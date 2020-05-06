日本地方紛紛自定標準緩和緊急事態宣言

日本政府5月4日宣布，將從4月16日開始的全國緊急事態宣言在全國延期到5月31日，同時把13個特別警戒都道府縣和其他34各縣分開考慮，表示對感染者不多和增長速度較慢的縣將逐步放寬社會經濟活動的限制。

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目前日本各地方政府由於長期處於緊急事態宣言狀態，服務業和旅遊業及飲食業等受到嚴重打擊，造成大批企業倒產，據日本東京商工調查公司5日發布調查結果顯示：受新型冠狀病毒疫情擴大影響而破產的企業達114家，涉及35個都道府縣， 因此日本各地紛紛獨自尋找出口戰略，緩和緊急事態宣言帶來的負面影響。

大阪府雖然也屬於13個特別警戒都道府縣，但是大阪府知事吉村洋文5月5日提出了大阪府解除自我約束的三個獨自基準：(1)新增感染者中感染途徑不明者人數不滿10人；(2)接受核酸（PCR）檢查的陽性比例不滿7%；(3)重病患者病床使用率不滿60%。

由於日本政府在5月4日修改的基本應對方針中，允許對13個特別警戒都道府縣以外的其他34個縣的居酒屋和餐廳等不伴隨陪客服務的餐飲店放寬停業要求等，三重縣宣布對餐飲店的縮短營業時間要求至5月6日結束，富山、福井兩縣則從5月11日解除對此的限制。

熊本縣5月7日以後將逐步允許充分貫徹防止感染措施的補習班、劇場等營業，鳥取縣和滋賀縣也分別從7日和11日以後重新開放博物館和圖書館等。

5月5日，擔任新型冠狀病毒對應的日本經濟再生擔當相西村康稔在與全國知事會會長飯泉嘉門（德島縣知事）的視頻電話會談中指出：將以5月14日和21日再次舉行專家會議，對新增感染者減少幅度和醫療體制狀況進行評價，探討各都道府縣可否在5月31日之前解除緊急事態宣言。