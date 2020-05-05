馬克龍：今年暑假歐洲以外國際出行將受到限制

法國總統馬克龍周二前往巴黎大區一間學校視察，解答5月11日逐步解封後學校複課的種種疑慮，安撫人心。馬克龍表示，“出於教育和社會的考慮，我們需要讓孩子們重回課堂。”關於法國人關心的度假問題，馬克龍說，法國人可能要待在歐洲，國際遠途旅行將受到限制。

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法新社報道，在5月11日解封開始的前夕，馬克龍周二前往巴黎大區Yvelines省一間學校視察，“試圖減輕人們對學校複課的種種疑慮和擔憂”。馬克龍表示，“理解人們的種種憂慮，疑問和擔心”，他表示，學校開學將會根據情況逐步恢復，但目標是“所有想要重回學校上課的孩子都能如願返校”。馬克龍重申，解封的過程將“極為謹慎”。

馬克龍隨後接受媒體採訪，再次就回答各界關注的學校複課，度假等問題。他表示，“我們不會置老師們的安危於不顧。我們不會對一個擔憂學校安全的老師說，您必須回來教課”。

而針對法國人最關心的度假問題，馬克龍表示，在針對病毒的這場戰役中我們還沒有取勝。病毒仍然在，我們僅是減緩了病毒傳播。現在談論度假為時尚早，6月份將更明朗。馬克龍說，“今年暑假，我們將限制國際出行，或只留在歐洲安全地帶，以防止疫情反彈”。

法國下周一開始“解封”，屆時容許民眾前往距離住所一百公里內的地點。

據法國衛生部周二晚間通報，法國在24小時新增新冠病毒死亡病例330例，累計達到2萬5531例。

而據最新民調顯示，總統馬克龍民意一個月內直降6個百分點，巴黎競賽報的民調顯示，59%的受訪者對馬克龍應對疫情不滿意。而總理菲利普民意上升3個百分點，46%的受訪者對總理處理疫情表示滿意。