長征五號B運載火箭首飛成功 中國計畫2022年前後建成太空站

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間5月5日18時，為中國載人空間站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，在中國文昌航天發射場點火升空。約488秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道，首飛任務取得成功。

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綜合消息顯示，長征五號B運載火箭的成功首飛，標誌着中國載人航天工程“第三步”發展戰略任務實施迎來“開門紅”，拉開了中國空間站在軌建造階段飛行任務的序幕，為後續空間站核心艙、實驗艙發射奠定了堅實基礎。這也是長征系列運載火箭的第331次飛行。長征五號B運載火箭以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔著中國空間站艙段等重大航天發射任務。長征五號B運載火箭全長約53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

據介紹，長征五號B運載火箭於2011年11月立項，2018年11月完成了試樣研製。今年年初，執行首飛任務的長征五號B遙一火箭完成了出廠前各項研製工作，於2月5日運抵文昌航天發射場。長征五號B運載火箭進場以來，與先期抵達的空間站核心艙初樣產品等共同參加了發射場合練。3月下旬合練結束後，長征五號B運載火箭全面轉入首飛準備。此次任務搭載發射的新一代載人飛船試驗船，是面向中國空間站運營及未來載人探月需求而研發的新一代天地往返運輸器，本次任務將對飛船高速再入返回的防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術進行驗證。

相關報道指，按計畫，中國空間站將於2022年前後完成建造，一共規畫12次飛行任務。此次任務後，中國將先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，進行空間站基本構型的在軌組裝建造。這期間，中國規畫發射4艘神舟載人飛船和4艘天舟貨運飛船，進行航天員乘組輪換和貨物補給。目前，中國空間站核心艙已完成正樣產品總裝，問天實驗艙和夢天實驗艙正在開展初樣研製；空間科學應用載荷已陸續轉入正樣研製，執行空間站建造階段四次飛行任務的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。此外，中國第三批預備航天員選拔工作也將於今年7月前後完成。