專家指香港如本月21日前無本地確診社區傳播鏈才正式中斷

港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌表示，倘若香港在5月21日之前沒有出現本地確診個案，社區傳播鏈在定義上已正式中斷。

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中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，現時香港社區傳播鏈未斷，以最後一名在社區出現過的患者計算，即第1036號輸入個案患者，最後在社區出現的時間是4月22日，以此計算要連續28日，即直至本月21日沒本地確診個案，社區傳播鏈才算中斷。

香港疫情有緩和跡象，港府5日公布將放寬限聚令、停業令，容許戲院、美容院等多處所可以復業，酒吧亦可重開。許樹昌承認，政府容許酒吧重開的時間較他預期早，但重開酒吧時訂下的限制，則大致上可以接受。

許指，酒吧感染群組涉及103人及4代傳播，涉事現場樂隊在不同酒吧表演，表演時沒有戴口罩，料表演時噴出不少飛沫，是群組爆發的高危因素，現時政府限制酒吧內不可有現場樂隊表演及跳舞，以減低人群聚集，他對此表示可以接受戲院、美容院、酒吧的重開。他說與政府開會時，政府是就原則性問題諮詢專家意見，專家認同可放寬社交距離等措施，但卡拉OK等高風險地方應最後放寛。他原本認為酒吧也應最後才放寛，但現時政府加入重開條件，他表示可以接受。

他指，即使14日後卡拉OK可以重開，也要有附加條件，因卡拉OK房間細小，空氣不流通，唱歌會噴出不少飛沫，風險較高，政府應與業界商討減低風險措施。

至於口岸何時重開或取消入境者強制檢疫，許表示要視乎區外疫情，例如深圳於4月28日才有1宗本地個案，日後應研究與內地點對點防疫，如某些省市長時間沒有確診及僅有無病徵的感染個案，則可考慮容許來自有關地方的人入境而不須強制檢疫。許亦指歐美疫情短期不會完結，預料短期內難以完全重開航空口岸。