美國最近挺台灣的活動，明的暗的不少，趨勢是越來越多。

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5月5日，借世界衛生組織大會召開之際，美國發起了“為台灣發推”行動。台灣這次成功防疫引起世人矚目，但台灣自2016年以來因中國大陸反對被取消了世衛組織觀察員的地位。

美國國務院發言人摩根·奧特加斯說：“我們把台灣視為一個民主成功故事，他們是可靠的盟友。而且我們知道台灣是世界上一股良善的力量。 在國務院，我們繼續與台灣緊密合作。”

這位發言人下面還有一段話說明美國為什麼支持台灣：“他們很早就知道要小心謹慎，對世界衛生組織和中國共產黨的信息持疑”。的確，美國一直指責中國在武漢疫情爆發早期，向世人隱瞞了真相，而世衛組織偏袒北京，致使耽誤全球抗疫時機。而台灣在12月底得知武漢疫情發生人傳人後，第一時間通報了世衛組織，但被世衛組織輕視了。

許多人注意到了另外一件事，五月4日，兩架美軍B-1B超音速轟炸機首次飛臨台灣外圍，此舉被認為象徵意義非常不同。同日，中國軍方出名的鷹派人物喬良對媒體表示，大陸要武統台灣，代價巨大，因為美國肯定會幹預，而且有干預的實力。

這幾天還在傳幾天前發生在聯合國的另外一件事，這件事也非同小可。

5月1日，美國駐聯合國常任代表團推特發文說，讓所有聲音發聲是聯合國創建的目的，這是一個歡迎多元觀點與思維的論壇，“禁止台灣踏入聯合國場域，不僅侮辱令人引以為傲的台灣人民，也有辱聯合國的原則。#為台灣發推” (#TweetForTaiwan)。

美國駐聯合國大使凱利·克拉夫特也轉發了這一推文。與此同時，5月1日，美國國務院國際組織事務局在推特上發起#TweetForTaiwan（#為台灣發推）活動，數小時內連續發表多則推文，支持讓台灣參加即將舉行的世界衛生大會。其中一條推文還與台灣總統蔡英文互動。

中國的反應可想而知。

中國駐聯合國常任代表團發表措辭強硬聲明，抨擊“美國常駐團發布推文，公然為台灣地區參與聯合國說項”，並指美國此舉觸及四個嚴重：“嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情。”

中國的措辭夠強烈的，但是為什麼阻擋不住美國靠近台灣呢？

這兩年，中國大陸對台灣步步緊逼，美國卻與台灣越來越近。尤其是這次新冠疫情發生之後，美國更加親台。