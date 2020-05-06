法國軍方：沒有參加武漢軍運會的法國軍人感染類似新冠病毒的報告

法國參加武漢軍運會的女子現代五項選手Elodie Clouvel 和她的伴侶男子現代五項選手Valentin Belaud

法國軍方周三證實，沒有收到參加去年10月武漢軍運會的法國軍人感染類似新冠病毒（Covid-19）的報告。法新社報道，軍方有關聲明是回應有關一些參加軍運會的法國軍人在運動會期間感染新冠病毒的報道。

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法新社說，五項全能世界冠軍，31歲的埃洛迪·克魯維爾（Elodie Clouvel）最近在接受採訪時說，她確定是在中國武漢舉行的這屆運動會期間感染了新冠病毒，武漢後來成為擴散到全球的新冠病毒的發源地。據她說，“其他運動員回來後也病了”。這位運動員還表示，她最近曾與一名軍隊醫生接觸過，這名軍醫不排除感染了病毒。

另一位參加了武漢軍運會的法國運動員向媒體表示，從武漢回來後，好幾天“有新冠毒的癥狀”，“當時以為是得了流感”。

法國軍方周三表示，參加世界軍運會的法國代表團沒有向軍隊衛生部門彙報在運動會期間及之後患上流感或住院的情況。軍方並稱，“世界軍事運動會是於2019年10月18日至27日在中國武漢舉行，而新冠病毒疫情此時並不為人知，中國是在12月31日首次向世衛通報新冠病毒疫情的”。

法國軍方並表示，參加武漢世界軍運會的法國代表隊成員的健康狀況，在運動會期間及之後，都是由一個20多名軍醫組成的醫療隊全程負責的。