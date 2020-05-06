中國經濟拉動大眾汽車和杜伊斯堡港

因新冠危機，德國汽車市場猛烈下滑，但中國廣泛解封卻給大眾帶來了銷售奇蹟。與此同時，杜伊斯堡港也傳來了與中國鐵路貨運創記錄的消息。

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據德國電視一台報道，大眾中國負責人沃倫斯坦表示，在中國大幅度取消防疫管控限制後，全球最大汽車生產商德國大眾汽車集團4月在中國創造奇蹟，銷售的汽車比去年同期還要多。而整個市場則下跌了約10%。大眾總裁迪斯也已報道過來自中國的好消息：大眾在中國的份額增加了1.7%，約達21%。在中國這一全球最大汽車市場上，大眾已是市場冠軍。2019年，大眾向全球供應的所有車輛中，中國佔比近40%。

與此同時，德國汽車市場則因新冠危機陷入蕭條。根據德國機動車輛局周三公布的數據，四月份的新車牌照申請與去年同期相比，猛跌了61.1%。唯有美國汽車特斯拉獲得了約10%的增長。四月份只有120840輛小汽車獲得了新車牌照。

在德中經貿方面，杜伊斯堡港也傳來好消息。據《西德意志彙報》報道，杜伊斯堡港表示，該港4月份與中國之間的貨運創造了歷史記錄。四月間，首次有高達50輛來自中國的貨運列車抵達杜伊斯堡。通常情況下，每月有35到40列貨運火車往來於杜伊斯堡和中國一些城市之間。但由於新冠疫情爆發，二月和三月間的貨運有所下滑。自中國取消了對個別省份的封鎖後，中國經濟快步向前。據港口公司稱，四月份，從中國開來的貨運列車首次達到了50列。

港口經理斯塔克表示：“我們顯然感受到了中國業務因病毒大流行帶來的追趕效應。但我們同時也繼續開拓網絡，並在四月將鐵路貨運擴展到了其他中國目的地。與中國重要物流樞紐的戰略合作加大了鐵路運輸對港口客戶的吸引力。尤其是在危機時期，鐵路運輸正在顯示自己是海運的重要替代品。”

第一列火車於2011年從中國重慶來到杜伊斯堡。自2014年以來，該運輸線已成為德中之間第一條直接和長久的鐵路交通線。從那時起，貨運列車一直定期往來於中國和杜伊斯堡之間。

據該港口消息，中歐鐵路貨運貿易有30%是通過物流樞紐杜伊斯堡來進行的。2019年，由重慶開往歐洲的1400列火車中，有80%由杜伊斯堡港經辦。這一趨勢還在繼續上升。