北京拒絕國際調查病毒源頭平添疑惑

中國周三拒絕了對新冠病毒來源獨立調查的要求，即使中國信任的世界衛生組織要求這樣做，中國也以時機不成熟拒絕。此舉為圍繞新冠病毒源頭的爭議平添了一層迷霧，引發更大的懷疑。

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於此同時，美國似乎越來越懷疑武漢病毒實驗室與新冠病毒源頭有關，美國國務卿蓬佩奧上周曾表示，有“大量證據”表明，新冠病毒起源於中國武漢的一個實驗室。蓬佩奧周三記者追問時，他的表述有所變化，他說，美國擁有“有意義的證據”，但不“確定”。

這一次是被美國指責偏袒北京的世界衛生組織親自提出的要求。該組織表示，正在等待北京邀請參與中國就武漢爆發的新冠疫情源頭進行的調查。中方拒絕的理由看起來有點難以理解，中國駐瑞士日內瓦聯合國總部大使陳旭周三稱，中國在抗疫獲得“最終勝利”前，不會邀請國際專家調查新冠病毒源頭。

陳旭補充稱，“我們並不是憎惡所有類型的調查或評估”，而且這一調查“能協助國際社會進行相關工作，為未來公告衛生緊急事件做準備”，那麼，北京還在等待什麼？

他的表述比較奇怪：“我們需要正確的氛圍”，這位大使稱，北京反對將新冠病毒“荒唐地政治化”。

這一句似乎暗指西方多個國家近來要求對武漢病毒源頭進行的調查。而且包括美國在內的多國都把矛頭指向武漢的一所病毒研究所的P4實驗室。有的則懷疑，如果不是P4實驗室發生了事故，那麼，距離華南海鮮市場很近的屬於武漢衛健委管理的低一級的P3實驗室不能排除有泄露的可能。

再加上中國的戰狼外交官推波助瀾，尤其是外交部發言人趙立堅引述陰謀論觀點，公開指稱去年11月參加武漢軍運會的美國軍人把新冠病毒帶到了武漢後，引發美國強烈反彈，導致調查新冠病毒源頭一事變得非常緊急。

現在的普遍看法是，新冠病毒不是人工合成，至於是否是武漢某一個病毒實驗室發生的泄露引發，可能性不能排除。首先，位於武漢的P4實驗室，美國大使兩年前造訪時發現存在安全問題，並隨即向美國政府發出過警報。一些法國的專家也曾對這座實驗室的安全管理提出過疑議。另外，武漢疾控中心的那座病毒實驗室，華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤在SCRIBD網站發表一份英文報告指出曾發生過蝙蝠病毒感染事件，有研究人員曾被用來研究的蝙蝠的血液和尿液濺到，受影響的人員曾接受自我隔離14日。後來這篇論文被撤下網絡。

但包括美國國務卿蓬佩奧在內，並不認為病毒是被“故意”釋放的，但是因安全管理引發的泄露不能排除，在這種情況下，既然北京深信武漢實驗室不存在任何泄露，為什麼不讓國際專家去調查呢？

有分析認為，國際調查是北京徹底洗白自己的機會。北京越是不讓調查，越是增加外界的懷疑，對北京不利，對科學研究也很不利。由於北京被指在疫情初期隱瞞真相，貽誤國際抗疫時機，國際社會對北京的批評非常之多，西方輿論對中國越來越不利，為什麼不藉此機會把一切澄清？

中國外交部發言人華春瑩只憑一句“蓬佩奧先生反覆講他有’證據‘，但他就是拿不出來。他怎麼可能拿出來呢？因為他根本就沒有！”，“美國國內有些人信口雌黃散布中國製造或者中國散播病毒”，更顯得像是一種挑釁。