否強調了這一事實？

紮卡利亞：沒有，大多數人都忽略了這一點。目前，法國在美國享有良好的形象。馬克龍是一位受人尊敬和讚賞的總統。

批特朗普不等於赦免中國

觀點周刊：特朗普為何揪住中國不放，要讓中國對疫情大流行負責？

紮卡利亞：最初特朗普並沒有揪住中國不放，今年1月-2月間，他還讚揚習近平控制疫情工作很努力。直到他自己管理疫情被批評，才轉了態度，開始說“中國病毒”，上個月還非要把“中國病毒”寫進G7財經會議的最終宣言，導致這次會議沒有宣言。然後他把世衛組織形容為“親北京組織”，現在他開始指控武漢實驗室造成損害，要控告中國。他的老策略就是轉移注意力，尋找替罪羊，將公眾注意力從他自己的政治行動中轉移出去。他最不該的，就是在地球需要合作時，拒絕扮演領袖角色。不過這樣說，倒不是為了赦免中國，也不是暗示中國人沒有隱藏關鍵信息。

美國不會被疫情削弱

觀點周刊：疫情大流行是否加速了美國衰落？

紮卡利亞：所有大流行病都有一種加速的巨大力量，幾乎所有領域都是如此。正在啟動的一切變化都會加快變化的速度。就像我在《美國帝國-共享的時刻》中所言，真正的主題不是美國衰落，而是世界其他地區的繁榮發展。但我不認為美國會真衰落。雖然危機管理的不好，有大批人失業，但美國能吸收經濟遭到的衝擊，這要歸功於美國實施稅收優惠政策的能力，幾乎佔GDP20％，超過其他所有國家。美國的技術和製藥業，生產疫苗和藥物的企業在疫情後，都會發現自己處於更強的地位。我們只不過是更快滑向一個後美國時代。在那個時代，美國不想再當領導，或者世界不想再被華盛頓領導。馬克龍總統已經看到了這一新多邊碎塊現實，屆時大家各有所得。

領導力測試 文在寅 默克爾 馬克龍都不錯

觀點周刊：印度指責其穆斯林社區，將病毒命名為“冠狀聖戰”；菲律賓總統威脅讓軍警朝那些不遵守隔離規定的人開槍；這不成了每個國家都利用疫情大流行來解決各自國內的問題了嗎？

紮卡利亞：我寧願將這些事看作是對領導能力的測試。比如像韓國總統文在寅，德國總理默克爾，法國總統馬克龍（他處在一個兩極化國家中）。這些領導人都將疫情大流行視為讓國家更團結的機會。

還有一些民粹主義領導人。他們將賭注押在分裂與不滿之上，利用分裂和不滿來攻擊政治上的敵人。他們中最危險的人利用這場危機來增強自己的力量，破壞國家剩餘民主，例如歐爾班（匈牙利總理）和印度的莫迪。就像在戰爭年代一樣，疫情大流行，或大流行的局勢，會在世界上加劇民主自由的衰落。