病毒來源：華盛頓向情報界施加壓力

最初在武漢爆發的冠狀病毒疫情已在造成超過25萬人死亡。目前病毒的來源仍然是謎。美國總統特朗普上周四表示他見到過病毒起源於中國實驗室的證據。但美國情報總監的報告卻更謹慎。似乎特朗普另有消息來源。美國CNN著名時評人紮卡利亞表示，有消息顯示，華盛頓正在向情報界施加巨大壓力。

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法里德·紮卡利亞（Tareed Zakaria）是美國《時代雜誌》主編和美國CNN人氣時評節目主持人。眾所周知，特朗普與CNN是冤家對頭，經常斥其“假新聞”。法里德·紮卡利亞對特朗普毫不客氣。法國《觀點》周刊5月3日刊出該刊記者羅蘭（Francois Guillaume Lorrain）對他的採訪。下面是本次採訪的一部分：

如果有意製造病毒將是災難

觀點周刊：如果P4實驗室確實是該病毒的來源地，那麼您預測，這對中國有何後果？

紮卡利亞：這取決於得出此結論的過程，是科學確定的事實，還是情報評估？如果結論來自特朗普政府，那大家都會懷疑，不論是不是中國的錯誤，因為大家不相信這個政府，這可以使中國受益。在某種程度上，這可能是一場比信譽的競賽。

在中國方面，如果事實證明這是源自實驗室的意外的感染，北京政府如果被證實隱瞞了，它將因為隱瞞此信息而受到批評。

控制信息在一個專制獨裁國家顯然至關重要，那是中共政府ADN基因的一部分。但在國際舞台上，這個基因會使得中國這個主要角色不可靠。

如果是生物武器計畫的一部分，有意製造的病毒，那將是一件駭人聽聞的大事件，對中國來說，是一場災難。這種假設是可能性最小的。因為別忘了，病毒也給中國經濟造成嚴重的負面影響。

華盛頓向情報界施加壓力

觀點周刊：華盛頓郵報已曝光美國對武漢P4實驗室展開調查。但所有美國記者都被逐出中國了，有什麼辦法調查？

紮卡利亞：美國情報部門在中國有很多聯繫。美國與武漢這個法國幫助建的P4也有長期合作。不過最終主要是一些推測。有些報道稱，華盛頓政府正在向情報界施加巨大壓力，以得出該病毒起源於該實驗室的結論。這讓我想起小布什政府向情報部門施壓，以便宣稱薩達姆正在製造化學武器。操縱情報得出您最初希望的結論是非常危險的遊戲。美國的損失會很大。

觀點周刊：P4實驗室是在法國的幫助下建立的。在美國是否強調了這一事實？

紮卡利亞：沒有，大多數人都忽略了這一點。目前，法國在美國享有良好的形象。馬克龍是一位受人尊敬和讚賞的總統。

批特朗普不為赦免中國

觀點周刊：特朗普為何揪住中國不放，要讓中國對疫情大流行負責？

紮卡利亞：最初特朗普並沒有揪住中國不放，今年1月-2月間，他還讚揚習近平控制疫情工作很努力。直到他自己管理疫情被批評，才轉了態度，開始說“中國病毒”，上個月還非要把“中國病毒”寫進G7財經會議的最終宣言，導致這次會議沒有宣言。然後他把世衛組織形容為“親北京組織”，現在他開始指控武漢實驗室造成損害，要控告中國。他的老策略就是轉移注意力，尋找替罪羊，將公眾注意力從他自己的政治行動中轉移出去。他最不該的，就是在地球需要合作時，拒絕扮演領袖角色。不過這樣說，倒不是為了赦免中國，也不是暗示中國人沒有隱藏關鍵信息。

有關紮卡利亞談中國擴展影響力，疫情是否讓美國衰落等內容，法廣RFI另篇介紹。