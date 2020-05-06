林鄭促立會通過國歌法並預告建制派民主派恐出現“肢體

特首林鄭月娥5日在記者會上表示，民主派議員郭榮鏗主持立法會內務事務委員會（簡稱內會），半年來仍未選出主席表示遺憾，認為立法會要自我糾正，並敦促內會恢復正常運作後，首要處理是《國歌條例草案》，儘管她預料建制派和民主派將出現爭抝，如萬一出現打鬥，將出動執法部門處理。

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林鄭贊同立法會主席梁君彥引用外界法律意見，認為內會前主任、民建聯議員李慧瓊可以繼續主持會議，並期望她周五開會時，可以解決問題。她同時期望一旦內會恢復運作後，需首要處理《國歌法》，在通過《預算案》撥款後，即能恢復二讀。

就林鄭急於要通過國歌法一事，民主派會議召集人陳淑莊認為，林鄭明顯是要在月底北京召開兩會前“交功課”。

民主派並且為此發起眾籌，聘用包括大律師公會主席、資深大律師戴啟思在內的大狀提供法律意見反制建制派。聘用包括大律師公會主席、資深大律師戴啟思在內的大狀提供法律意見反制建制派。

陳淑莊希望，周五內會開會前可取得有關意見，讓公眾、議會甚至特首都能有多一個法律意見作參考。陳批評建制派用梁君彥提供的法律意見作“盾牌”及“劍”。有民主派人士指，建制派以外間法律意見為李“黃袍加身”，製造理據行動，故民主派另外尋找法律意見，就是要為李“剝衫（脫袍）”，周五會議上會以法律意見據理力爭，但坦言難以肢體衝突拖延會議，因現時不少議員已經有官司負擔。

陳指港府除諮詢內會外，內會至少都要商討大會討論法案的安排等，質疑林鄭趕在本月底兩會召開前“交功課”。陳強調，現時審議國歌法等，只會令社會情況惡化，希望林鄭重新考慮民間五大訴求。陳之後補充指，目前周五特別會議議程載列的法案委員會報告包括國歌法。

另外，建制派將在本月20日於立法會大會上，向郭榮鏗提出譴責動議。

郭榮鏗回應指，不論建制派議員有何行動，他會繼續按立法會議事規則主持內會主席選舉，無法預測星期五的會議能否完成選舉程序，重申會議的進程取決於議員如何利用發言時間。

根據政府推出的國歌法草案條文第七條，侮辱國歌的行為包括：意圖侮辱國歌而公開及故意篡改國歌歌詞或國歌曲譜、以歪曲或貶損的方式奏唱國歌、公開及故意以任何方式侮辱國歌、以歪曲或貶損的方式奏唱國歌等。除了以上行為外，條例的第5b條“以任何方式侮辱國歌的情況”亦會被視為侮辱行為。

草案第六條訂明，不當使用國歌的行為包括：將國歌、國歌歌詞或國歌曲譜用於商標或商業廣告、私人喪事活動，以及行政長官會同行政會議可借憲報公告訂明的場合、場所或目的，同時​國歌不得用作公眾場所的背景音樂。