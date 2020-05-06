新冠疫情逼迫肉類加工廠關閉 美國出現牛肉荒

新冠疫情導致美國肉品供應出現短缺現象：最大的肉類加工企業泰森食品（Tyson Foods）有2000名員工感染新冠病毒，全國各地大部分工廠被迫停工；豬肉加工企業史密斯菲爾德公司（Smithfield）也因為新冠疫情關閉一些工廠；其他肉品加工業者連日發布同樣的警訊。美國農業部的數據顯示，目前牛隻屠宰量已比去年同期下滑約30%，美國出現牛肉荒。

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各地好市多（Costco）倉儲式連鎖店本星期出台每人一次限購三包肉類的規定，山姆俱樂部（Sam's Club）倉儲連鎖超市和其他超市也已對新鮮牛肉、豬肉和家禽設置了購買限制。

肉類價格有所上漲，本周一盒USDA Choice牛肉的批發價為每磅4.10美元，高於3月初的每磅2.05美元。

根據史蒂芬斯公司（Stephens Inc.）的研究，全美的溫蒂（Wendy’s）連鎖餐廳，有近五分之一沒有牛肉了，該餐廳的全國1043家分店牛肉缺貨，無法製作著名的溫蒂漢堡。

自成立以來，溫蒂一直以使用新鮮牛肉製作漢堡包作為區別麥當勞和其他品牌漢堡。溫蒂發言人紹爾（Heidi Schauer）在致CNBC電視的一份聲明中說：“眾所周知，美國的牛肉供應商目前正面臨生產挑戰。”“我們繼續向所有分店提供漢堡牛肉，但是，在當前環境下，某些分店的某些菜單選項可能會受到限制。”

也使用新鮮牛肉製作漢堡包的Shake Shack連鎖店表示，牛肉價格顯著上漲，他們面臨調整漢堡價格的壓力。